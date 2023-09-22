Ротенберг о сравнении победы СКА с прорывом блокады: «Я родился в Ленинграде. В команде мы часто приводим в пример людей, лично видевших эту трагедию»

Роман Ротенберг объяснил свое сравнение победы СКА с прорывом блокады Ленинграда.

Клуб из Санкт-Петербурга победил «Северсталь» (4:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ и завершил 5-матчевую серию поражений.

После игры главный тренер армейцев сказал: «Такой прорыв блокады Ленинграда произошел».

«Я родился в Ленинграде.

В моей семье есть люди, которые пережили блокаду. Каждый год в январе мы, наша команда, наш клуб, весь наш город отмечают дату ее прорыва. Вот уже 12 лет мы играем в форме «Ленинград», приглашаем на трибуны людей, видевших лично эту трагедию – одну из величайших в истории человечества.

В команде мы часто приводим этих людей в пример. Рассказываем как с помощью стойкости, героизма, любви к жизни они пережили худшие времена ради будущих поколений. Сами мы не жили в те годы, но знаем тех, кто имел этот опыт.

Крайне важно передать его молодому поколению, рассказать, как трудно может быть в нашей жизни, показать настоящие ценности. Всей командой мы смотрим много фильмов о Великой Отечественной войне, поддерживаем наших ветеранов, делаем все, чтобы память о них не угасала.

Я живу и работаю в родном городе. Прорыв блокады Ленинграда имеет для меня огромное значение, как пример мужества и любви к жизни, вместе с которыми даже самые худшие обстоятельства могут быть преодолены», – написал Ротенберг в телеграм-канале, приложив фото страницы паспорта с местом рождения.

Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга