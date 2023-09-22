Менеджер сообщил, что Чимаев сменил спортивное гражданство: «Хамзат больше не швед и уехал в ОАЭ»
Хамзат Чимаев сменил спортивное гражданство и будет выступать за ОАЭ.
«Хамзат переехал, он больше не швед. Почему он это сделал? Он хотел переехать. Он сделал это давно, несколько недель назад», – сообщил менеджер средневеса UFC Хамзата Чимаева Майди Шаммас.
Почему Хамзат Чимаев выступает за Швецию, а не Россию?
Джо Роган: «Если бы Чимаев сделал вес и победил Диаза, он бы получил титульник»
Чимаев отказывается от гражданства, также люди: А чего не Чечня? Хотя типичный, сказал спасибо "Швеции" которая его подняла
P.S. Где Швеция его подняла? Когда ему помогали только одноклубники. Индивидуальные спортсмены добиваются успеха не за счёт их государства, а упорным трудом во благо себе. Бывают конечно исключения, но не в данном случае.
Чимаев, оказывается, не швед!
А то такое имя классное для потомка викингов - Хамзат!)
Ну и возможно попросит сменить флажок в UFC, для этого никаких паспортов предоставлять не надо.