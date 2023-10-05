Ямаль ушел в туалет во время матча с «Порту» и не вернулся на поле. «Барса» играла вдесятером около 10 минут
Ламин Ямаль ушел в туалет во время матча и не вернулся.
«Барселона» одержала победу над «Порту» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:0). 16-летний вингер каталонцев Ямаль попал в стартовый состав.
На 71-й минуте Ламин ушел в туалет из-за проблем со животом. На поле он так и не вернулся, Маркос Алонсо вышел вместо него на 80-й минуте. Все это время «Барселона» играла вдесятером.
Главный тренер «Барсы» Хави прокомментировал этот момент.
«Ламин Ямаль почувствовал себя плохо. У него была боль [в животе], он мне говорил об этом некоторое время. Я воспользовался паузой в игре, чтобы сказать ему, чтобы он поторопился и сходил в туалет, но в итоге мне сказали, что он не сможет вернуться на поле», – объяснил Хави.
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у нас так в школе с уроков сваливали) Ямалю как раз 16 лет, схема отработана