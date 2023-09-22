Дениса Цимлова: «Российская Федерация не отпустила Чиризано выступать ни за Чехию, ни за Италию»

Теги сборная России танцы на льду сборная Чехии Дарио Чиризано Дениса Цимлова Фигурное катание

Чешская фигуристка Цимлова объяснила, почему прекратила сотрудничество с Чиризано.

«К сожалению, вынуждена объявить о завершении нашего с Дарио сотрудничества. Это сложно и печально для нас обоих, потому что мы очень хотели показать наши программы на соревнованиях.

Российская Федерация не отпустила Дарио выступать за Чехию, а также за Италию. Мы не сможем выступать на соревнованиях вместе. Для нас это было шоком.

Я буду болеть за Дарио в его спортивном будущем в России, конечно же, мы по-прежнему друзья», – написала Цимлова в соцсети. 

Тупик фигуриста Чиризано: попрощался с Россией, нашел супертренеров и партнершу из Чехии – а его не отпустили

Материалы по теме

76 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Шульгин
С нашей федерацией все ясно, а после случая с Черизано и Девисами стало ещё понятнее. Прогнили насквозь, метки ставить некуда
+52
-8
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Настя Розова
#ПозорФФКР

Дэвис/Смолкин вы с улыбочкой за 3 дня отпустили в Грузию, а Дарио, отсидевшему карантин, не дали выступить вообще. Денизу и Барбару тоже жалко, что кошмар.
Ни себе, ни людям.
+49
-11
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
versa
Как тут не вспомнить "мы блатные" от Смолкина. Есть итальянский паспорт, тренер, партнёрша и не отпустить при этом. Отдаёт самодурством.
+34
-7
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оз
Дааа, наши пенсионеры как всегда: блатным релиз, а остальных держат при себе как собака на сене,. Мерзкая, коррумпированная система!
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olya Ru
Ответ nina1212
Комментарий скрыт
Так такого классного танцора эта же федерация и не поддерживала! Ни себе ни людям, это называется!!!
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алеся Ткаченко
Скотство.Ну правильно,у Дарио же нет мамы-тренера,которая порешала бы за него все вопросы
+25
-11
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sasha0872
Бедные ребята. Они уже скатались, программы поставили. Зря время потеряли(
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
ФФКР повела себя как собака на сене.
Жаль, такая принципиальная позиция не ко всем применима.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander2022
Ответ nina1212
Комментарий скрыт
Не нужно было создавать прецедент с #самизнаете кем. Но правила и принципиальность распространяются не на всех
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olya Ru
Жесть! Очень жалко Дарио! Они и тут не будут его 100% поддерживать, с кем бы он в пару не встал…
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marya Y
Ответ Katerina Sunny
А как же разговоры про год без соревнований, по правилам, как другие и вот тогда? Получается, что никуда уйти Дарио без релиза не может.
Получается, Самоделкиной в декабре тоже могут отказать? Готовы угробить спортсменов, лишь бы не уехали.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Белые Росы
Вот это уже очень поганый поступок со стороны нашей федры
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ритт
Если он встанет с Кагановской, то может они и продвинутся, а с Пасечник им не дадут брать высокие места!
Очень жаль Дарио! И Денизу.
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna Morgan
Люди, не отдавайте своих детей в фк в России. Это же одна сплошная несправедливость , блат, система координат "свойчужой", голодные игры.
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Обидно за них и стыдно за ФФКР, которая подходит избирательно, когда даёт добро фигуристам выступать за другие страны. А здесь как в пословице " Сам не гам и другим не дам"...
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander2022
Ответ Delirium
Какой это карантин отсидел Дарио? Д/С минимум год вообще нигде не катались, прежде чем их отпустили.
А на каких международных стартах Дарио выступал за Россию не только в последний год?)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ольга Ив
Должен же быть какой-то выход, не крепостные же, тем более, наверное, есть итальянское гражданство
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Н.Ф.
Так не доставайся же ты никому!
© Карандышев
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оз
Ответ nina1212
Комментарий скрыт
А понимаете, что партнёрши у Дарио нет, и по этому ему придётся закончить? Получается, что эти пенсионеры рушат парню карьеру! Ему здесь ещё зимой партнёршу не подобрали, сейчас тоже нет, а его лишили и той, которую он сам нашёл, с которой скатался. А если вспомнить, как ХЧ задвигали под Багина, то Федра получается, сама привела к распаду ХЧ, и получается что они из вредности уничтожают карьеру перспективного парня!
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оз
Ответ Anna
А может Дарик просто лапши девушке навешал, придумав историю про "Федра не отпустила".Отсидел бы карантин, и никто силой не смог бы его продолжать удерживать, а тем временем скатывался бы с партнёршей, там до выхода на старты работы ещё непочатый край
А Вы их пару уже где-то видели, раз так уверенно утверждаете, что работы непочатый край? И у нас вон новоделы через полгода скатывания уже на соревнования выходят, а Вы предлагаете Дарио с Денисой ждать до декабря 25 года из-за капризов наших пенсионеров из Федры?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
А как же разговоры про год без соревнований, по правилам, как другие и вот тогда? Получается, что никуда уйти Дарио без релиза не может.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander2022
Ответ Anna
Он катался на внутренних стартах, в этом случае федерация тоже может наложить карантин. В любом случае, через год отпустили бы, просто не хотели, видимо, ждать
То есть участие на внутренних стартах более серьезное препятствие, чем нахождение в составе нац команды с выплатами из бюджета на постоянной основе. О как
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Белые Росы
Ответ Лиза Михайлова
Это просто красивое объяснение для их расставания. Для сохранения лица обоих сторон. Расставание по-европейски. Это у нас бы всю правду-матку выдали: и про бесперспективность, и про бесталанную партнёршу, и про богатого папу, и про рост, вес, внешность и так далее и тому подобное. Ей тоже невыгодно ссоры закатывать, всё равно уже всё решено. А тут можно объяснить всё злой Федерацией, и никто не виноват. Просто так сложились обстоятельства. Она же говорит, Дарио продолжает карьеру в России. Вот что важно.
Какие обстоятельства? Что за размытое объяснение? Если б Дарио мог продолжить карьеру в России, с чего бы он стал уезжать из родной страны? Кого вы обеляете: федру, блатных или чье-то пальто?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander2022
Ответ Delirium
А при чем тут международные соревнования? Вы что, считаете что спортсменов отпускают немедленно, если они вообще никогда на международных стратах не выступали?
Ответили мне выше. Но участие на внутренних стартах называют "выступать за страну"?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
smoky eyes
Поддерживала Диану с Глебом, когда они переходили. Но тут даже у меня шок и злость. Какого … пару из сборной ? Легко! А парню крылья обломали. Журналисты, добейтесь комментариев от товарищей « без комментариев»
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий