Дениса Цимлова: «Российская Федерация не отпустила Чиризано выступать ни за Чехию, ни за Италию»

Чешская фигуристка Цимлова объяснила, почему прекратила сотрудничество с Чиризано.

«К сожалению, вынуждена объявить о завершении нашего с Дарио сотрудничества. Это сложно и печально для нас обоих, потому что мы очень хотели показать наши программы на соревнованиях.

Российская Федерация не отпустила Дарио выступать за Чехию, а также за Италию. Мы не сможем выступать на соревнованиях вместе. Для нас это было шоком.

Я буду болеть за Дарио в его спортивном будущем в России, конечно же, мы по-прежнему друзья», – написала в соцсети.

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