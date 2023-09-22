В РФС ответили на слова Слуцкого, что «не дали ни копейки» на его детскую школу: «Мы оплатили расходы на 4,7 млн рублей и 150 тысяч рублей на мячи за последние 2 сезона»

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия РФС детский футбол деньги Футбол

В РФС отреагировали на слова Леонида Слуцкого.

Бывший тренер сборной России заявил об отсутствии финансовой поддержки его футбольной школы.

«За последние 2 сезона РФС оплатил школе Слуцкого расходы на сумму 4,7 миллионов рублей для участия в Юношеской футбольной лиге Юг и 150 тысяч рублей на мячи», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

В декабре 2016 года спортивное общество ЦСКА открыло в Волгограде футбольную школу имени Слуцкого. С сезона-2018/19 она стала частью школы футбольного клуба «Ротор».

Слуцкий сказал, что РФС не дал ни копейки его школе. Это не так

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39 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Ответ Alex van Dygen
за последние 2 года все уважение к нему пропало, к сожалению
Да с хрена ли? У Вас пропало, у меня нет. Он мой любимый Рубин в еврокубки вывел, играть заставлял, победы брал. Такого не было с 2014 года, и теперь тоже нет.
Он ЦСКА до стадий доводил, он сборную вывел на важный турнир.
Он игроков развивал, а не покупал вагонами, чтобы потом отпускать просто так.
А то, что он клоуничает в шоу, так это его личное время. В тех же шоу его футбольную аналитику слушать интересно, он рассказывает много из внутренней кухни, а не просто популизм разбрасывает, как комментаторы МАТЧа. Хороший или плохой он персонаж - мы никогда не узнаем, на то сценический образ и есть. А вот как специалист он сделал множество теплых моментов для разного цвета фанатья, и это не забывается.
+51
-10
+41
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Oleg Olegov
Ответ kilo_gilo
150к на мячи дали, 100к за длинный язык забрали, итого Леня на 50к в плюсе даже остался)
Получается, может взять Сутормина на сдачу.
+36
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atomio
Лёня превратился в какого-то 🤡
+31
-12
+19
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Alex van Dygen
за последние 2 года все уважение к нему пропало, к сожалению
+34
-20
+14
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quasififa
Не только комик, но еще и врунишка. Кого-то мне он напоминает…
+17
-6
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kilo_gilo
150к на мячи дали, 100к за длинный язык забрали, итого Леня на 50к в плюсе даже остался)
+15
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+11
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WhatZ
Ответ Классный руководитель
Позорное объяснение, ещеб взяли за последние 6 лет,,,, и причем здесь расходы на ЮЮГ - это целевая статья расходов которую обязаны потратить,,,,,фу позорище
То есть "целевая статья расходов которую обязаны потратить" - это ничего? Слуцкий же точно сказал, что ничего не дали. А тут оказывается не так. Или это другое?
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sp.msk.86
Ответ Очки Дани Алвеса
Да с хрена ли? У Вас пропало, у меня нет. Он мой любимый Рубин в еврокубки вывел, играть заставлял, победы брал. Такого не было с 2014 года, и теперь тоже нет. Он ЦСКА до стадий доводил, он сборную вывел на важный турнир. Он игроков развивал, а не покупал вагонами, чтобы потом отпускать просто так. А то, что он клоуничает в шоу, так это его личное время. В тех же шоу его футбольную аналитику слушать интересно, он рассказывает много из внутренней кухни, а не просто популизм разбрасывает, как комментаторы МАТЧа. Хороший или плохой он персонаж - мы никогда не узнаем, на то сценический образ и есть. А вот как специалист он сделал множество теплых моментов для разного цвета фанатья, и это не забывается.
полностью поддерживаю твои слова.
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Классный руководитель
Позорное объяснение, ещеб взяли за последние 6 лет,,,, и причем здесь расходы на ЮЮГ - это целевая статья расходов которую обязаны потратить,,,,,фу позорище
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Veld
Я не понимаю, почему в комментах верят РФС а не Леониду. Лично я ему верю куда больше, чем неоднократно показывающим свою профнепригодность чинушам.
ну, Лёня свою репутацию - тоже спустил в одно место
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ГЕНПЛАН
Ответ WhatZ
То есть "целевая статья расходов которую обязаны потратить" - это ничего? Слуцкий же точно сказал, что ничего не дали. А тут оказывается не так. Или это другое?
