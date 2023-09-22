В WADA заявили о несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу

Теги допинг WADA РУСАДА Легкая атлетика

В WADA заявили, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу.

Об этом было объявлено на заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства, который прошел в Шанхае. 

«Исполком WADA последовал рекомендациям независимого комитета по соответствию утвердить новые последствия и условия восстановления РУСАДА, которое уже не соответствует кодексу из-за несоответствий государственного законодательства, выявленных в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года и не устраненных до настоящего времени.

РУСАДА имеет 21 день с момента получения официального уведомления о новых последствиях и условиях восстановления, чтобы оспорить решение WADA», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте WADA. 

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15 комментариев

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Лиза Михайлова
Бабла не дождались, вот и не соответствует.
Прям как коллекторы, перечислите деньги в течение 21 дня.
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alexnew
Ну, должно же быть в этом мире, что-то надежное и неизменное?
+7
-2
+5
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Алиска в Зазеркалье
Денег нет - нет соответствия.
+7
-3
+4
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Marya Y
Ну и на фиг оно? Лезть туда, где на данный момент нет необходимости в принятии?
+6
-2
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Katerina Sunny
А Матыцин вчера: "Наша система борьбы с допингом признана одной из самых лучших в мире, мы полностью выполнили всю дорожную карту по восстановлению РУСАДА. Хочу поблагодарить РУСАДА за конструктивную работу."
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Коэн Варвар
Тьфу на вас
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Паненка Смолова
Кто бы сомневался
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Dmona1
В суд, только в суд.
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Святослав Федорович
Тоже мне новость
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Orange carrot
Какое соответствие без баблосов😀
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Любитель побеждать
Шо, опять?
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Spartakus1984
Проверьте уже каких нибудь Норвежцев и спортсменов из США с разрешениями рецептурными по настоящему на допинг, Кловуны.
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Dmona1
Ответ Алиска в Зазеркалье
Денег нет - нет соответствия.
Деньги брали-тоже не было соответствия
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Ярик01
Ответ Лакс
у ВАДА негосударственное агентство должно отвечать за госзакон. Такое можно пришить практически любой стране, начиная с США, Норвегии или Китая.
За утверждение антидопинговых правил не должно отвечать государство, а общественная организация, чтобы хотя бы в этом и на бумаге быть независимой от государства
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