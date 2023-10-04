«Факел» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 14:30

Теги ЦСКА ФОНБЕТ Кубок России Факел онлайны Футбол

ЦСКА сыграет в гостях с «Факелом» в 5-м туре Фонбет Кубка России в рамках Пути РПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 14:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Факел – ЦСКА
Дата проведения
4 октября, 14.30, «Центральный стадион профсоюзов»
Онлайн матча

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3 комментария

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thesuperdrum
Надеюсь, ЦСКА покажет хорошую игру и возьмёт 3 очка в Воронеже. Перед дерби нужны положительные эмоции. Главное — без травм. Вперёд, армейцы!
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riverman1980
Не понимаю зачем везти основу в Воронеж на мало, что решающую игру. По-хорошему в принципе занять третье место в группе и попасть в путь регионов, где игр меньше.
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