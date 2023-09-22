Большунов поступил в аспирантуру Пензенского государственного университета: «Совмещать спортивную карьеру и научную работу не только можно, но, я считаю, нужно»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Большунов Лыжи

Александр Большунов поступил в аспирантуру университета в Пензе.

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам зачислен на научную специальность «Теория и методика спорта» в Пензенском государственном университете. 

«Совмещать спортивную карьеру и научную работу не только можно, но, я считаю, нужно. Новые знания, исследовательская деятельность – это крайне важный фактор для развития спортивного мышления и выработки методики тренировочного процесса.

Ну и, конечно, это фундамент будущей профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта. Я уже хорошо знаю, что в Институте физической культуры и спорта ПГУ смогу достичь поставленных целей», – сказал Большунов.

Летом 2023 года спортсмен защитил диплом в магистратуре по специальности «Педагогическое образование (физкультурное образование)».

3 комментария

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Сергей Жарковский
Молодец Александр! Спортивная карьера не вечна, нужно подумать и о дальнейшей жизни.
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Щеглот
Самый думающий спортсмен, несмотря на физиономию сельского механизатора. И самое главное - Большунов лично мне понятен, в отличии от мутного Клэбы и его подельника Педерсена.

Вот пара примеров.

Года три назад у Александра резко изменилась техника конькового хода. Как раз тогда появилась знаменитая фотография с микроавтобусом и зеркалом. И я, да и не только я неоднократно говорили: вы посмотрите это же вылитый Шюр Рете, только в полтора раза больше. Та же посадка, та же плавность, то же полное отсутствие мелких паразитарных движений.

Ну казалось бы, говорили и говорили, подумаешь. Мы же не профессионалы в конце-концов, мало ли что мы говорим. И каково же было мое изумление, когда в конце сезона Большунов дал развернутое интервью, в котором, помимо прочего сообщил, что много работал над коньком, а в качестве образца взял технику.. Рете. У меня, помню, кофеек в тот момент из рук выпал. Значит что-то мы мерекаем!

Надо сказать выбор Рете в качестве эталона был неспроста. У него лучший конек по технике сейчас, намного лучше, чем у Крюгера. Хотя результаты и хуже. Увы, годы. И я вот думаю, а не стал ли Шюр такой же жертвой Сундбю, как сейчас дистанционщики стали жертвой Клэбо? Сундбю уходил в отрывы, и догонять его - не можно. Плетись, Шюрик, с остальными. А на финише закономерный слив. Ну это чисто гипотеза, то время я не интересовался лыжами.
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