«Барселона» и Хави продлили контракт до 2025 года с опцией еще на один сезон

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

«Барселона» сообщила, что продолжит сотрудничество с Хави.

Стороны договорились о пролонгировании контракта до 20 июня 2025 года. Предусмотрена опция продления еще на сезон.

Испанский специалист возглавляет команду с осени 2021 года. Под его руководством выиграны Ла Лига и Суперкубок Испании.

За 96 матчей при Хави «блауграна» победила 60 раз, 17 раз сыграла вничью и потерпела 19 поражений.

Изображение: twitter.com/FCBarcelona

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42 комментария

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SaH4r.
Ответ SCHOKKKK
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"Очистка Чемпионшипом. Начало" на экранах осенью 2024-го года))
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Однажды в Космосе
Ответ SCHOKKKK
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лови минус 😁
+15
-1
+14
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Andrey Ashhabadskiy
Хави возрождает Барселону это 100%!
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-7
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Арсен Талант-Уулу
При Хави и Лапорте Барса обрела новую возможность вернуться на вершину: грамотные трансферы при текущих возможностях, работа с Ла-Масией и выигранная Ла Лига. Да даже Камп Ноу начали реконструировать. Главное теперь не обделаться в ЛЧ и выйти в плей-офф (было бы хорошо выйти в 1/4). Есть все шансы выиграть и Ла Лигу снова. Хави молодец
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Andrey Ashhabadskiy
болельщицы судейского реала уже здесь))) и это радует))))
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Однажды в Космосе
Ответ Усатый КозлоБык ©
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нервяк?
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fcb812
Хорошая новость
Нынешная Барселона это чисто его Барса
И теперь мы посмотрим на что она способна
Удачи Хави и парням 💙✊❤️
Visca Barça 🔥
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Однажды в Космосе
Ответ Арсен Талант-Уулу
При Хави и Лапорте Барса обрела новую возможность вернуться на вершину: грамотные трансферы при текущих возможностях, работа с Ла-Масией и выигранная Ла Лига. Да даже Камп Ноу начали реконструировать. Главное теперь не обделаться в ЛЧ и выйти в плей-офф (было бы хорошо выйти в 1/4). Есть все шансы выиграть и Ла Лигу снова. Хави молодец
есть шансы у этой Барселоны выиграть и лигу чемпионов!! время покажет.
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Rus Donskoy
Ответ SCHOKKKK
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не стесняйся
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Rus Donskoy
Ответ SCHOKKKK
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реал обвинили в распространение видео педофилии......
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Дзмітрый Фарботка
надеюсь продолжат в том же духе как последние два матча
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SaH4r.
Отличная новость!
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ mc-manaman
видимо всерьёз хотят выйграть лигу Европы 😏
AGRAIM AGRAIM мы тебя узнали!!
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Очевидное невероятное
здорово 👍
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atomio
пошел по стопам Пепа, продление на 2-3 года
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Rus Donskoy
Ответ Усатый КозлоБык ©
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флажок взял?
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Rus Donskoy
Ответ mc-manaman
видимо всерьёз хотят выйграть лигу Европы 😏
боль?
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Биограф Венгера
топарь!
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Дорох
Ответ Однажды в Космосе
есть шансы у этой Барселоны выиграть и лигу чемпионов!! время покажет.
Барса в тройке фаворитов лиги чемпионов
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Дмитрий Лапа
у меня вопрос, почему такой маленький срок контракта?
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Игорь Климов
Удачи Хави в Барселоне!
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Роман
За 555 млн на 4 года?
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Кирилл Дубасов
ну и как всегда клаусула - миллиард евро
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Однажды в Космосе
Ответ Дорох
Барса в тройке фаворитов лиги чемпионов
даже не обсуждается!
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barca1899messi
Ответ Усатый КозлоБык ©
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Ну от болельщика хазбика и заремы ничего другого и не ожидалось
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