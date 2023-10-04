Серебряков перешел в СКА. «Адмирал» получил Аноховского, права на Мироманова и денежную компенсацию, Бучельников и Иванов перейдут в клуб в аренду
Никита Серебряков перешел в СКА из «Адмирала».
Клуб из Санкт-Петербурга подписал с вратарем контракт сроком на четыре сезона – до 30 апреля 2027 года.
В результате обмена в «Адмирал» переходят вратарь Сергей Иванов и нападающий Дмитрий Бучельников – они будут выступать за клуб на правах аренды до конца сезона.
На постоянной основе в состав клуба из Владивостока переходит нападающий Никита Аноховский. Команда также получила права на защитника системы «Вегаса» Даниила Мироманова и денежную компенсацию.
СКА получил права на нападающего сборной Южной Кореи Ли Чхон Хюна и японского форварда Шому Изуми.
В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 27-летний Серебряков провел 6 матчей, отражая в среднем 92% бросков при коэффициенте надежности 2,48. Напомним, он был признан лучшим вратарем сезона-2022/23 в КХЛ.
В активе Иванова 3 матча, в которых он отбил 95,7% бросков при коэффициенте надежности 1,18.
Бучельников не играл за СКА в нынешнем сезоне КХЛ. В ВХЛ на его счету 12 (3+9) баллов в 10 играх.
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