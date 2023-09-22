Чемпионат Франции. «Монако» Головина против «Ниццы», «ПСЖ» сыграет с «Марселем» в воскресенье

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«Монако» Александра Головина в пятницу примет «Ниццу» в 6-м туре Лиги 1.

В субботу «Брест» сыграет дома с «Лионом».

В воскресенье «ПСЖ» сразится с «Марселем».

Завершится тур во вторник матчем «Лилль» – «Реймс».

Чемпионат Франции

6-й тур

Монако – Ницца
Дата проведения
22 сентября, 22.00, «Луи II»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Нант – Лорьян
Дата проведения
23 сентября, 18.00, «Стад ля Божуар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брест – Лион
Дата проведения
23 сентября, 22.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Метц – Страсбур
Дата проведения
24 сентября, 14.00, «Стад Сен-Симфорьен»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ланс – Тулуза
Дата проведения
24 сентября, 16.00, «Болларт-Делелис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Гавр – Клермон
Дата проведения
24 сентября, 16.00, «Стад Океан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монпелье – Ренн
Дата проведения
24 сентября, 18.05, «Моссон»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПСЖ – Марсель
Дата проведения
24 сентября, 21.45, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лилль – Реймс
Дата проведения
26 сентября, 22.00, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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