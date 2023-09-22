Бегунья Тимановская: «В белорусских СМИ писали, что я работаю проституткой, что пошла клубнику собирать. Печально, что люди верят»

Теги Бег сборная Беларуси жен сборная Польши жен Токио-2020 Политика Кристина Тимановская Легкая атлетика

Тимановская рассказала о реакции белорусских СМИ на скандал во время Игр-2020.

Во время Олимпиады в Токио у Кристины Тимановской возник конфликт с руководством сборной Беларуси. Позже спортсменка заявила, что столкнулась с угрозами и ее против воли пытаются вывезти из Токио.

Тимановская отказалась возвращаться в Беларусь и попросила политическое убежище в Польше. В августе этого года она получила право выступать за Польшу на соревнованиях. 

– Последние 1,5 года ты гораздо чаще общалась не с русскоязычными, а с европейскими СМИ. Почему?

– Потому что зарубежные издания не перекручивают. А белорусские и русские – постоянно. Читаешь и думаешь: «Блин, ну не так же все было».

– «Редакция» (ее создатель Алексей Пивоваров признан Минюстом иностранным агентом – Sports.ru) сделала нормальный выпуск?

– Нуу... На меня было много хейта из-за момента, когда ведущий спросил: «А Лукашенко должен уйти?» – и типа я замешкалась.

Мы в тот момент стояли в коридоре. Ведущий увидел у меня татуировку, и мы говорили о ней. А потом вдруг он оборвал меня на полуслове: «Лукашенко должен уйти?» Я в ступоре.

Была удивлена таким резким переходом. Плюс на тот момент я только-только приехала в Польшу и была сильно напугана всей ситуацией. У меня родители в Беларуси, и казалось, что стоит упомянуть в интервью Лукашенко – у них начнутся проблемы.

Поэтому я постаралась обойти этот вопрос. А на меня столько всего обрушилось! Но тогда ответить на него хорошо было просто нельзя. И я просила, чтобы его не вставляли в интервью. Но...

– Сейчас ты можешь высказываться о Лукашенко?

– У меня семья по-прежнему в Беларуси, не думать о ней я не могу. Мне нужно следить за тем, что говорю, чтобы у родственников не было проблем.

– Пробежался по заголовкам белорусских СМИ за последние два года. Предательница – примерно самое мягкое, что про тебя говорят.

– До сих пор так пишут. Причем у них постоянные психоэмоциональные качели. «Она уже не бегает и завязала со спортом. У нее ни хрена не получается». А на следующий день: «Ой, она пробежала по личному рекорду. 100% на допинге».

Так вы определитесь: загибаюсь я или бегаю на допинге? То одно, то другое, писали даже, что я проституткой работаю. У них столько историй про меня! Прикол, но в них моя жизнь выглядит сильно интереснее, чем в реальности. Печально только, что люди в это верят.

– Думаешь, верят?

– Только те, кто активно пользуются интернетом, понимают, какой это кринж. 

– Мне кажется, сейчас почти все умеют пользоваться интернетом.

– Вот только моим родителям постоянно звонят и спрашивают: «А это правда, что про вашу Кристину написали? Что она больше не бегает и пошла клубнику собирать?» И таких много.

Мне-то без разницы, я разжевывать каждому не собираюсь, но вот родителям это все неприятно, – сказала Тимановская. 

«В Беларуси меня бы отправили в психушку». Поговорили с Кристиной Тимановской, героиней политического скандала Олимпиады-2020

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34 комментария

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Сергей Сергеев
Ответ Игорь Ерин
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если не интересует, зачем читаете?
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Bangal88
Ответ Koulmann
Да, читая некоторые слова про Тихановскую в официальных СМИ, ьам можно каждый день привлекать за оскорбления, клевету и разжигание. Но власти себе могут позволить нещадно и безнаказанно унижать и издеваться над несогласными. А вот за 20 долларов доната легальной организации на момет доната можно получить 5 лет. Когда в стране "не до законов." И ведь Тихановская к политике не особо близка была, обычная спортсменка с ограниченными интересами. Но идиоты из Минспорта устроили скандал на ровном месте, из-за излишнего желания выслужиться. В итоге усилили поляков и сделали политической фигурой еще одну спорстменку. Выдающиеся мастера по стрельбе себе в ногу. Прям чемпионы мира!
Это Тимановская, а Тихановская это другая
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Koulmann
Да, читая некоторые слова про Тихановскую в официальных СМИ, ьам можно каждый день привлекать за оскорбления, клевету и разжигание.
Но власти себе могут позволить нещадно и безнаказанно унижать и издеваться над несогласными. А вот за 20 долларов доната легальной организации на момет доната можно получить 5 лет.
Когда в стране "не до законов."

