Нагельсманн возглавил сборную Германии, дубль Роналду, украинский борец отказался от фото с россиянином, Чимаев переехал в ОАЭ и другие новости

1. Юлиан Нагельсманн возглавил сборную Германии. Бывший главный тренер «Баварии», сменивший Ханси Флика, подписал контракт до конца Евро-2024.

2. Криштиану Роналду оформил дубль в матче с «Аль-Ахли» (4:3). 38-летний португалец забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 6 матчах лиги Саудовской Аравии – он лучший бомбардир и лидирует по системе «гол+пас». Форвард забил за клуб в 5-м матче чемпионата подряд. Его «Аль-Наср» выиграл 7 матчей подряд и идет 5-м в таблице, на 3 очка отставая от лидера. У Садьо Мане тоже отличная статистика.

3. «Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» (0:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, минское «Динамо» обыграло «Витязь» (3:2).

4. В WADA заявили о несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу. Российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны, если РУСАДА не выполнит критерии. У России есть время до конца года, чтобы внести свой ежегодный взнос.

5. «Барселона» и Хави продлили контракт до 2025 года с опцией еще на один сезон. Соглашение с тренером автоматически продлится до 2026-го, если команда выиграет Лигу чемпионов или Ла Лигу в этом сезоне.

6. Российский борец греко-римского стиля Ауэс Гонибов завоевал бронзу чемпионата мира в весовой категории до 82 кг. Украинский борец Ярослав Фильчаков отказался фотографироваться с россиянином на пьедестале.

7. «Монако» Александра Головина в 6-м туре Лиги 1 дома уступил «Ницце» (0:1), не забив два пенальти и пропустив на 91-й минуте от Бога.

8. В Москве завершилось строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе. Дуэт Дарио Чиризано и Денисы Цимловой распался, чешка заявила: «Российская Федерация не отпустила Чиризано выступать ни за Чехию, ни за Италию». Сотрудники Московской академии фигурного катания поучаствовали в плетении маскировочных сетей.

9. Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может завершить карьеру в 32 года, если ему не предложат стать первым номером в крупном клубе.

10. Боец UFC Хамзат Чимаев сменил спортивное гражданство и будет выступать за ОАЭ. Он уехал из Швеции.

11. «Реал» набрал 500+ млн подписчиков в соцсетях первым среди спортивных клубов.

12. В 1/4 финала Суперкубка Единой лиги ВТБ УНИКС уступил «Нижнему Новгороду» (82:86), «Зенит» был сильнее «Бешикташа» (72:69).

13. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов поступил в аспирантуру Пензенского государственного университета: «Совмещать спортивную карьеру и научную работу не только можно, но, я считаю, нужно».

14. ФИА подтвердила, что пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппенаа следовало оштрафовать на три позиции на Гран-при Сингапура за блокировку соперника в квалификации.

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Ротенберг о сравнении победы СКА с прорывом блокады: «Я родился в Ленинграде. В команде мы часто приводим в пример людей, лично видевших эту трагедию – одну из величайших в истории»

В РФС ответили на слова Слуцкого, что «не дали ни копейки» на его детскую школу: «Мы оплатили расходы на 4,7 млн рублей и 150 тысяч рублей на мячи за последние 2 сезона»

Андрей Кириленко: «Кобе – это Джордан один в один. Сейчас поменяй их местами во времени, мы бы все говорили, что Кобе лучший, а Джордан – его полное повторение»

Дмитрий Песков: «Развитие спорта высших достижений без государства невозможно. Наше государство прилагает огромные усилия и продолжит эту линию»

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