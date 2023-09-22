Ивич о России: «Никогда не бывал в стране, где так чисто на улицах, это часть культуры. Удивлен пробками, так много машин – сумасшествие!»

Теги премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Спорт-Экспресс Футбол

Владимир Ивич рассказал, что его удивило в России.

– Назовите пять нефутбольных вещей, которые удивили вас в России.

– Во-первых, размеры страны! Я знал, что Россия большая, но после всех наших путешествий на выездные матчи... Это просто невероятно! Думаю, я до сих пор не увидел даже 20-30% страны. 

Во-вторых, я никогда не бывал в стране, где на улицах было бы так чисто! Причем неважно, в Краснодаре ты, в Петербурге, в Москве, в Воронеже или в Нижнем Новгороде. Везде очень чисто! Приятно видеть такое. Это часть культуры.

В-третьих, я был впечатлен «Краснодаром» как клубом. Стадион, академия, база, поля вокруг, вся инфраструктура. Это меня поразило.

В-четвертых, русский язык. Начал учить его и заметил много схожего с сербским. Они не одинаковые, но так как мы славяне, нам несложно понять друг друга, даже если кто-то будет говорить с ошибками. Думаю, могу понимать больше 80% речи на русском.

В-пятых, удивлен ситуацией с пробками на дорогах. Так много машин – это сумасшествие! Я даже не говорю о мегаполисах вроде Москвы. В Краснодаре ты проводишь очень много времени в дороге. Большие пробки просто везде. В других странах в небольших городах такого не увидишь, – сказал тренер «Краснодара».

