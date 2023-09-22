Дмитрий Песков: «Развитие спорта высших достижений без государства невозможно. Наше государство прилагает огромные усилия и продолжит эту линию»

Песков заявил, что власти России продолжат поддерживать спорт высших достижений.

Пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос журналиста о позиции государства в отношении финансирования российских спортсменов в случае их участия в Олимпиаде-2024.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов спорта и представителей силовых ведомств.

«Разумеется, развитие профессионального спорта без государства невозможно, спорта высших достижений без государства невозможно.

И наше государство прилагает огромные усилия и продолжит эту последовательную линию в отношении спорта высших достижений», – сказал Дмитрий Песков.

Россия заплатит призерам Игр дружбы как за Олимпиаду – даже иностранцам! Как думаете, сколько это миллиардов? 😲

Поздняков говорит, что России запретили финансировать тех, кто поедет в Париж-2024 в нейтральном статусе. Это не так!