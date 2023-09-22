Сафронов о Задорове: «Кому интересны суждения эмигрантов? Из США льет грязь. В России нужно как можно сильнее поддерживать патриотизм»

Теги Сборная России по хоккею Калгари Андрей Сафронов НХЛ КХЛ Никита Задоров Политика Чемпионат.com Хоккей

Андрей Сафронов прокомментировал высказывания Никиты Задорова о России.

«Всегда говорю и готов повториться: нам в России нужно как можно сильнее поддерживать патриотизм, продвигать уважение к своим святыням, к своей истории, к своим национальным свершениям.

У нашей страны славные достижения, и ими нужно гордиться.

Уважение к предкам и правда об их подвигах – первый шаг на пути к тому, чтобы плодотворно работать сейчас, двигать Россию вперед. А ведь это наша общая цель.

И если нам хотят помешать, сбить ориентиры – нужно просто объявить бойкот деструктивным спикерам.

Я бы вообще запретил средствам массовой информации тиражировать «мнения» эмигрантов. Что это за нездоровая мода, кому вообще могут быть интересны их суждения?

Взять нашу хоккейную сферу. Человек, которому безразлична судьба Родины, из Америки льет грязь на нашу страну – для чего все пересказывают друг другу его бредни?» – сказал бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов.

Задоров о сборной России: «За ЧМ-2014 дали мерседесы и по $400 000 каждому и сказали: «Два дня, чтобы снять наличными». Нужно было реабилитироваться за ОИ. А канадцам IPad давали»

Задоров о чате российских хоккеистов НХЛ по Украине: «Кто-то предлагал сделать заявление от всех, но разделились на два лагеря»

Задоров о Ротенберге-тренере: «Это цирк, но об этом никто не говорит – все под системой сидят. Никто не будет выпендриваться»

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63 комментария

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Деревянная рука
Короче как обычно - запретить удалить не слушать и верить только царю
+60
-3
+57
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shahmur
а кто такой сафронов? просто когда я слышу как кричат про патриотизм, то сразу вспоминаю - про последнее прибежище негодяя.
+40
-2
+38
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David Rigert
правильно говорит. "...запретить средствам массовой информации тиражировать..." таких фуфлометов,как Сафронов.
+30
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+29
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Денис Давыдов
Ответ shahmur
а кто такой сафронов? просто когда я слышу как кричат про патриотизм, то сразу вспоминаю - про последнее прибежище негодяя.
ну так и есть, когда нет никаких адекватных доводов, остаётся ток призывать к патриотизму, но патриотизм допускается только в их интерпретации, все остальные варианты это предательство.
+22
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+22
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Lari
Кого интересует мнение, такого вора и жулика как Сафронов 🤣🤣🤣
+20
-1
+19
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Lari
Ответ Денис Погодин
Комментарий скрыт
Задоров сказал, про не любовь к своей Родине?
+19
-1
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vfrc14
))) Мужик, там просмотров за сутки RT и не снилось.
+15
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Деревянная рука
Ответ Lari
Задоров сказал, про не любовь к своей Родине?
Просто для некоторых Родина = (*) президента
+14
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Ми Ша
Самое страшное что случилось со мной за последние полтора года .., я понял какое колоссальное количество идиотов населяет страну
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Игорь Новиков
Когда люди массово льют грязь на одного человека за его мнение, пытаются его заткнуть, запретить, скорее всего, он абсолютно прав. От этого их так и корежит.
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Andreir888
"Интервью Никиты не читал, не смотрел, но осуждаю" (с) Ничего нового!
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Деревянная рука
Ответ Денис Погодин
У Задорова Родина там, где ж... в тепле.
Можно подумать он бы бедствовал играя в России)Он в любой момент вернется и ему отвалят под сотку миллионов
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Don_Krebs
"Грязь" - новое определение правды в РФ.
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Lemax
Ответ Cbj Fan
Время можно тратить и на намного полезнее вещи нежели на Задорова.
Например - научиться писать комментарии на нормальном русском языке, да?
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Денис Давыдов
Ответ Денис Погодин
У Задорова Родина там, где ж... в тепле.
ну да, наверно хотелось бы что бы на родине ж... была в тепле, а не родина была ж.... президента.
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Илья Ганин
Какой прикол в предках? Среди них были такие же молодцы и такие же подлецы. Надо жить настоящим. Просто зомбированные продукты из инкубатора
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R Air
"Сафронов о том, что Федотову разрешили играть: «Все правильно, без России мирового хоккея не будет."

тузик, в будку.
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Денис Давыдов
не на страну, а на вас, вы не страна.
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Lemax
Кому интересны высказывания Сафронова и компании, вот в чем вопрос)
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Artmann
Ответ Игорь Новиков
Когда люди массово льют грязь на одного человека за его мнение, пытаются его заткнуть, запретить, скорее всего, он абсолютно прав. От этого их так и корежит.
Это ОЧЕНЬ странная максима, которая, как правило, приводит к ложным выводам. Не говоря уж о том, что её очень легко использовать в пропаганде.
"Раз их так корёжит, значит он всё сказал правильно" используют тупо все, от Гоблина и Терюшкова до Волкова и Венедиктова.
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Костя Кот
Ответ Cbj Fan
Время можно тратить и на намного полезнее вещи нежели на Задорова.
например подтянуть русский язык
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Artmann
Ответ Деревянная рука
Короче как обычно - запретить удалить не слушать и верить только царю
Я надеюсь, что игнорирование запятых это такой приём для комического ускорения фразы.
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личные рекорды это не хоккей
какие Святыни?
вы их обезличили, портрет Тарасова мироточить скоро будет,что вы с хоккеем сделали, он про дочку свою написал в газету Правда, кто доверил тренировать сборную страны фигуристке не имеющей никакого опыта, хотя она была спортсменкой, где Задоров наврал? ОИ просрали - просрали, 2014 в Минске у гномов выиграли- выиграли, мерсы и 400к долларов получили- получили, Ротенберг не тренер- не тренер, только факты которые знают все, где ложь?
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Dr. Heisenberg
Да уже все увидели ценность вашего патриотизма и к чему он ведет. В нормальных странах патриотизм развивается сам собой, естественным образом, а во всевозможных автократиях его усердно воспитывают и насаждают. Разумеется безуспешно.
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brig_Mercury
Больно бьют по нашим душам голоса за тыщи миль,
Мы зря Америку не глушим, ой, зря не давим Израиль!
Всей своей враждебной сутью подрывают и вредят,
Кормят, поят нас бермутью про таинственный квадрат.
Лектора из передачи, те, кто так или иначе
Говорят про неудачи и нервируют народ!
Нас берите, обреченных, треугольник вас, ученых,
Превратит в умалишенных, ну а нас - наоборот.
Пусть безумная идея, не рубайте сгоряча,
Вызывайте нас скорее через гада-главврача,
С уваженьем, дата, подпись, отвечайте нам, а то
Если вы не отзоветесь, мы напишем в "Спортлото"
По-моему в речи Сафронова, есть все из классики.
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