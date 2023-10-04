ЧМ-2030 пройдет в Аргентине, Испании, Португалии, Уругвае, Парагвае и Марокко.

Сегодня состоялось заседание совета ФИФА, на котором было решено, что матчи турнира состоятся во всех странах, которые подали заявку на его проведение.

Три игры состоятся в Южной Америке. Матч-открытие состоится в Уругвае, в нем сыграет местная национальная команда. То же самое касается и первых матчей сборных и Парагвая в группах – их эти команды проведут в родных странах.

Все оставшиеся матчи турнира поделят между собой , и .

Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингез написал в твиттере: «Мы верили. ЧМ-2030 начнется там, где все началось. Уругвай, Аргентина и Парагвай примут матчи открытия юбилейного чемпионата мира».

В 2030 году исполнится 100 лет с момента проведения первого чемпионата мира в истории. Он состоялся в .

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