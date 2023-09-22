«Барселона» и Хави продлили контракт до 2025 года с опцией еще на один сезон

«Барселона» сообщила, что продолжит сотрудничество с Хави.

Стороны договорились о пролонгировании контракта до 20 июня 2025 года. Предусмотрена опция продления еще на сезон.

Испанский специалист возглавляет команду с осени 2021 года. Под его руководством выиграны и Суперкубок Испании.

За 96 матчей при «блауграна» победила 60 раз, 17 раз сыграла вничью и потерпела 19 поражений.

Изображение: twitter.com/FCBarcelona

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