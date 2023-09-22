Российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны, если РУСАДА не выполнит критерии WADA

Россиянам запретят выступать под флагом страны, если РУСАДА не выполнит условия WADA.

Об этом сообщает пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA)

«Флаг Российской Федерации не будет развеваться на региональных, континентальных чемпионатах и чемпионатах мира.

Флаг Российской Федерации не будет развеваться на Олимпийских и Паралимпийских играх до тех пор, пока условия восстановления не будут соблюдены.

Российской Федерации не будет предоставлено право проведения региональных, континентальных и мировых чемпионатов, которые организовывают крупнейшие спортивные федерации, до выполнения условий восстановления», – говорится в заявлении.

Сегодня в Шанхае прошло заседании исполкома WADA, во время которого было объявлено, что Российское антидопинговое агентство все еще не соответствует Антидопинговому кодексу.

У РУСАДА есть 21 день с момента получения официального уведомления о новых последствиях и условиях восстановления, чтобы оспорить решение WADA.