Менеджер сообщил, что Чимаев сменил спортивное гражданство: «Хамзат больше не швед и уехал в ОАЭ»

Теги UFC MMA Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев сменил спортивное гражданство и будет выступать за ОАЭ.

«Хамзат переехал, он больше не швед. Почему он это сделал? Он хотел переехать. Он сделал это давно, несколько недель назад», – сообщил менеджер средневеса UFC Хамзата Чимаева Майди Шаммас.

Почему Хамзат Чимаев выступает за Швецию, а не Россию?

Джо Роган: «Если бы Чимаев сделал вес и победил Диаза, он бы получил титульник»

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sfilatov13
Камшот родства не помнящий
+28
-5
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tlg
Ни родины ни флага в общем...
+27
-4
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AlbertDav
«Он сделал это давно, несколько недель назад»
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
seagal
Ответ Borz BZ
Некоторые, когда Чимаев раскритиковал Шведские власти: "Пусть едет домой или откажется от гражданства" Чимаев отказывается от гражданства, также люди: А чего не Чечня? Хотя типичный, сказал спасибо "Швеции" которая его подняла P.S. Где Швеция его подняла? Когда ему помогали только одноклубники. Индивидуальные спортсмены добиваются успеха не за счёт их государства, а упорным трудом во благо себе. Бывают конечно исключения, но не в данном случае.
сменил спортивное гражданство и отказался от гражданства это не одно и тоже. Маловероятно что он отказался от шведского гражданства
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
seagal
Он сделал невозможнoе и получил гражданство ОАЭ?
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Деревянная рука
Ответ Borz BZ
Некоторые, когда Чимаев раскритиковал Шведские власти: "Пусть едет домой или откажется от гражданства" Чимаев отказывается от гражданства, также люди: А чего не Чечня? Хотя типичный, сказал спасибо "Швеции" которая его подняла P.S. Где Швеция его подняла? Когда ему помогали только одноклубники. Индивидуальные спортсмены добиваются успеха не за счёт их государства, а упорным трудом во благо себе. Бывают конечно исключения, но не в данном случае.
Он не получал в Швеции пособия и выплаты?не пользовался больницами,учебными заведениями и прочим?одноклубники его лечили в подвале?
+13
-7
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Borz BZ
Некоторые, когда Чимаев раскритиковал Шведские власти: "Пусть едет домой или откажется от гражданства"
Чимаев отказывается от гражданства, также люди: А чего не Чечня? Хотя типичный, сказал спасибо "Швеции" которая его подняла
P.S. Где Швеция его подняла? Когда ему помогали только одноклубники. Индивидуальные спортсмены добиваются успеха не за счёт их государства, а упорным трудом во благо себе. Бывают конечно исключения, но не в данном случае.
+15
-13
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mbest77
Ничего себе!
Чимаев, оказывается, не швед!
А то такое имя классное для потомка викингов - Хамзат!)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Men77
Ответ Cyle Rayner
Навальный тоже получал пособие и пенсии, непонятно, чем он был недоволен..
Навальный не иммигрант вроде, что за пособия и тем более пенсию?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adam Almurzaev
Ответ Mbest77
Ничего себе! Чимаев, оказывается, не швед! А то такое имя классное для потомка викингов - Хамзат!)
Ну у Викингов было имя со схожим звучанием Хаемза
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dayti
Ответ Cyle Rayner
Навальный тоже получал пособие и пенсии, непонятно, чем он был недоволен..
выздоравливай
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Ответ seagal
сменил спортивное гражданство и отказался от гражданства это не одно и тоже. Маловероятно что он отказался от шведского гражданства
В ММА нет вообще понятия спортивного гражданства, любой флажок перед боем можно выбрать , без ограничений, оно существует лишь там где квоты и карантины есть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jss
досжигались корана
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джанлука Нальюка
Несколько недель целая вечность
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mbest77
Может скажем этому Майди? 🤔
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mario-romario
Походу Дон Дон не достаточно платил…🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Водяра
Чимаев продажная.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ibra Meji
Бывает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Деревянная рука
Ответ Cyle Rayner
Навальный тоже получал пособие и пенсии, непонятно, чем он был недоволен..
Как это вяжется с Чимаевым и Швецией?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
San9
Ответ seagal
сменил спортивное гражданство и отказался от гражданства это не одно и тоже. Маловероятно что он отказался от шведского гражданства
Ну кстати да. Скорее всего в плане гражданства ничего не изменилось, у него по-прежнему шведское и российское. Гражданство ОАЭ ему не дадут. Обычный переезд обставили такими громкими заявлениями.
Ну и возможно попросит сменить флажок в UFC, для этого никаких паспортов предоставлять не надо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юрий Костыгин
Непросто мусульманину жить в стране, где можно публично демонстративно сжечь Коран.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий