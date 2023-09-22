WADA: «У России есть время до конца года, чтобы внести свой ежегодный взнос»
Россия должна сделать ежегодный взнос в бюджет WADA до конца 2023 года.
Об этом заявили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA).
«У России есть время до конца года, чтобы внести свой ежегодный взнос.
Мы будем стремиться сотрудничать с соответствующими органами власти, чтобы обеспечить своевременное внесение всех взносов», — заявили в WADA.
России необходимо выплатить 1 миллион 267 тысяч долларов.
Либо рупиями, говорят их все равно некуда девать.
Всё равно ж соревноваться не даёте.
Не-не, деньги, пожалуйста, берите с «летающих табуреток» из Японии и Канады.