Ротенберг о сравнении победы СКА с прорывом блокады: «Я родился в Ленинграде. В команде мы часто приводим в пример людей, лично видевших эту трагедию»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг объяснил свое сравнение победы СКА с прорывом блокады Ленинграда.

Клуб из Санкт-Петербурга победил «Северсталь» (4:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ и завершил 5-матчевую серию поражений.

После игры главный тренер армейцев Роман Ротенберг сказал: «Такой прорыв блокады Ленинграда произошел».

«Я родился в Ленинграде.

В моей семье есть люди, которые пережили блокаду. Каждый год в январе мы, наша команда, наш клуб, весь наш город отмечают дату ее прорыва. Вот уже 12 лет мы играем в форме «Ленинград», приглашаем на трибуны людей, видевших лично эту трагедию – одну из величайших в истории человечества.

В команде мы часто приводим этих людей в пример. Рассказываем как с помощью стойкости, героизма, любви к жизни они пережили худшие времена ради будущих поколений. Сами мы не жили в те годы, но знаем тех, кто имел этот опыт.

Крайне важно передать его молодому поколению, рассказать, как трудно может быть в нашей жизни, показать настоящие ценности. Всей командой мы смотрим много фильмов о Великой Отечественной войне, поддерживаем наших ветеранов, делаем все, чтобы память о них не угасала.

Я живу и работаю в родном городе. Прорыв блокады Ленинграда имеет для меня огромное значение, как пример мужества и любви к жизни, вместе с которыми даже самые худшие обстоятельства могут быть преодолены», – написал Ротенберг в телеграм-канале, приложив фото страницы паспорта с местом рождения. 

Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга

 

48 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Chernoy
Ну если человек все это знает, тем более странно сравнивать героизм прорыва блокады с какой-то сраной победой в хоккейном матче
+61
0
+61
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Габорик
Предлагаю дружно не оставлять никаких комментариев под этой новостью :)
+46
-1
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitriy Racheev
"А ещё Финляндия участвовала в блокаде Ленинграда" написал рома и выложил второй паспорт
+42
0
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anti S
Неугомонный парень (с красной машинкой, на веревочке)
продолжает упорно копать под себя, вываливая выкопанное на себя
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SuperDubina
Роман Борисович проснитесь, вы обосрались!
- а я и не сплю!
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тихий летун
Рома включи голову(
Дно уже пробито
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ruslan Gunkin
Следующим разъяснением Ротенберга станут слова Задорова про сборную и музыку в раздевалке ?
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arturx
Задоров все четко про него сказал
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Тимченко
Ответ Dmitriy Racheev
"А ещё Финляндия участвовала в блокаде Ленинграда" написал рома и выложил второй паспорт
ну а третий (гражданина Великобритании) пока выкладывать не время👏
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пет Рович
Ответ Тихий летун
Рома включи голову( Дно уже пробито
Нечего включать, там повернута голова
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hivaga22
Непроходимый фэйспалм какой-то. За что блокадникам Ленинграда ещё и это.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сашуля П
Красиво и пафосно. Но как можно сравнивать победу в рядовом матче чемпионата с прорывом блокады..
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Классный руководитель
У него башка простреленная на сквозь
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Ремизов
А где серия и номер паспорта!?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melnikov1968
Хорошо все рассказал, но только причём здесь игра в хоккей и конкретно встреча с Северсталью? Ответа не последовало.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Egorushka56
А можно на этот паспорт краткосрочный кредит взять? Трубы горят)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lanc
Если память о блокаде для него это святое, то зачем он стал гражданином страны, которая блокировала Ленинград?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
0:4 на спотифай камп ноу
Ленинградская улица научила меня одному правилу, если драка неизбежна бить надо первым (Несмываемый)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mexicantushkan
самый альтернативно одаренный человек в хоккее, упрямство достойное восхищения
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Ремизов
"эффект Роттенберга"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
Какая отвратительная рожа (с)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Серый
вспоминаете о ветеранах перед 9 Мая
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Beloded2007
"А наш лучший снайпер хорош, как Симо Хяюхя", - добавил Ротенберг.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
HRYNDEL
А в старое время таких как он били и сильно, даже ногами!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
viktorpavlov70
А в следующий раз, когда СКА действительно сметёт своего соперника, Рома может сравнит это со ядерными взрывами в Хиросиме и Нагасаки? Идиот.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий