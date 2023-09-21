Ошибка Онана и поражение «МЮ», Беллингем тащит «Реал», СКА прервал серию из 5 поражений, Россия может сыграть с Кенией, Исинбаева удалила пост о вступлении в Putin Team и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1. В главном матче дня в Лиге чемпионов «Бавария» победила «Манчестер Юнайтед» – 4:3! Каземиро сделал дубль, Хейлунд забил первый гол в составе «Юнайтед», Кейн реализовал пенальти и отдал голевую, а ужасная ошибка Онана привела к голу Сане. Очередной гол Джуда Беллингема на 94-й принес «Реалу» победу над «Унионом» в 1-м матче берлинского клуба в ЛЧ – 1:0.

«Интер» ушел от поражения в игре с «Сосьедадом» благодаря голу Лаутаро на 87-й – 1:1, а «Арсенал» разгромил ПСВ – 4:0, забили Сака, Троссард, Жезус и Эдегор. Все результаты дня – тут.

2. В Фонбет Кубке России был невероятный день: все четыре матча завершились сериями пенальти. «Зенит» победил «Ахмат» после 3:3 в основное время, Васютин отразил удары Ильина и Жуниора, Опарин – Ду Кейроса. ЦСКА обыграл «Сочи», Тороп отбил два удара. «Урал» благодаря двум сэйвам Помазуна победил «Локомотив». Никита Медведев помог «Ростову» обыграть «Рубин», хотя Валерий Карпин и не стал хвалить вратаря.

3. В КХЛ СКА прервал серию из 5 поражений, обыграв «Северсталь», «Торпедо» победило «Витязь», «Автомобилист» проиграл «Металлургу».

4. Елена Исинбаева удалила из соцсети пост 2017 года о том, что она вступила в Putin Team.

5. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отказалась от слов «мужская» и «женская», объединив сборные под единым брендом: «Понимание равенства команд позволит нам приблизиться к более эгалитарной концепции футбола».

6. МЛС. «Интер Майами» разгромил «Торонто» (4:0), но сделал это без участия Лионеля Месси. Аргентинец покинул поле при счете 0:0 из-за повреждения. Жорди Альба тоже получил травму, его заменили на 34-й.

7. Йоханнес Клэбо отказался подписывать соглашение с норвежской федерацией лыж. Оно необходимо для участия в Кубке мира.

8. Защитник Алекс Бальде и «Барса» продлили контракт до 2028-го. Отступные – миллиард евро.

9. Сборная России может сыграть с Кенией в октябре.

10. Владимир Крамник и Ханс Ниманн снова сыграли. Владимир уступил в обеих партиях и покинул Chess.com: «Здесь слишком много мошенников, и ничего не делается для очистки».

11. Минфин РФ выделит 1,29 млрд рублей на проведение Игр стран БРИКС.

12. Кубок мира по регби-2023. Италия обыграла Уругвай.

13. Вероятность продажи «МЮ» снизилась из-за неудачного начала сезона. Рэтклифф и шейх Джасим менее склонны к удовлетворению запросов Глейзеров.

14. CAS отказался назвать фамилию адвоката Камилы Валиевой.

Цитаты дня.

Дэмиан Лиллард: «Я лучший разыгрывающий в НБА. Нет никого сильнее меня, когда я выхожу на паркет»

Энрике о Мбаппе: «Лучший игрок в мире. Меня поразила его техника, но еще больше – человеческие качества»

Геннадий Зюганов: «ЦСКА – главный спортивный щит нашей державы»

Тамара Москвина: «Тема музыки Гуменника закрыта, занимаемся насущными делами»

Сульшер о трансфере Роналду в «МЮ»: «Было трудно отказаться от этого решения, но оно оказалось ошибочным»

Денис Давыдов о школе: «Я не учился: ни делить не умею в столбик, ни прибавлять. Знал, что стану футболистом»

Бейл о пиве: «Жигулевское» намного лучше Heineken. Нидерландское мне не нравится, когда люди слышат это, говорят: «Гленн, ты с ума сошел?»

Ротенберг – игрокам СКА: «Алистров прорвал блокаду Ленинграда сегодня. Мы увидели рождение новой команды»

Онана о 3:4 с «Баварией»: «Один из моих худших матчей. Из-за моей ошибки «МЮ» потерял контроль над игрой»

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7 комментариев

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Мистер Уайт
Как можно сравнивать рядовую победу над Северсталью с блокадным Ленинградом?! У персонажа мозги отсталого подростка. По ходу, даже Бузова может стать неплохим тренером СКА.
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DrDro
Ответ Мистер Уайт
Как можно сравнивать рядовую победу над Северсталью с блокадным Ленинградом?! У персонажа мозги отсталого подростка. По ходу, даже Бузова может стать неплохим тренером СКА.
Я конечно тот ещё мамкин юрист, но погуглил и сделал вывод, что его болтовню вполне можно подвести под:
"Федеральным законом от 05.04.2021 № 59-ФЗ введена уголовная ответственность за публичное оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны. Вступившими в силу 16.04.2021 поправками внесены изменения в статью 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации."
Но это ж нога кого надо нога, им же только восхищаться можно.
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stalkers111
зато, как тут принято, есть запись о пиве и тупом футболисте
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Петр Дьяконов
Ответ Мистер Уайт
Как можно сравнивать рядовую победу над Северсталью с блокадным Ленинградом?! У персонажа мозги отсталого подростка. По ходу, даже Бузова может стать неплохим тренером СКА.
полегче, парень 800 матчей пересмотрел, ему некогда было изучать историю и трагедию Ленинграда.
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TFP_Sports
Йозе Морино совсем крышей поехал
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Трент Резнор
Эльман Пашаев поможет Валиевой. Отличных вариантов накидает.
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s3mp3riuv3nis
Ответ Трент Резнор
Эльман Пашаев поможет Валиевой. Отличных вариантов накидает.
С таким адвокатом тебя за переход улицы на красный свет к расстрелу приговорят)
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