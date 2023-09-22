Сафронов о Задорове: «Кому интересны суждения эмигрантов? Из США льет грязь. В России нужно как можно сильнее поддерживать патриотизм»
Андрей Сафронов прокомментировал высказывания Никиты Задорова о России.
«Всегда говорю и готов повториться: нам в России нужно как можно сильнее поддерживать патриотизм, продвигать уважение к своим святыням, к своей истории, к своим национальным свершениям.
У нашей страны славные достижения, и ими нужно гордиться.
Уважение к предкам и правда об их подвигах – первый шаг на пути к тому, чтобы плодотворно работать сейчас, двигать Россию вперед. А ведь это наша общая цель.
И если нам хотят помешать, сбить ориентиры – нужно просто объявить бойкот деструктивным спикерам.
Я бы вообще запретил средствам массовой информации тиражировать «мнения» эмигрантов. Что это за нездоровая мода, кому вообще могут быть интересны их суждения?
Взять нашу хоккейную сферу. Человек, которому безразлична судьба Родины, из Америки льет грязь на нашу страну – для чего все пересказывают друг другу его бредни?» – сказал бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов.
Задоров о сборной России: «За ЧМ-2014 дали мерседесы и по $400 000 каждому и сказали: «Два дня, чтобы снять наличными». Нужно было реабилитироваться за ОИ. А канадцам IPad давали»
Задоров о чате российских хоккеистов НХЛ по Украине: «Кто-то предлагал сделать заявление от всех, но разделились на два лагеря»
Задоров о Ротенберге-тренере: «Это цирк, но об этом никто не говорит – все под системой сидят. Никто не будет выпендриваться»
тузик, в будку.
"Раз их так корёжит, значит он всё сказал правильно" используют тупо все, от Гоблина и Терюшкова до Волкова и Венедиктова.
вы их обезличили, портрет Тарасова мироточить скоро будет,что вы с хоккеем сделали, он про дочку свою написал в газету Правда, кто доверил тренировать сборную страны фигуристке не имеющей никакого опыта, хотя она была спортсменкой, где Задоров наврал? ОИ просрали - просрали, 2014 в Минске у гномов выиграли- выиграли, мерсы и 400к долларов получили- получили, Ротенберг не тренер- не тренер, только факты которые знают все, где ложь?
Мы зря Америку не глушим, ой, зря не давим Израиль!
Всей своей враждебной сутью подрывают и вредят,
Кормят, поят нас бермутью про таинственный квадрат.
Лектора из передачи, те, кто так или иначе
Говорят про неудачи и нервируют народ!
Нас берите, обреченных, треугольник вас, ученых,
Превратит в умалишенных, ну а нас - наоборот.
Пусть безумная идея, не рубайте сгоряча,
Вызывайте нас скорее через гада-главврача,
С уваженьем, дата, подпись, отвечайте нам, а то
Если вы не отзоветесь, мы напишем в "Спортлото"
По-моему в речи Сафронова, есть все из классики.