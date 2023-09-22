WADA: «У России есть время до конца года, чтобы внести свой ежегодный взнос»

Россия должна сделать ежегодный взнос в бюджет WADA до конца 2023 года.

Об этом заявили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства ( ).

«У России есть время до конца года, чтобы внести свой ежегодный взнос.

Мы будем стремиться сотрудничать с соответствующими органами власти, чтобы обеспечить своевременное внесение всех взносов», — заявили в WADA.

России необходимо выплатить 1 миллион 267 тысяч долларов.