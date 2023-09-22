Бегунья Тимановская: «В белорусских СМИ писали, что я работаю проституткой, что пошла клубнику собирать. Печально, что люди верят»

Тимановская рассказала о реакции белорусских СМИ на скандал во время Игр-2020.

Во время Олимпиады в у возник конфликт с руководством сборной Беларуси. Позже спортсменка заявила, что столкнулась с угрозами и ее против воли пытаются вывезти из Токио.

Тимановская отказалась возвращаться в Беларусь и попросила политическое убежище в Польше. В августе этого года она получила право выступать за Польшу на соревнованиях.

– Последние 1,5 года ты гораздо чаще общалась не с русскоязычными, а с европейскими СМИ. Почему?

– Потому что зарубежные издания не перекручивают. А белорусские и русские – постоянно. Читаешь и думаешь: «Блин, ну не так же все было».

– «Редакция» (ее создатель Алексей Пивоваров признан Минюстом иностранным агентом – Sports.ru) сделала нормальный выпуск?

– Нуу... На меня было много хейта из-за момента, когда ведущий спросил: «А Лукашенко должен уйти?» – и типа я замешкалась.

Мы в тот момент стояли в коридоре. Ведущий увидел у меня татуировку, и мы говорили о ней. А потом вдруг он оборвал меня на полуслове: «Лукашенко должен уйти?» Я в ступоре.

Была удивлена таким резким переходом. Плюс на тот момент я только-только приехала в Польшу и была сильно напугана всей ситуацией. У меня родители в Беларуси, и казалось, что стоит упомянуть в интервью Лукашенко – у них начнутся проблемы.

Поэтому я постаралась обойти этот вопрос. А на меня столько всего обрушилось! Но тогда ответить на него хорошо было просто нельзя. И я просила, чтобы его не вставляли в интервью. Но...

– Сейчас ты можешь высказываться о Лукашенко?

– У меня семья по-прежнему в Беларуси, не думать о ней я не могу. Мне нужно следить за тем, что говорю, чтобы у родственников не было проблем.

– Пробежался по заголовкам белорусских СМИ за последние два года. Предательница – примерно самое мягкое, что про тебя говорят.

– До сих пор так пишут. Причем у них постоянные психоэмоциональные качели. «Она уже не бегает и завязала со спортом. У нее ни хрена не получается». А на следующий день: «Ой, она пробежала по личному рекорду. 100% на допинге».

Так вы определитесь: загибаюсь я или бегаю на допинге? То одно, то другое, писали даже, что я проституткой работаю. У них столько историй про меня! Прикол, но в них моя жизнь выглядит сильно интереснее, чем в реальности. Печально только, что люди в это верят.

– Думаешь, верят?

– Только те, кто активно пользуются интернетом, понимают, какой это кринж.

– Мне кажется, сейчас почти все умеют пользоваться интернетом.

– Вот только моим родителям постоянно звонят и спрашивают: «А это правда, что про вашу Кристину написали? Что она больше не бегает и пошла клубнику собирать?» И таких много.

Мне-то без разницы, я разжевывать каждому не собираюсь, но вот родителям это все неприятно, – сказала Тимановская.

«В Беларуси меня бы отправили в психушку». Поговорили с Кристиной Тимановской, героиней политического скандала Олимпиады-2020