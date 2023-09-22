32-летний Де Хеа может завершить карьеру, если ему не предложат стать основным вратарем в крупном клубе

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Сборная Испании по футболу Давид Де Хеа Футбол

Вратарь Давид Де Хеа может завершить карьеру.

По данным The Guardian, 32-летний испанец может уйти из футбола, если ему не предложат стать основным вратарем в крупном клубе.

Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании отклонил несколько предложений, в том числе из Саудовской Аравии. Деньги не приоритет для него.

Сейчас Де Хеа поддерживает физическую форму в надежде получить предложение от подходящего клуба и тренера.

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118 комментариев

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Мансур Мадаев
Ответ Зверёк
В МЮ пригодился бы или в Роме
в крупном клубе сказано же
+287
-24
+263
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London-D
Такого вратаря затравили, сволочи
+177
-24
+153
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corazón blanco
QWERTY по классике пинает легенд клуба после их ухода, то что в последнем сезоне Давид сдал- бесспорно. Но он один из легенд клуба, столько лет тащил клуб, дважды был признан лучшим игроком сезона, а такое наплевательское отношение со стороны болельщиков Юнайтед он явно не заслужил.
+109
-10
+99
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Евгений Кузнецов
никогда раньше вообще не обсуждал Де Хеа

но, если так, значит - слабохарактерный

ван дер Сар в своё время (после прихода Буффона) ушёл из топового тогда "Ювентуса" в скромный "Фулхэм", классно делал своё дело - и его пригласили в "МЮ"! ЛЧ взял

Анчелотти - тоже не побоялся поработать с "Эвертоном" и вернулся в "Реал"
+68
-7
+61
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ReneHoseman
Ответ QWertY
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"И я могу..." - Не пори чушь, ты и за 500к в неделю не сможешь
+46
-3
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Угараю_с_вас
Ответ Мансур Мадаев
в крупном клубе сказано же
А ты хорош)
+46
-11
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Зверёк
В МЮ пригодился бы или в Роме
+30
-7
+23
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Razrubsis
А может Де Хеа нужно немного снизить аппетит? Никто ему не будет платить таких денег как в МЮ.
+25
-6
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Dimashay
Ответ London-D
Такого вратаря затравили, сволочи
Кто его затравил? Конкретно фамилии и интервью. Он оказался ненужным МЮ, свой класс подтвердил тем, что ни один клуб не взял его
+15
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Cat Behemoth
Ответ rembrandao
Написано же, что деньги не приоритет. Иначе ушел бы в СА.
на сарае тоже кой-чего написано... а там дрова
+13
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Ovsyankin
Это чистый вратарь Ромы, там в команде просто нет вратаря, но раздутые зарплатные ведомости не дают этому осуществиться - смешно.
+12
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Гекдениз Кардениз
Ответ Евгений Кузнецов
никогда раньше вообще не обсуждал Де Хеа но, если так, значит - слабохарактерный ван дер Сар в своё время (после прихода Буффона) ушёл из топового тогда "Ювентуса" в скромный "Фулхэм", классно делал своё дело - и его пригласили в "МЮ"! ЛЧ взял Анчелотти - тоже не побоялся поработать с "Эвертоном" и вернулся в "Реал"
Юрану как раз вратарь нужен
+12
-1
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ London-D
Такого вратаря затравили, сволочи
Это все 7хаг лицемер и эгоист
+21
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Pasha Giggz
Де просто ещё не понял, кто крупнее Аль-Иттихад или Аль-Хиляль, а может Аль-Ахли, да и Аль-Наср непростой клуб. Тяжело открывать в 32 новый мир))
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Pigmalion
Это мув Сапогова
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S1rAlex
Ответ corazón blanco
QWERTY по классике пинает легенд клуба после их ухода, то что в последнем сезоне Давид сдал- бесспорно. Но он один из легенд клуба, столько лет тащил клуб, дважды был признан лучшим игроком сезона, а такое наплевательское отношение со стороны болельщиков Юнайтед он явно не заслужил.
кверти вообще не болеет за МЮ. Обычный жирный тролль.
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rembrandao
Ответ Razrubsis
А может Де Хеа нужно немного снизить аппетит? Никто ему не будет платить таких денег как в МЮ.
Написано же, что деньги не приоритет. Иначе ушел бы в СА.
+11
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Антидепрессанты для овощей
Ладно вам, человек в последний раз играл в топ-клубе ещё когда Фергюсон МЮ тренировал. Имеет же такой неплохой вратарь право на мечту
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Pertinax Gandi
32 для вратаря ещё не возраст.
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Cevin Cigan
В своё время,если бы умерил свои аппетиты,то давно бы играл за Реал! Хотел зарплату,чуть ли как у Рона! Вот теперь пусть играет на "балалайке"!
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Вадим Сидоров
А стоило всего-то научиться играть ногами. Неужели нельзя этому навыку научиться, если твоя работа футбол?
От него же требуется играть в полузащите или нападении, а научиться играть ногами. Настолько деревянный что ли??
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arbyz448
Ответ Axonoff
а что, в Роме проблема с вратарём?
да, Руи Патрисио по статистике был одним из самых слабых вратарей серии а в прошлом сезоне
+3
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Копатель морей
Ответ corazón blanco
QWERTY по классике пинает легенд клуба после их ухода, то что в последнем сезоне Давид сдал- бесспорно. Но он один из легенд клуба, столько лет тащил клуб, дважды был признан лучшим игроком сезона, а такое наплевательское отношение со стороны болельщиков Юнайтед он явно не заслужил.
Квертя фан Месси, поэтому из-за того как 7Хаг поступил с Роналду, он будет поддерживать любое телодвижение физрука
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TravenS
Ответ corazón blanco
QWERTY по классике пинает легенд клуба после их ухода, то что в последнем сезоне Давид сдал- бесспорно. Но он один из легенд клуба, столько лет тащил клуб, дважды был признан лучшим игроком сезона, а такое наплевательское отношение со стороны болельщиков Юнайтед он явно не заслужил.
Считать его болельщиком Юнайтед такое себе 🤣. Тролль обыкновенный
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wadwill13
чушь. просто началась компания по трудоустройству его. выбросы и прочее. конечно он до сих пор топ со всеми котятами и ошибками. нового супер поколения вратарей нет и не видно пока что. но за пол года до зимы он должен себя продать.
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