И ведь Тихановская к политике не особо близка была, обычная спортсменка с ограниченными интересами. Но идиоты из Минспорта устроили скандал на ровном месте, из-за излишнего желания выслужиться.
В итоге усилили поляков и сделали политической фигурой еще одну спорстменку.
Выдающиеся мастера по стрельбе себе в ногу. Прям чемпионы мира!
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Koulmann
Ответ Геннадий Тёкин
Уехала со скандалом в Польшу, у родителей нет проблем, но если упомянуть в интервью Лукашенко начнутся проблемы?!Кто ещё верит всем этим "оппозиционерам"?
Проблемы есть. Распространённая практика в Беларуси - не могут достать интересующих людей, щемят родственников. Братья/сестры, родители, даже детей не щадят, ради своей мести из-за своего безумного страха в 2020.
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Groznyi2024
Печально, что люди верят. Там малина.
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Togliattinec
Ответ brig_Mercury
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А куда он денется? Конечно вещает, еще более кринжово и топорно. Кумир глубинного народа и там, и тут.
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Alexander2022
Ответ Мишаня Кравцов
О, а это же та самая страдалица, которая ныла про "кровавый режим" батьки, попросила убежища у поляков и оказалсь никому не нужна, и с горя стала выкладывать пачками посты с нытьем? Я думал все забыли давно про нее, спасибо спортсу, что напомнили Довольно знакомый паттерн в судьбах эммигрантов и бегунцов от кровавых режимов))
Настолько не нужна, что отобралась на ЧМ от Польши)
+7
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out_nma
Сказала Тимановская и пошла дальше собирать клубнику
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havoc3
Тема клубники не раскрыта. Автор, зачем поднимать вопрос и не давать на него вопрос?
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Франческо Тотти
Зарубежные издания не перекручивают...
Ничего нового, там член толще, поэтому все нормально :)))
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Koulmann
Ответ Bangal88
Это Тимановская, а Тихановская это другая
Опечатка по Фрейду, виноват.
А История у них примерно одна на самом деле, в целом.
Ни одна, ни другая еще в 2020 вообще были 0 в политике и в публичном поле. Но благодаря "гениальным ходам" беларуских властей стали важными фигурами, которые сами же беларусские власти и провластные СМИ вспоминают почти каждый день)))
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Lina Starkova
Ответ Alexander2022
Проблема россиян и белорусов в том, что они до сих пор верят, что от одного человека зависит всё в стране. И ещё проблема засидевшихся двух товарищей в том, что ветви власти работают по одобрению или ради одобрения этих товарищей. Кто бы не пришел, на перестройку системы нужен не один десяток лет. Это как же так, что суд может отменить указ президента или законопроект парламента, к примеру)
За долгие годы правления Лукашенко много хорошего для простого народа сделал. Как можно сравнивать Белоруссию, которая как СССР в миниатюре и современную капиталистическую Россию ? Меня обе стороны заминусят, но если хорошо подумать, то сейчас различий между США и Россией практически нет.
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Koulmann
Ответ Игорь Ерин
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Вас тоже это ждёт.
Как показывает практика, что происходит в Беларуси, через некоторое время случается в России.
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гилберт
Клубничку.
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Павел Мельников
Ответ Аризона Койотис
И что происходило с простыми людьми, которые хотели продать свою страну ставленникам с Запада? А уж те так бы обо всех позаботились, что сейчас бы этих же самых простых людей мели бы по военкоматам на фронт. Про пропавших оппиков ничего не знаю, но ты удивишься: любой, кто приходит к власти, устраняет конкурента, спроси об этом у бедолаги Трампа. Так что это нормальная дворцовая жизнь, так было во все времена)
Вот тут-то вы свое лицо конспиролога, оправдывающего пытки и показали, а начинали петь красиво, Лукаш засиделся, ага ) Следующий после Лукашенко будет его сын. Будет страна с аналогом династией Кимов, а такие, как вы на Трампа все еще показывать будете.
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tankist231
Ну а кто она если не предательница, выступать за страну с которой отношения не очень, это предательство, на че она обижается
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Черный Дворник
Ответ Игорь Ерин
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У нас Исимбаева есть!!!
Своя))))) и шест есть кстати))))
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brig_Mercury
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Геннадий Тёкин
Ответ Koulmann
Проблемы есть. Распространённая практика в Беларуси - не могут достать интересующих людей, щемят родственников. Братья/сестры, родители, даже детей не щадят, ради своей мести из-за своего безумного страха в 2020.
Или кто за Трампа!
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Koulmann
Ответ Геннадий Тёкин
Или кто за Трампа!
Внимание вопрос, уважаемые знатоки политической коньюктуры в США:
60% республиканцев, которые поддерживают Трампа по состоянию на сентябрь сейчас:
1) находятся в СИЗО, за поддержку уголовника и "экстремиста"
2) приносят публичные извинения и клянутся в симпатиях к старичку Байдену
3) выехали в Мексику, скрываясь от ФБР и ЦРУ
4) смотрят CNN, изучают новинки в оружейных магазинах, обсужают "ужин Линкольна" и каждый вечер клянут действующие власти в барах и салунах
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Павел Мельников
Ответ Аризона Койотис
Лукаш определенно раздражает белорусов тем, что засиделся, но если на смену ему пришел бы Тихановский, а тем паче Тихановская - это был бы такой трэш, что клоун из КВН обзавидовался бы. Да и спортсменка Тимановская не вызывает никакого сочувствия, неприятная она мадам. Так что все хороши, но уж лучше как сейчас, чем как хотели бчб-шники. А помните, ещё спортс всячески поддерживал попытки переворота, флаги менял?) Вот веселуха была.
А помните, как все, кто открыто становился в оппозицию этому селюку все эти годы пропадали без вести? Вот смеху-то было. А уж что в Окрестино происходило с простыми людьми, так это вообще ухохочешься.
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Аризона Койотис
Ответ Павел Мельников
А помните, как все, кто открыто становился в оппозицию этому селюку все эти годы пропадали без вести? Вот смеху-то было. А уж что в Окрестино происходило с простыми людьми, так это вообще ухохочешься.
И что происходило с простыми людьми, которые хотели продать свою страну ставленникам с Запада? А уж те так бы обо всех позаботились, что сейчас бы этих же самых простых людей мели бы по военкоматам на фронт. Про пропавших оппиков ничего не знаю, но ты удивишься: любой, кто приходит к власти, устраняет конкурента, спроси об этом у бедолаги Трампа. Так что это нормальная дворцовая жизнь, так было во все времена)
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