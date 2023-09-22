Дениса Цимлова: «Российская Федерация не отпустила Чиризано выступать ни за Чехию, ни за Италию»
Чешская фигуристка Цимлова объяснила, почему прекратила сотрудничество с Чиризано.
«К сожалению, вынуждена объявить о завершении нашего с Дарио сотрудничества. Это сложно и печально для нас обоих, потому что мы очень хотели показать наши программы на соревнованиях.
Российская Федерация не отпустила Дарио выступать за Чехию, а также за Италию. Мы не сможем выступать на соревнованиях вместе. Для нас это было шоком.
Я буду болеть за Дарио в его спортивном будущем в России, конечно же, мы по-прежнему друзья», – написала Цимлова в соцсети.
Тупик фигуриста Чиризано: попрощался с Россией, нашел супертренеров и партнершу из Чехии – а его не отпустили
Дэвис/Смолкин вы с улыбочкой за 3 дня отпустили в Грузию, а Дарио, отсидевшему карантин, не дали выступить вообще. Денизу и Барбару тоже жалко, что кошмар.
Ни себе, ни людям.
Жаль, такая принципиальная позиция не ко всем применима.
Очень жаль Дарио! И Денизу.
© Карандышев