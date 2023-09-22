Сафронов о Задорове: «Кому интересны суждения эмигрантов? Из США льет грязь. В России нужно как можно сильнее поддерживать патриотизм»

Андрей Сафронов прокомментировал высказывания Никиты Задорова о России.

«Всегда говорю и готов повториться: нам в России нужно как можно сильнее поддерживать патриотизм, продвигать уважение к своим святыням, к своей истории, к своим национальным свершениям.

У нашей страны славные достижения, и ими нужно гордиться.

Уважение к предкам и правда об их подвигах – первый шаг на пути к тому, чтобы плодотворно работать сейчас, двигать Россию вперед. А ведь это наша общая цель.

И если нам хотят помешать, сбить ориентиры – нужно просто объявить бойкот деструктивным спикерам.

Я бы вообще запретил средствам массовой информации тиражировать «мнения» эмигрантов. Что это за нездоровая мода, кому вообще могут быть интересны их суждения?

Взять нашу хоккейную сферу. Человек, которому безразлична судьба Родины, из Америки льет грязь на нашу страну – для чего все пересказывают друг другу его бредни?» – сказал бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов.

Задоров о сборной России: «За ЧМ-2014 дали мерседесы и по $400 000 каждому и сказали: «Два дня, чтобы снять наличными». Нужно было реабилитироваться за ОИ. А канадцам IPad давали»

Задоров о чате российских хоккеистов НХЛ по Украине: «Кто-то предлагал сделать заявление от всех, но разделились на два лагеря»

Задоров о Ротенберге-тренере: «Это цирк, но об этом никто не говорит – все под системой сидят. Никто не будет выпендриваться»