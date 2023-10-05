Ямаль ушел в туалет во время матча с «Порту» и не вернулся на поле. «Барса» играла вдесятером около 10 минут

Теги Порту Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА происшествия Маркос Алонсо Здоровье Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль ушел в туалет во время матча и не вернулся.

«Барселона» одержала победу над «Порту» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:0). 16-летний вингер каталонцев Ямаль попал в стартовый состав.

На 71-й минуте Ламин ушел в туалет из-за проблем со животом. На поле он так и не вернулся, Маркос Алонсо вышел вместо него на 80-й минуте. Все это время «Барселона» играла вдесятером. 

Главный тренер «Барсы» Хави прокомментировал этот момент.

«Ламин Ямаль почувствовал себя плохо. У него была боль [в животе], он мне говорил об этом некоторое время. Я воспользовался паузой в игре, чтобы сказать ему, чтобы он поторопился и сходил в туалет, но в итоге мне сказали, что он не сможет вернуться на поле», – объяснил Хави.

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108 комментариев

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Fernando313
Ответ Ебздрогыч
Кто не падал - тот не поднимался, кто не какал - тот не подтирался (с) Д. Стетхэм
лучше посрать и опоздать, чем прийти вовремя и обосраться (с) Д. Стэтхэм
+212
-3
+209
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Ебздрогыч
Кто не падал - тот не поднимался, кто не какал - тот не подтирался (с) Д. Стетхэм
+223
-17
+206
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BarsaMaks
Бывает) организму неважно лч это или обычный матч
+98
-3
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Фауст
Ямаль стал самым молодым игроком, кто ушёл в туалет во время матча и не вернулся на поле.
+87
-5
+82
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QWertY
Хорошо что не обосрался во время матча
+77
-24
+53
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Самозанятый
И все равно обосрался меньше ПСЖ)
+43
-5
+38
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Overkiller
Ну бывает, пацан то ещё школьник. По привычке поднял руку, спросил: "тренер, можно выйти?" )
+36
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+33
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El companero
Перспективная ветка
+31
-8
+23
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Гамарджоба Генацвале
Поносу не объяснишь, что это матч лиги чемпионов.
+26
-4
+22
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Jimkerry
Ответ Zidan GOAT
Ушёл отрабатывать 2 неназначенных пенальти?)
Почему 2, не сразу 10?
+14
-2
+12
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CJ7
Спортс, соберитесь, от вас я ожидал заголовок: Ямаль просрал свой шанс проявить себя»
+11
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Ильдар М
Ответ BarsaMaks
Бывает) организму неважно лч это или обычный матч
кстати, важно) Волнение сильнее, вот и сказалось на ЖКТ. Пацана теперь застебут, а это ведь не его вина. Тренера он честно предупреждал о болезни. И держался больше часа, получается.
+11
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Сэмвел Тарли
По-моему никто и не заметил его отсутствия
+10
-1
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Don kebab chimai
Ответ Сэмвел Тарли
По-моему никто и не заметил его отсутствия
Честно, даже не заметил его присутствия
+9
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Mihei4
Простуда и кашель на сильном морозе..поверьте - еще не беда. Гораздо страшнее понос при склерозе.. Бежишь и не помнишь куда!
+5
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bellyashe
«ушел в туалет и не вернулся»
у нас так в школе с уроков сваливали) Ямалю как раз 16 лет, схема отработана
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Прекрасная РФПЛ будущего
Жду статью на Спортсе: Ямаль который ушел с поля 10 минут назад. Где он сейчас?
+6
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dagerd
Ответ Fernando313
лучше посрать и опоздать, чем прийти вовремя и обосраться (с) Д. Стэтхэм
это мощно!
+4
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BBshkin
Ответ Гамарджоба Генацвале
Поносу не объяснишь, что это матч лиги чемпионов.
Он как известно быстрее всего на свете)))))
+3
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Экспертное мнение
Потом еще удалился Гави и Барса всё равно осталась в 10-ом
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Serdida Orayew
Ответ Тони Смит
посмотрел бы я на тебя если бы в ворота порту такое не дали. счёт на табло базару нет, а так эта победа воняет
воняет то, что на Левандовском сфолили и нанесли травму, и даже не дали фола, не говоря уже о карточке. так что давай не будет рассказывать что воняет и что нет
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Из Парижа с любовью
Сать и родить нельзя погодить
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AnMe
Мальчик перенервничал))) бывает )))
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HARDYN1
В животе шум и гам, применяй эспумизан)))
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Serdida Orayew
Ответ Гамаль Хайдаров
вроде того самого Пепе не было на поле, чего так испугался
Пепе не был потому что он обосрался перед тем как барса приехала на Эстадио Драгао.
+2
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