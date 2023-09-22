У Роналду 9 голов и 4 ассиста в 6 матчах саудовской лиги после дубля в игре с «Аль-Ахли» – он лучший бомбардир и по «гол+пас». Форвард забил за «Аль-Наср» в 5-м матче чемпионата подряд

Криштиану Роналду забил 8-й и 9-й голы в чемпионате Саудовской Аравии.

Форвард открыл счет в игре против «Аль-Ахли», получив передачу от вингера Садьо Мане на 4-й минуте. На 52-й он сделал дубль с паса Талиски.

38-летний португалец отличился в 5 последних матчах в чемпионате.

Всего за шесть игр в лиге у него 9 голов и 4 результативных паса. Он лучший бомбардир лиги и лидирует по системе «гол+пас».

Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.

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