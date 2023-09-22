У Роналду 9 голов и 4 ассиста в 6 матчах саудовской лиги после дубля в игре с «Аль-Ахли» – он лучший бомбардир и по «гол+пас». Форвард забил за «Аль-Наср» в 5-м матче чемпионата подряд

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Ахли Джидда Садьо Мане Талиска Футбол

Криштиану Роналду забил 8-й и 9-й голы в чемпионате Саудовской Аравии.

Форвард открыл счет в игре против «Аль-Ахли», получив передачу от вингера Садьо Мане на 4-й минуте. На 52-й он сделал дубль с паса Талиски.

38-летний португалец отличился в 5 последних матчах в чемпионате.

Всего за шесть игр в лиге у него 9 голов и 4 результативных паса. Он лучший бомбардир лиги и лидирует по системе «гол+пас».

Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.

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112 комментариев

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Artem Piatkov
Итак, что мы имеем:

Роналду - 852+241 (5 ЛЧ, 1 ЧЕ, 1 ЛН, 4 КЧМ)
Месси - 819+361 (4 ЛЧ, 1 ЧМ, 1 Копа, 3 КЧМ)
Пеле - 762+359 (2 КЛ, 3 ЧМ, 2 КЧМ)

Трио лучших футболистов в истории сформировано 👍

🗣️ Марадона должен быть в топ-3

Марадона - 345+214 (1 ЧМ, 1 Кубок УЕФА)
Статистика явно не сравнима с игроками выше, да и игра руками явно не красит:

❌ забил Англии рукой
❌ выбил мяч рукой из своих ворот в матче против СССР

Стыдно, что такой произвол вообще превозносят
+97
-34
+63
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Иван Новиков
Лучший футболист мира в деле.
+91
-38
+53
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Ма Из
Ответ маринованный огурчик
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много не пей
+42
-3
+39
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Блуждающий странник
Сколько смотрю футбол такого ещё не видел)
Рон бьет по воротам и вратаря не видно, собственно как и ворот) прикол
+44
-7
+37
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Фёдор Кузнецов
Интересный факт, в Саудовской лиге сейчас есть игрок из каждого финала ЛЧ в период с 2014 года
+19
-2
+17
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Ничего Смешного
Ответ маринованный огурчик
Комментарий удален модератором
Из бара пишешь?)
+14
-3
+11
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Роман
Гоат забивает. Фанаты МЛС приходят на ветку первыми сказать, как Роналду им безразличен.
+20
-11
+9
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Artem Piatkov
Ответ QWertY
Братан, что с основным акком? Мультиаккаутинг в итоге?
Забанили за оскорбление, но я никого не оскорблял...
+15
-7
+8
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AchilleZm
Невидимый гол, а есть у Месси гол в тумане? то-то же!🤣
https://youtu.be/zQFRvS9wpFE
+17
-9
+8
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red hikkikomori
Ответ Батя Ригобера
А ты гель
Почему гель? Гель же на голове у Хави в основном)
+12
-4
+8
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Remedy
Ответ маринованный огурчик
Комментарий удален модератором
Убегай оттуда поскорей!
+9
-3
+6
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Aleksandr Dubovik
Ответ Zed_patriot
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Как и в бургер лиге лол
+10
-4
+6
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Сергей Максимюк
ну и чем это хуже цифр Месси в бургер лиге?
+7
-2
+5
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ddddan 2
Ответ Zed_patriot
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зная тебя ты не по рофлу это написал.
а если месси с предпоследнего места выиграет млс,где в играх с майами тупейшие автоголы забивают,то это будет "величайший Месси гоат 1030" или тоже проплаченным?
+7
-2
+5
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Пылесос
В МЮ был лучшим бомбардиром сезонов
В ЛаЛиге был лучшим бомбардиром сезонов.
В Серии А был лучшим бомбардиром в сезоне.
В СА лиге лучший бомбардир.
+11
-6
+5
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QWertY
Ответ маринованный огурчик
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А ты шо там забыл?)
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Дорох
GOAT👍
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Direct free kick
Ответ Блуждающий странник
Сколько смотрю футбол такого ещё не видел) Рон бьет по воротам и вратаря не видно, собственно как и ворот) прикол
Может ты американский футбол (НФЛ) смотришь? Там говорят всего 20 матчей в сезоне
+5
-1
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Leon Betov
Уже 42⚽ до Гретцки )
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Aleksandr Dubovik
Ответ Zed_patriot
"бургер-лига" это профессиональная лига
Так и саудовская тоже про, что с того? Роналду обыгрывает клубы в которых половина состава из топов апл, месси же забивает командам, где защита чисто номинальная, а игроки еще вчера в бейсбол играли
+5
-1
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Zenit2013
Разрывает лигу, подумать только, 2 результативных действия в матче в среднем
+10
-7
+3
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#SharkTeam
Ответ Zed_patriot
"бургер-лига" это профессиональная лига
номинально да, но все равно сложно называть такой лигу без вылета и с плей-офф на половину команд. Скорее ШОУ-лига
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-2
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#SharkTeam
Че тут, опять спорят какой чемп сильнее, СА или МЛС?
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Аскар Атаев
Старик ещё не закончился , красава
+6
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Дорох
что говорили месиботы что Роналду. не может забить из за штрафной?как вам такой голешник с не рабочей ногой
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