В Москве завершилось строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе

Теги сборная России Этери Тутберидзе Сергей Собянин ледовые шоу Фигурное катание

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства Центра фигурного катания Этери Тутберидзе.

«Закончили строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе на юго-западе столицы. Полтора месяца назад приезжал сюда. Уже тогда было понятно – успеем сдать объект быстрее запланированного срока. Строители не подвели.  
 
В уникальном дворце спорта – две ледовые арены, которые могут трансформироваться под хоккейные поля. Это позволит проводить и соревнования по фигурному катанию, и хоккейные матчи, и ледовые шоу.
 
Для фигуристов в спорткомплексе создали идеальные условия для тренировок. Сделали большое количество залов: 10 хореографических, акробатический, два тренажёрных и тренировочный с покрытием из искусственного льда. Есть реабилитационный блок с зоной водных процедур.
 
Преобразилась и территория около дворца. Теперь здесь есть удобное место для прогулок, а также парковка на 100 машин и автобусов. От всей души желаю тренерам и будущим чемпионам удачи и ярких побед!» – написал Собянин в телеграм-канале.

18 комментариев

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ДИОНИС
Отличная новость! Поздравляю ТШТ и их воспитанников! Ярких побед будущим чемпионам!
+16
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Oleandra
Вот это уровень - сам мэр рекламирует дворец Этери.. учись, студент)
+15
-5
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Док Аксель
Условия шикарные для занятий фигурным катанием и другими зимними видами спорта. Можно поздравить ТШТ и всех москвичей с таким дворцом спорта.
+7
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Аленка_76
Отличная новость!
Поздравляю ТШТ !
+3
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+3
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Delirium
Ответ Savarona25
Ждем потока провластных высказываний по всем темам от членов команды и самой ЭТ.
Надо понимать, вы ожидали, что Этери плюнет в лицо Собянину?
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Delirium
Ответ Viks
Центра фигурного катания Этери Тутберидзе --- Как это перевести на русский? Имени Тут-зе? Собственность Тут-зе? С директором Тут-зе? Какое юридическое отношение Тут-зе к этому центру?
Полагаю, что точно такое же, как "Спортивный клуб фигурного катания Тамары Москвиной".
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kate_ko
все выглядит очень достойно и современно! надеюсь, не только тренеры и спортсмены в полной мере насладятся этим объектом, но и жители района: им досталась отличная рекреация, район сразу преобразился, даже типовые панельки не выглядят столь унылыми, как обычно)
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Грязный лютик
Попробую угадать... "местные" жители нувотпрям сильно возмущены, ну прямо сильно мешает району этот центр.
А вот если это центр Плю был бы - такА благодать настала бы ..
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flyhigh
Ответ Oleandra
Вот это уровень - сам мэр рекламирует дворец Этери.. учись, студент)
Студент со студенткой в очередной раз на г... изойдутся🤣🤣
+2
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Иван Маунтбаттен
Интересно, чей флаг будет развеваться над всем этим великолепием?
+5
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Delirium
Ну что ж, отличному тренерскому коллективу отличный новый центр! Удачи и успехов!
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Tzaichiha
Ответ Viks
Центра фигурного катания Этери Тутберидзе --- Как это перевести на русский? Имени Тут-зе? Собственность Тут-зе? С директором Тут-зе? Какое юридическое отношение Тут-зе к этому центру?
Собственность государства, конкретнее Москвы, успокойтесь, а то плохо будет😂. Так же был построен Театр Градского, под его руководством, но в собственности Москвы. Этери в процессе строительства фактически была консультантом, как лучше сделать для фигуристов и тренировок. Очень рада, что в Москве появляются новые центры фигурного катания. Уже есть Центр Елены Чайковской в Строгино. Удачи всему тренерскому штабу Тутберидзе и из воспитанникам в новом доме! Поздравляю!
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Pasha0403
Ответ Иван Маунтбаттен
Интересно, чей флаг будет развеваться над всем этим великолепием?
американский
+2
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