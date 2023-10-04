ЧМ-2030 пройдет в 6 странах – Аргентине, Испании, Португалии, Уругвае, Парагвае и Марокко. В Южной Америке состоятся 3 стартовых матча турнира
ЧМ-2030 пройдет в Аргентине, Испании, Португалии, Уругвае, Парагвае и Марокко.
Сегодня состоялось заседание совета ФИФА, на котором было решено, что матчи турнира состоятся во всех странах, которые подали заявку на его проведение.
Три игры состоятся в Южной Америке. Матч-открытие состоится в Уругвае, в нем сыграет местная национальная команда. То же самое касается и первых матчей сборных Аргентины и Парагвая в группах – их эти команды проведут в родных странах.
Все оставшиеся матчи турнира поделят между собой Испания, Португалия и Марокко.
Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингез написал в твиттере: «Мы верили. ЧМ-2030 начнется там, где все началось. Уругвай, Аргентина и Парагвай примут матчи открытия юбилейного чемпионата мира».
В 2030 году исполнится 100 лет с момента проведения первого чемпионата мира в истории. Он состоялся в Уругвае.
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Ну и бредятина от ФИФА...
в принципе, видимо так все новости нынешние читаются, отсюда у людей искаженное представление о происходящих в мире событиях
Аудитория Спортса: мараааааааааааааааааааааааазм, еще в Австралии проведите, куда катится мир, какой ужас.
Лишь бы поныть.