Ламин Ямаль ушел в туалет во время матча и не вернулся.

«Барселона» одержала победу над « » во 2-м туре группового этапа (1:0). 16-летний вингер каталонцев Ямаль попал в стартовый состав.

На 71-й минуте Ламин ушел в туалет из-за проблем со животом. На поле он так и не вернулся, Маркос Алонсо вышел вместо него на 80-й минуте. Все это время « » играла вдесятером.

Главный тренер «Барсы» Хави прокомментировал этот момент.

« почувствовал себя плохо. У него была боль [в животе], он мне говорил об этом некоторое время. Я воспользовался паузой в игре, чтобы сказать ему, чтобы он поторопился и сходил в туалет, но в итоге мне сказали, что он не сможет вернуться на поле», – объяснил .

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