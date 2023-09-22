Дмитрий Песков: «Развитие спорта высших достижений без государства невозможно. Наше государство прилагает огромные усилия и продолжит эту линию»

Теги Париж-2024 Дмитрий Песков Политика Легкая атлетика

Песков заявил, что власти России продолжат поддерживать спорт высших достижений.

Пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос журналиста о позиции государства в отношении финансирования российских спортсменов в случае их участия в Олимпиаде-2024.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов спорта и представителей силовых ведомств.

«Разумеется, развитие профессионального спорта без государства невозможно, спорта высших достижений без государства невозможно.

И наше государство прилагает огромные усилия и продолжит эту последовательную линию в отношении спорта высших достижений», – сказал Дмитрий Песков.

Россия заплатит призерам Игр дружбы как за Олимпиаду – даже иностранцам! Как думаете, сколько это миллиардов? 😲

Поздняков говорит, что России запретили финансировать тех, кто поедет в Париж-2024 в нейтральном статусе. Это не так!

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22 комментария

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Chess
Я не понял? Спорт же вне политике?
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artursemenov
Уже приложили... Олимпиаду в Сочи ещё долго не забудем🤦‍♂️
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Igor Vladimirov
Ну везде в Европе и США спорт высших достижений без господдержки очень даже неплохо работает.
+15
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бацко нановша
В США, возможно. Там нет министерства спорта...
+12
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Влад Безруков
А потом удивляются, что всех спортсменов выпнули
Ну гении же
+10
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Ебздрогыч
Дмитрий Навка как обычно съехал с темы. Будет ли государство финансировать спортсменов в случае их участия в играх, не будет - хрен его знает
+8
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Вячеслав Лобачев
Ответ flash166
Олимпиада в Сочи была прекрасна и ее действительно еще долго не забудем
сколько по итогу допинг скандалов с нашими спортсменами ?))
+4
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Костя Кот
без государства возможно.
+3
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R Kukhov
А государство - это солнцеликий, который внеполитики
+3
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Ковид 07.10.52
Звучит странно...профессиональный спорт и государственная оплата...Они что госслужащие, которые на мои налоги выполняют работу для моей нормальной жизнедеятельности...но это еще полбеды....а беда в том, что часть их еще и деньги армии гуляют....
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Классный руководитель
Дмитрий как обычно,,,,белое - это черное, черное - это белое
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Julustan Bubyakin
Бред. Большинство зарубежных спортсменов достигают больших побед за свой и спонсорский счёт доказывая любовь и патриотизм своей стране. Только в России государство няньчится со спортсменами как с детьми вливая огромные деньги в трубу! Или это ещё одна схема отмыва денег?
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Санитар-волк
Настоящее развитие именно спорта возможно только без государства. С ним развивается пропаганда.
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Darshan
А дыхание без государства и личного благословления ВВП возможно?
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Сергей Гришин
это он про тот спорт, который полностью лежит на карманах родителей 😂😂😂.
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Claudio_ Caniggia
Скажет, как бзднёт
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Madcomposer
Тут как всегда популистская и пропагандистская хрень. Конечно, в целом, особенно непопулярным видам спорта тяжело без господдержки везде. Так же как и детскому спорту. В той же Франции детские секции очень сильно субсидируются государством, цена занятий в них очень мала. Но есть же баланс, и он вполне может быть с сильным перекосом в сторону частных и спонсорских инвестиций. Во многих странах именно спорт высоких достижений по большей части стоит на спонсорах, билетах и телеправах. Эти государства просто не тратят деньги на заведомо непопулярные виды спорта, чтобы вкладываться в то, что реально интересно публике.
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arisstopane
кто б сомневался, что пропаганда режима стоит денег...
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Старый Сухи
Такие огромные услилия приложили, что российских спортсменов почти ни на какие международные соревнования уже не пускают.
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Moffo
Где невозможно? При вашей власти, конечно, невозможно. Ведь вам нужны ручные спортсмены, обязанные и кормящиеся с руки, а не независимые. А в развитых странах спорт высших достижений без государства прекрасно функционирует (США и Европа).
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Ромарио Влас
Ответ Julustan Bubyakin
Бред. Большинство зарубежных спортсменов достигают больших побед за свой и спонсорский счёт доказывая любовь и патриотизм своей стране. Только в России государство няньчится со спортсменами как с детьми вливая огромные деньги в трубу! Или это ещё одна схема отмыва денег?
а результатов нет,нет,нет)))
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