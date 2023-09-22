Большунов поступил в аспирантуру Пензенского государственного университета: «Совмещать спортивную карьеру и научную работу не только можно, но, я считаю, нужно»

Александр Большунов поступил в аспирантуру университета в Пензе.

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам зачислен на научную специальность «Теория и методика спорта» в Пензенском государственном университете.

«Совмещать спортивную карьеру и научную работу не только можно, но, я считаю, нужно. Новые знания, исследовательская деятельность – это крайне важный фактор для развития спортивного мышления и выработки методики тренировочного процесса.

Ну и, конечно, это фундамент будущей профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта. Я уже хорошо знаю, что в Институте физической культуры и спорта ПГУ смогу достичь поставленных целей», – сказал Большунов.

Летом 2023 года спортсмен защитил диплом в магистратуре по специальности «Педагогическое образование (физкультурное образование)».