Контракт Хави продлится до 2026-го, если «Барселона» выиграет ЛЧ или Ла Лигу в этом сезоне
Хави может обеспечить себе продление контракта еще на год уже в этом сезоне.
Сегодня «Барселона» сообщила, что с главным тренером согласован новый договор – сроком до 2025 года с опцией продления еще на сезон.
По данным El Periodico, пролонгация будет произведена автоматически в том случае, если в нынешнем сезоне «блауграна» выиграет чемпионат Испании или Лигу чемпионов. В ином случае аналогичные условия будут распространяться на сезон-2024/25.
После 5 туров Ла Лиги каталонцы занимают 2-е место, на два очка отставая от «Реала».
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