Серебряков перешел в СКА. «Адмирал» получил Аноховского, права на Мироманова и денежную компенсацию, Бучельников и Иванов перейдут в клуб в аренду

Теги СКА переходы КХЛ Никита Серебряков Адмирал Даниил Мироманов Ли Чхон Хюн Никита Аноховский Дмитрий Бучельников Сергей Иванов Хоккей

Никита Серебряков перешел в СКА из «Адмирала».

Клуб из Санкт-Петербурга подписал с вратарем контракт сроком на четыре сезона – до 30 апреля 2027 года. 

В результате обмена в «Адмирал» переходят вратарь Сергей Иванов и нападающий Дмитрий Бучельников – они будут выступать за клуб на правах аренды до конца сезона.

На постоянной основе в состав клуба из Владивостока переходит нападающий Никита Аноховский. Команда также получила права на защитника системы «Вегаса» Даниила Мироманова и денежную компенсацию.

СКА получил права на нападающего сборной Южной Кореи Ли Чхон Хюна и японского форварда Шому Изуми.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 27-летний Серебряков провел 6 матчей, отражая в среднем 92% бросков при коэффициенте надежности 2,48. Напомним, он был признан лучшим вратарем сезона-2022/23 в КХЛ.

В активе Иванова 3 матча, в которых он отбил 95,7% бросков при коэффициенте надежности 1,18.

Бучельников не играл за СКА в нынешнем сезоне КХЛ. В ВХЛ на его счету 12 (3+9) баллов в 10 играх.

17 комментариев

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Александр Романов
Позор !!!!
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Hitgoe Himgob
И у Лады центра вот под это забрали?? Ротенберг ты просто... слов нет
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Леша Редиско
А по мне, так норм. Адмирал получил игроков не самого плохого уровня, наверное не хилую компенсацию денежную, на которую можно взять парочку добротных хоккеистов. Ну а СКА перемелит и Серебрякова. Наверное, Серебряков будет по сильнее Подъяпольского, но вряд ли он придет и закроет ворота на замок. А в противном случае на него окажется такое давление, что сложно будет выстоять. Переходить из провинциального клуба в клуб - клоунаду, который возомнил себя пупом земли и хочет стать чемпионом Галактики прямо сегодня - это огромный риск свернуть свою карьеру.
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Russ Ivan
Вот так вот, лёгким движением руки лучший вратарь прошлого сезона едет осваивать космическую систему Ротенберга...
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Shaiba Bash
Какой ужас
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Patriot
Газпром - спорт ни что..бабло всё!??
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Hola Hola
Ну, нормальный, справедливый обмен, я считаю. СКА получил топового вратаря, взамен перспективные игроки СКА получат практику в Адмирале. Для КХЛ - норма.
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Фёдор Кузнецов
Ответ RIVAAA
Это что за компенсация смешная? Просто ручной Владик. Из активов вообще ничего не получили.
Мироманов если вернётся будет сильным защитником для КХЛ
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Рокко Сиффредди
к тексту можно было добавить, что к мешку трепангов Адмирал получил партнерство с ГПБ.
кони могли бы отдать Федотова + бабки.
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Aloha-hawaii
Блин, лишь бы теперь Серебряков не загнулся у Йозе, как многие другие... 😓
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Rudenzik
Вы не понимаете, на самом деле ска хотел права на корейца и японца, а Серебряков достался со сдачи, хитрый план Йозе раскрыт
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Art Kalistratov
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Кипер отличный, только бывают спады у него. Посмотрим на него в СКА. Только удачи парню так то, он достоин
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Hola Hola
Ответ Фёдор Кузнецов
Мироманов если вернётся будет сильным защитником для КХЛ
Т.е. звездного по меркам КХЛ вратаря обменяли на гипотетически сильного защитника?
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Фёдор Кузнецов
Ответ Hola Hola
Т.е. звездного по меркам КХЛ вратаря обменяли на гипотетически сильного защитника?
Не говорю чьо обмен хороший для Адмирала, говорю что Адмирал не остался без активов, пусть и гипотетических
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