Хамзат Чимаев сменил спортивное гражданство и будет выступать за ОАЭ.

«Хамзат переехал, он больше не швед. Почему он это сделал? Он хотел переехать. Он сделал это давно, несколько недель назад», – сообщил менеджер средневеса UFC Хамзата Чимаева Майди Шаммас.

Почему Хамзат Чимаев выступает за Швецию, а не Россию?

Джо Роган: «Если бы Чимаев сделал вес и победил Диаза, он бы получил титульник»