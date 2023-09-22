У Роналду 9 голов и 4 ассиста в 6 матчах саудовской лиги после дубля в игре с «Аль-Ахли» – он лучший бомбардир и по «гол+пас». Форвард забил за «Аль-Наср» в 5-м матче чемпионата подряд
Криштиану Роналду забил 8-й и 9-й голы в чемпионате Саудовской Аравии.
Форвард открыл счет в игре против «Аль-Ахли», получив передачу от вингера Садьо Мане на 4-й минуте. На 52-й он сделал дубль с паса Талиски.
38-летний португалец отличился в 5 последних матчах в чемпионате.
Всего за шесть игр в лиге у него 9 голов и 4 результативных паса. Он лучший бомбардир лиги и лидирует по системе «гол+пас».
Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.
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Роналду - 852+241 (5 ЛЧ, 1 ЧЕ, 1 ЛН, 4 КЧМ)
Месси - 819+361 (4 ЛЧ, 1 ЧМ, 1 Копа, 3 КЧМ)
Пеле - 762+359 (2 КЛ, 3 ЧМ, 2 КЧМ)
Трио лучших футболистов в истории сформировано 👍
🗣️ Марадона должен быть в топ-3
Марадона - 345+214 (1 ЧМ, 1 Кубок УЕФА)
Статистика явно не сравнима с игроками выше, да и игра руками явно не красит:
❌ забил Англии рукой
❌ выбил мяч рукой из своих ворот в матче против СССР
Стыдно, что такой произвол вообще превозносят
Рон бьет по воротам и вратаря не видно, собственно как и ворот) прикол
https://youtu.be/zQFRvS9wpFE
а если месси с предпоследнего места выиграет млс,где в играх с майами тупейшие автоголы забивают,то это будет "величайший Месси гоат 1030" или тоже проплаченным?
В ЛаЛиге был лучшим бомбардиром сезонов.
В Серии А был лучшим бомбардиром в сезоне.
В СА лиге лучший бомбардир.