32-летний Де Хеа может завершить карьеру, если ему не предложат стать основным вратарем в крупном клубе

Вратарь Давид Де Хеа может завершить карьеру.

По данным The Guardian, 32-летний испанец может уйти из футбола, если ему не предложат стать основным вратарем в крупном клубе.

Экс-голкипер « » и сборной отклонил несколько предложений, в том числе из Саудовской Аравии. Деньги не приоритет для него.

Сейчас Де Хеа поддерживает физическую форму в надежде получить предложение от подходящего клуба и тренера.

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