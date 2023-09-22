32-летний Де Хеа может завершить карьеру, если ему не предложат стать основным вратарем в крупном клубе
Вратарь Давид Де Хеа может завершить карьеру.
По данным The Guardian, 32-летний испанец может уйти из футбола, если ему не предложат стать основным вратарем в крупном клубе.
Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании отклонил несколько предложений, в том числе из Саудовской Аравии. Деньги не приоритет для него.
Сейчас Де Хеа поддерживает физическую форму в надежде получить предложение от подходящего клуба и тренера.
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но, если так, значит - слабохарактерный
ван дер Сар в своё время (после прихода Буффона) ушёл из топового тогда "Ювентуса" в скромный "Фулхэм", классно делал своё дело - и его пригласили в "МЮ"! ЛЧ взял
Анчелотти - тоже не побоялся поработать с "Эвертоном" и вернулся в "Реал"
От него же требуется играть в полузащите или нападении, а научиться играть ногами. Настолько деревянный что ли??