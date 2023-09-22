Чемпионат Франции. «Монако» Головина против «Ниццы», «ПСЖ» сыграет с «Марселем» в воскресенье
«Монако» Александра Головина в пятницу примет «Ниццу» в 6-м туре Лиги 1.
В субботу «Брест» сыграет дома с «Лионом».
В воскресенье «ПСЖ» сразится с «Марселем».
Завершится тур во вторник матчем «Лилль» – «Реймс».
6-й тур
- Дата проведения
- 22 сентября, 22.00, «Луи II»
- Дата проведения
- 23 сентября, 18.00, «Стад ля Божуар»
- Дата проведения
- 23 сентября, 22.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
- Дата проведения
- 24 сентября, 14.00, «Стад Сен-Симфорьен»
- Дата проведения
- 24 сентября, 16.00, «Болларт-Делелис»
- Дата проведения
- 24 сентября, 16.00, «Стад Океан»
- Дата проведения
- 24 сентября, 18.05, «Моссон»
- Дата проведения
- 24 сентября, 21.45, «Парк де Пренс»
- Дата проведения
- 26 сентября, 22.00, «Пьер-Моруа»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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