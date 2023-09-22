Контракт Хави продлится до 2026-го, если «Барселона» выиграет ЛЧ или Ла Лигу в этом сезоне

Теги Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Хави может обеспечить себе продление контракта еще на год уже в этом сезоне.

Сегодня «Барселона» сообщила, что с главным тренером согласован новый договор – сроком до 2025 года с опцией продления еще на сезон.

По данным El Periodico, пролонгация будет произведена автоматически в том случае, если в нынешнем сезоне «блауграна» выиграет чемпионат Испании или Лигу чемпионов. В ином случае аналогичные условия будут распространяться на сезон-2024/25.

После 5 туров Ла Лиги каталонцы занимают 2-е место, на два очка отставая от «Реала».

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10 комментариев

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Дмитрий Бервинов
Ответ Экспертное мнение
Барса оформит требл в этом сезоне. ЛЧ вообще самый легкий турнир, достаточно попасть на Бенфику, Порту и Милан, вот ты уже в финале, где для победы достаточно чтобы в твоем составе не было Лукаку. То есть единственное что может помешать Барсе взять ЛЧ - это трансфер Лукаку зимой.
действительно Экспертное мнение
+14
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Святослав Федорович
Если Хави выиграет Ла Лигу и ЛЧ, то нужно с ним новый контракт подписывать с повышением зарплаты, а не автоматом продлевать контракт на тех же условиях
+8
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+8
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Экспертное мнение
Барса оформит требл в этом сезоне. ЛЧ вообще самый легкий турнир, достаточно попасть на Бенфику, Порту и Милан, вот ты уже в финале, где для победы достаточно чтобы в твоем составе не было Лукаку. То есть единственное что может помешать Барсе взять ЛЧ - это трансфер Лукаку зимой.
+10
-7
+3
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CCCP{{BOOM}}
Значит не продлится.
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Денис Ширинов
А если ЛЕ?
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instasamka
Ответ Дмитрий Бервинов
действительно Экспертное мнение
Ответ Qwerty (закрыл ответив на комменты свои)

Почему болелы МЮ даже учитывая в какой ситуации находится их любимый клуб приходят язвить на ветки Барселоны хотя по результатам и игре Барса намного лучше?!
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Экспертное мнение
Ответ instasamka
Ответ Qwerty (закрыл ответив на комменты свои) Почему болелы МЮ даже учитывая в какой ситуации находится их любимый клуб приходят язвить на ветки Барселоны хотя по результатам и игре Барса намного лучше?!
Самое смешное, эта Квертя сам отвечает мне, но при этом закрыл ответы ему. Представь каким гением он себя чувствует после такого шокирующего и хитрого трюка))
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