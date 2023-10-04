ЧМ-2030 пройдет в 6 странах – Аргентине, Испании, Португалии, Уругвае, Парагвае и Марокко. В Южной Америке состоятся 3 стартовых матча турнира

Теги Сборная Португалии по футболу Сборная Испании по футболу Сборная Аргентины по футболу сборная Парагвая по футболу Сборная Уругвая по футболу Сборная Марокко по футболу ЧМ-2030 Конфедерация футбола Южной Америки Футбол

ЧМ-2030 пройдет в Аргентине, Испании, Португалии, Уругвае, Парагвае и Марокко.

Сегодня состоялось заседание совета ФИФА, на котором было решено, что матчи турнира состоятся во всех странах, которые подали заявку на его проведение.

Три игры состоятся в Южной Америке. Матч-открытие состоится в Уругвае, в нем сыграет местная национальная команда. То же самое касается и первых матчей сборных Аргентины и Парагвая в группах – их эти команды проведут в родных странах.

Все оставшиеся матчи турнира поделят между собой Испания, Португалия и Марокко.

Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингез написал в твиттере: «Мы верили. ЧМ-2030 начнется там, где все началось. Уругвай, Аргентина и Парагвай примут матчи открытия юбилейного чемпионата мира».

В 2030 году исполнится 100 лет с момента проведения первого чемпионата мира в истории. Он состоялся в Уругвае.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

153 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Araslanov
Маразм
+180
-15
+165
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анатолий Дмитриевич
господи, какая дичь. современные уефа и фифа - это чисто антифутбольные организации
+101
-11
+90
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
PFC_ZENIT
Ещё не дописали вы, что все 6 этих стран 100% как организаторы будут на ЧМ играть
+69
-2
+67
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл
Странно, что еще не выбрали по одной стране на каждом континенте....
+46
-3
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Ну по факту это просто дань уважения южноамериканским командам - провести по одному матчу дома. По сути, весь чемпионат будет в Испании, Португалии и Марокко, которые очень компактно находятся рядом друг с другом. Видимо, южноамериканская заявка была ощутимо слабее европейской, но для них сделали такой красивый жест.
+39
-3
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hitgoe Himgob
Ответ PFC_ZENIT
Ещё не дописали вы, что все 6 этих стран 100% как организаторы будут на ЧМ играть
А кто из них не попал бы в 48?
+34
-3
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hitgoe Himgob
Ответ Roman Araslanov
Маразм
Новость то читали? в честь столетия ЧМ Уругвай, Парагвай, Аргентина сыграют дома, а весь турнир пройдет там где есть совместная заявка Испании, Португалии и Марокко. То есть США Канада Мексика норм, а тут не норм
+42
-12
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
idemidov
Ответ Hitgoe Himgob
А кто из них не попал бы в 48?
Вообще-то кто угодно может не попасть, для этого и отбор. Действующий чемпион Европы Италия мимо двух последних ЧМ проехала.
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gaizka Mendieta Zabala
Ответ Егор Арефьев
А Украину же обещали. Где она?
Не доживет до 2030 года
+37
-15
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gukmamop
А почему Чили не взяли? Надо на острове Пасхи сыграть обязательно. А то чего стадионы рядом.
+21
-3
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Шидлов
Ответ Hitgoe Himgob
А кто из них не попал бы в 48?
Парагвай далеко не завсегдатай... Марокко тож не факт, что очередное золотое покаление будкт в 2030 году
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hitgoe Himgob
Ответ Илья Сутурин
США, Канада, Мексика тоже не норм
А что норм? Калининград - Екатеринбург норм же был?
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hitgoe Himgob
Ответ Виктор Никитин
США, Канада и Мексика хотя бы находятся на одном материке
То есть Гвадалахара ближе к Монреалю чем Марракеш к Мадриду, так что ли?
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Новый челлендж для Журавеля
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Никитин
Ответ Hitgoe Himgob
Новость то читали? в честь столетия ЧМ Уругвай, Парагвай, Аргентина сыграют дома, а весь турнир пройдет там где есть совместная заявка Испании, Португалии и Марокко. То есть США Канада Мексика норм, а тут не норм
США, Канада и Мексика хотя бы находятся на одном материке
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dafaka13
Болельщики гостевой команды матча-открытия: 🗿🗿🗿
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
XavIniesta2008-2015
Какой бред... Абсолютная логистическая катастрофа для команд и болельщиков
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
eao79rus
Можно ещё в Антарктиде и на Луне сыграть. Илон Маск готов обсудить осуществимость матча на Марсе, но там могут не успеть по срокам, так что это скорее задел на следующий ЧМ, под финал самое то.

Ну и бредятина от ФИФА...
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
UncleMaks
с господ, которые прочли только заголовок, тихо офигеваю)

в принципе, видимо так все новости нынешние читаются, отсюда у людей искаженное представление о происходящих в мире событиях
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Калашников
Тогда почему все матчи не отдать Уругваю, Аргентине и Парагваю раз 100 лет?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фут.Боль
Ответ UncleMaks
с господ, которые прочли только заголовок, тихо офигеваю) в принципе, видимо так все новости нынешние читаются, отсюда у людей искаженное представление о происходящих в мире событиях
Прочитал всю новость, ну и?Конечно бред. Кто-то смотается в Южную Америку и потом в Европу поедет играть, а кто-то в Европе будет спокойно играть все матчи.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Старший сержант Людовик Крюшо
В жизни не слышал ничего бредовее
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джони Две Куртки
подождите ещё. лет 15-20 и к футболу вообще интерес у народа пропадёт с такими вот реформами, которые делают и УЕФА и ФИФА
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FNT
В Южной Америке сыграют 3 матча для символизма, по факту весь турнир принимают три географически близкие страны. Все как обычно, все вполне адекватно.

Аудитория Спортса: мараааааааааааааааааааааааазм, еще в Австралии проведите, куда катится мир, какой ужас.

Лишь бы поныть.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
UncleMaks
Ответ XavIniesta2008-2015
Какой бред... Абсолютная логистическая катастрофа для команд и болельщиков
прочти новость, пожалуйста)
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий