В WADA заявили о несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу

В WADA заявили, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу.

Об этом было объявлено на заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства, который прошел в Шанхае.

«Исполком WADA последовал рекомендациям независимого комитета по соответствию утвердить новые последствия и условия восстановления РУСАДА, которое уже не соответствует кодексу из-за несоответствий государственного законодательства, выявленных в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года и не устраненных до настоящего времени.

РУСАДА имеет 21 день с момента получения официального уведомления о новых последствиях и условиях восстановления, чтобы оспорить решение WADA», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте WADA.