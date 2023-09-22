Российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны, если РУСАДА не выполнит критерии WADA

Теги допинг Олимпийская сборная России WADA РУСАДА Легкая атлетика

Россиянам запретят выступать под флагом страны, если РУСАДА не выполнит условия WADA.

Об этом сообщает пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) 

«Флаг Российской Федерации не будет развеваться на региональных, континентальных чемпионатах и чемпионатах мира.

Флаг Российской Федерации не будет развеваться на Олимпийских и Паралимпийских играх до тех пор, пока условия восстановления не будут соблюдены.

Российской Федерации не будет предоставлено право проведения региональных, континентальных и мировых чемпионатов, которые организовывают крупнейшие спортивные федерации, до выполнения условий восстановления», – говорится в заявлении.

Сегодня в Шанхае прошло заседании исполкома WADA, во время которого было объявлено, что Российское антидопинговое агентство все еще не соответствует Антидопинговому кодексу. 

У РУСАДА есть 21 день с момента получения официального уведомления о новых последствиях и условиях восстановления, чтобы оспорить решение WADA.

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11 комментариев

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Iomov
Кто нибудь видит связь между критериями вада и российским флагом? Я вот не вижу.
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Katerina Sunny
Большинство спортсменов не может сейчас поехать на международные соревнования. Флаг там, сейчас, не самая большая проблема.
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sashafan2
То есть ничего не изменится?
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juliamart
Ну вот и ответ, к чему завели дело на Ками. Чтоб Россия и дальше выступала без флага и гимна.
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Даша Тихонова
ага, Россия отказалась платить ВАДА взнос 1.2 ляма зелени, вот реальная причина.
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okkervil
Ответ Iomov
Кто нибудь видит связь между критериями вада и российским флагом? Я вот не вижу.
Всё вернулась на круги своя. Почнму - то мало кто помнит, что всё началось задооолго до СВО.
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fbd
Ответ Iomov
Кто нибудь видит связь между критериями вада и российским флагом? Я вот не вижу.
Ну типа если ваша страна собирается выступать на международных соревнованиях, то она должна являться членом Вада. Если она является членом Вада, то у вас должна быть своя аккредитованная лаборатория, работающая по стандартам вада. Если же у вас нет такой аккредитованной лаборатории, то вас будут проверять другие лаборатории, но вы не можете представлять страну, так как типа она не соответствует антидопинговым правилам.
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Katerina Sunny
Большинство спортсменов не может сейчас поехать на международные соревнования. Флаг там, сейчас, не самая большая проблема.
как вы тонко подметили)
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Нурсултан Хамзаев
Ответ sashafan2
То есть ничего не изменится?
мне в последнее время кажется что особо и не рвутся туда)
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Anna Stefan
Ответ Даша Тихонова
ага, Россия отказалась платить ВАДА взнос 1.2 ляма зелени, вот реальная причина.
Когда отказалась? В 14 году?🤔
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