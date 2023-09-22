Россию могут пустить на ЧМ-2026, интервью Задорова во вДуде*, камбэк «Ливерпуля», долгожданный гол Кокорина, Смолов станет отцом и другие новости

1. Сборная России сохраняет шансы поехать на ЧМ-2026 – сначала об этом заявил Александр Дюков, а затем и глава ФИФА Джанни Инфантино. В рейтинге сборных наша команда опустилась на 39-е место, однако, по словам президента РФС, интерес к сборной в стране не падает. Дюков призвал не принимать всерьез интервью Чеферина о допуске россиян и подчеркнул, что вариант с переходом в Азию по-прежнему рассматривается.

2. В октябре команда Валерия Карпина, скорее всего, сыграет в Москве со сборной Камеруна.

3. Никита Задоров в интервью Юрию Дудю* назвал «цирком» работу Романа Ротенберга в роли тренера, рассказал об огромных призовых в сборной России и о том, как российские игроки в НХЛ не смогли сделать совместное заявление по событиям на Украине. Слова защитника «Калгари» понравились не всем – Александр Кожевников спрашивает, на какую разведку работает Никита.

* – признан в России иностранным агентом.

4. «Ливерпуль» оформил камбэк в стартовой игре в Лиге Европы, трижды забив ЛАСК после перерыва. Это пятая победа мерсисайдцев подряд, Салах продлил результативную серию, а Клопп стал первым в истории клуба тренером с 50 победами в еврокубках.

Пишет историю и Александр Кокорин, забивший в еврокубках впервые за пять лет. Вспомните, кому он забивал в 2018-м? Гол россиянина, впрочем, его «Арису» не помог – 2:3 от «Спарты». Все результаты ЛЕ – здесь.

5. В Лиге конференций ярко заявил о себе боснийский «Зриньски», который горел 0:3 АЗ к перерыву, но в итоге победил 4:3. Остальные результаты – тут.

6. Федор Смолов станет отцом – его супруга Карина Истомина ждет ребенка.

7. В КХЛ ЦСКА потерпел 6-е поражение в 9 матчах – на этот раз армейцы уступили «Ладе», которая набрала очки в 6-й игре подряд. Дубль Мичкова принес «Сочи» победу над «Трактором» (челябинцы опять провалили 3-й период). «Авангард» едва не спас матч с «Сибирью», но пропустил на 58:58 – 3:4. Все результаты дня – здесь.

8. «Фенербахче» победил МБА в первом матче 1/4 финала Суперкубка Единой лиги ВТБ, Локомотив-Кубань» одолел ЦСКА.

Лига раскрыла бюджеты команд, а Сергей Иванов объявил, что доходы турнира составили 1 миллиард 365 миллионов рублей.

9. По данным «СЭ», Гуменник может оставить программу под Rammstein в переработанном варианте. Татьяна Тарасова убеждена, что в программе Петра ничего менять не нужно.

10. World Aquatics утвердила критерии допуска россиян: только индивидуальные виды, запрет на общение со СМИ, ограниченное количество заявок.

11. Сергей Лавров предложил БРИКС создать футбольную команду: «Нас уже будет 11. Думаю, Бразилия особо это отмечает».

12. Журналист Sport24 Анастасия Логинова рассказала, как Алина Загитова реагировала на оговорки: «Начала чуть ли не пинать воздух ногами, негодовать».

13. Леонид Слуцкий обвинил РФС в том, что его футбольной школе не было выделено «ни копейки». Однако мы разобрались, что это не так.

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