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144 комментария

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paster_bibo
Ответ Алексей Н
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Может все намного проще? И ты позовешь его к себе домой чтобы показать что в России не везде чисто и что есть места с абсолютным срачем.
+99
-10
+89
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Сергей Гаряшин
Большие города фигня,а вот в небольших,просто попа с пробками,раньше после 5 пробки были,сейчас с утра стоят и чтоб расширить дороги или новые построить,надо сносить жилые дома,сотнями,а про чистоту,это спасибо тем кто убирает,мусорят,до сих пор многие,даже сигу не могут в урну выкинуть,при этом стоят в упор к ней
+65
-3
+62
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Machine Head
Либералы говорят - не верь своим глазам , верь моим словам. Вы даже в хорошем видите плохое . Чудовищно просто , как надо ненавидеть свою страну.
+150
-88
+62
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Красная стрела
Когда вижу помойку, которая там уже верхом и на асфальте валяется мусор, пишу в телеграмм на страничку мэра, с фото. И что интересно реагируют. Всё же движение реально происходит. Приходит другое поколение чиновников.
+50
-10
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Красная стрела
Ответ tankist231
А всё хреново живём, если бы хреново, то пробкам неоткуда было бы взяться)) в больших городах реально чисто, все клубы рпл из благополучных городов, ему там реально че то плохого не увидеть, Россия классная страна
Знаешь, есть куда стремиться. Проблемы с мусором сейчас не потому что не вывозят, а потому что среди людей свиньи есть. Действительно выбросить там в мусорку, стоя рядом им тяжело. Не говоря уже о походах, где тупо закрывают в землю, в том числе и пластик.
+37
-2
+35
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Maxeg
Человек без пристрастий говорит комплимент твоей стране. Взгляд со стороны. Так нет, надо начать его убеждать в том, что его глаза ему врут. "А вот если ты зайдешь в туалет сразу пока я не успел смыть, знаешь, как там будет вонять и грязно будет, так что все на самом деле хреново!"
Ну откуда вы такие олени, как можно так себя не любить, не уважать? Как вы вообще, бедные, живете? Вы же постоянно несчастливы ))) У вас же всегда тут плохо, а где-то там хорошо. И это никогда не изменится, где бы вы ни были, вот в чем парадокс ) Это же не объективная оценка, а способ принятия мира, состояние души.
+46
-11
+35
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Давид Agabekyan
Ответ Алексей Н
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Краснодар в пределах МКАДа находится?
+34
0
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tankist231
А всё хреново живём, если бы хреново, то пробкам неоткуда было бы взяться)) в больших городах реально чисто, все клубы рпл из благополучных городов, ему там реально че то плохого не увидеть, Россия классная страна
+32
-16
+16
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Александр Зубков
Ответ Peter Parker
Ну, Краснодар не такой уж и маленький город. Как тот же американский Даллас, или как английский Бирмингем, больше тех же Манчестера и Ливерпуля.
Эдакий Краснодаллас..
+14
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Caniball
Ответ Сергей Гаряшин
Большие города фигня,а вот в небольших,просто попа с пробками,раньше после 5 пробки были,сейчас с утра стоят и чтоб расширить дороги или новые построить,надо сносить жилые дома,сотнями,а про чистоту,это спасибо тем кто убирает,мусорят,до сих пор многие,даже сигу не могут в урну выкинуть,при этом стоят в упор к ней
Не всегда. А я вот вижу положительные изменения и многие несут мусор именно к мусорке. Не выбрасывают из окон автомобиля.
У нас действительно чисто! Очень чисто!
+15
-2
+13
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Сергей Гаряшин
Ответ Алексей Н
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Ещё один россиянин,не бывавший в России
+16
-4
+12
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Hong Kil
Краснодар, Воронеж, Нижний Новгород, в среднем по миллиону жителей. Хотелось бы узнать про такие же "небольшие города" в других странах, в которых нет пробок.
+12
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i.ivanov...russia.dca......
Ответ Алексей Н
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"сойди с центральных улиц".......
______________________________
В Белгородскую область, к примеру.
Ну или рядом с Бродвеем 28-я улица, в Филадельфии, Лос-Анджелесе... Много удивишься
+12
-1
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Tun
Мужик этот Ивич достойный и классный)
+12
-2
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Peter Parker
Ну, Краснодар не такой уж и маленький город. Как тот же американский Даллас, или как английский Бирмингем, больше тех же Манчестера и Ливерпуля.
+10
0
+10
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tankist231
Ответ Красная стрела
Знаешь, есть куда стремиться. Проблемы с мусором сейчас не потому что не вывозят, а потому что среди людей свиньи есть. Действительно выбросить там в мусорку, стоя рядом им тяжело. Не говоря уже о походах, где тупо закрывают в землю, в том числе и пластик.
Ну это уже минталитет, я всегда донесу до урны, с отдыха на природе весь мусор с собой забираю, даже чужой могу убрать, мне не в падлу, но кто свинячит, таких реально много и они же потом возмущаются какой бардак
+12
-3
+9
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Peter Parker
Ответ Красная стрела
Когда вижу помойку, которая там уже верхом и на асфальте валяется мусор, пишу в телеграмм на страничку мэра, с фото. И что интересно реагируют. Всё же движение реально происходит. Приходит другое поколение чиновников.
У меня друг так мусорку возле своего дома «убирает». Потом он по делам уезжал на пару месяцев, без его писем там опять расслабились, а кроме него, видимо, остальным не нужно или не знают о таком
+11
-3
+8
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Александр
Ответ Ronaldinho Gaúcho
Скажу как человек который повидал немало городов мира за свою жизнь, нигде так не чисто!
в Минске тоже чисто)
+8
0
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RSM-1930
Россия сейчас одна из лучших стран для жизни, и без лгбт
+25
-17
+8
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Кашшай Чакырович
Либерота найдите в России вот такую улицу https://m.youtube.com/watch?v=DWm2wSaY39o&pp=ygUp0JfQvtC80LHQuCDQs9C-0YDQvtC00LAg0LIg0LDQvNC10YDQuNC60LU%3D не найдете 100%, а это крупный мегаполис Америки ,вот вас всех туда нужно на эту улицу, дышать запахом дерьмократии и свободы
+21
-14
+7
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Ilya Shilovskiy
Ответ Maxeg
Человек без пристрастий говорит комплимент твоей стране. Взгляд со стороны. Так нет, надо начать его убеждать в том, что его глаза ему врут. "А вот если ты зайдешь в туалет сразу пока я не успел смыть, знаешь, как там будет вонять и грязно будет, так что все на самом деле хреново!" Ну откуда вы такие олени, как можно так себя не любить, не уважать? Как вы вообще, бедные, живете? Вы же постоянно несчастливы ))) У вас же всегда тут плохо, а где-то там хорошо. И это никогда не изменится, где бы вы ни были, вот в чем парадокс ) Это же не объективная оценка, а способ принятия мира, состояние души.
Ты все правильно написал, друг, но давай объективно, я житель провинциального города, не самого плохого, но, как только ты погружаешься дальше от центра, чистота и опрятность улиц куда-то улетучиваются)
+10
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+6
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Guus Ivanovich
Ответ Hong Kil
Краснодар, Воронеж, Нижний Новгород, в среднем по миллиону жителей. Хотелось бы узнать про такие же "небольшие города" в других странах, в которых нет пробок.
Кадуй, маленький посёлок городского типа в Вологодской области. Недавно был там. На улицах чисто
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-4
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Красная стрела
Ответ tankist231
Ну это уже минталитет, я всегда донесу до урны, с отдыха на природе весь мусор с собой забираю, даже чужой могу убрать, мне не в падлу, но кто свинячит, таких реально много и они же потом возмущаются какой бардак
Это не менталитет. Вот мы с тобой занесем мусор, поднимем. Ну мы такие же русские. Это воспитание. Вот тут оно у ряда людей хромает.
+6
0
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Ronaldinho Gaúcho
Скажу как человек который повидал немало городов мира за свою жизнь, нигде так не чисто!
+12
-6
+6
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SpilightTwarkle
Ответ Machine Head
Либералы говорят - не верь своим глазам , верь моим словам. Вы даже в хорошем видите плохое . Чудовищно просто , как надо ненавидеть свою страну.
Я живу в Бурятии и верю своим глазам.
+11
-6
+5
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