Так это обязанность РФС проводить турниры для детей и оплачивать проезд и проживание. Они ж туда наверное не просто по приглажению, а выиграли какие-то предварительные соревнования.
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Фут.Боль
Мячи Слуцкий накачивает сам.
+4
-2
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Veld
Я не понимаю, почему в комментах верят РФС а не Леониду. Лично я ему верю куда больше, чем неоднократно показывающим свою профнепригодность чинушам.
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Саша Пушкин
Ответ atomio
Лёня превратился в какого-то 🤡
Погоди. Вдруг в Леониде взыграет и он вывалит документы и пруфы, подтверждающие, что представители РФС брешут про эти миллионы и есть какой-нибудь нюанс. Отечественные чинуши уже приучили, что верить в их кристальную честность не приходится, тем более, когда они пытаются отмазаться от публичных обвинений в свой адрес.
Короче, ход Слуцкого.
Готов он ходить с клеймом лжеца и проглотить подобное от чиновников или затерпит? Я почем-то думаю, что может взбрыкнуть.
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Beriya
Ответ WhatZ
То есть "целевая статья расходов которую обязаны потратить" - это ничего? Слуцкий же точно сказал, что ничего не дали. А тут оказывается не так. Или это другое?
Слуцкий про содержание школы говорил, а это другое
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Копатель морей
Ответ Очки Дани Алвеса
Да с хрена ли? У Вас пропало, у меня нет. Он мой любимый Рубин в еврокубки вывел, играть заставлял, победы брал. Такого не было с 2014 года, и теперь тоже нет. Он ЦСКА до стадий доводил, он сборную вывел на важный турнир. Он игроков развивал, а не покупал вагонами, чтобы потом отпускать просто так. А то, что он клоуничает в шоу, так это его личное время. В тех же шоу его футбольную аналитику слушать интересно, он рассказывает много из внутренней кухни, а не просто популизм разбрасывает, как комментаторы МАТЧа. Хороший или плохой он персонаж - мы никогда не узнаем, на то сценический образ и есть. А вот как специалист он сделал множество теплых моментов для разного цвета фанатья, и это не забывается.
Сейчас бы в цска, где пол состава сборники, игроков пачками покупать)))
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Иван Лапин
Ответ Петрович
2 весельчака у нас в главных видах спорта в последнее время: В хоккее Ротенберг, в футболе Слуцкий...
Петрович, ну ты сравнил, конечно...
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jss
Ответ Eric_Cartman
Пруфы где, Билли. Причём, с обеих сторон драки?!
какие нужны?
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jss
Ответ Классный руководитель
Позорное объяснение, ещеб взяли за последние 6 лет,,,, и причем здесь расходы на ЮЮГ - это целевая статья расходов которую обязаны потратить,,,,,фу позорище
и кому обязаны то?
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denimo21
Ответ Очки Дани Алвеса
Да с хрена ли? У Вас пропало, у меня нет. Он мой любимый Рубин в еврокубки вывел, играть заставлял, победы брал. Такого не было с 2014 года, и теперь тоже нет. Он ЦСКА до стадий доводил, он сборную вывел на важный турнир. Он игроков развивал, а не покупал вагонами, чтобы потом отпускать просто так. А то, что он клоуничает в шоу, так это его личное время. В тех же шоу его футбольную аналитику слушать интересно, он рассказывает много из внутренней кухни, а не просто популизм разбрасывает, как комментаторы МАТЧа. Хороший или плохой он персонаж - мы никогда не узнаем, на то сценический образ и есть. А вот как специалист он сделал множество теплых моментов для разного цвета фанатья, и это не забывается.
Ого. Любимый рубин? Возможно, ты и живешь в Казани.
Получается, теоретически , мы можем находиться в одной очереди на кассе или стоять друг за другом на заправке, а я даже и знать не будут, что рядом легенда спортса
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Брэд Либил
Ответ Очки Дани Алвеса
Да с хрена ли? У Вас пропало, у меня нет. Он мой любимый Рубин в еврокубки вывел, играть заставлял, победы брал. Такого не было с 2014 года, и теперь тоже нет. Он ЦСКА до стадий доводил, он сборную вывел на важный турнир. Он игроков развивал, а не покупал вагонами, чтобы потом отпускать просто так. А то, что он клоуничает в шоу, так это его личное время. В тех же шоу его футбольную аналитику слушать интересно, он рассказывает много из внутренней кухни, а не просто популизм разбрасывает, как комментаторы МАТЧа. Хороший или плохой он персонаж - мы никогда не узнаем, на то сценический образ и есть. А вот как специалист он сделал множество теплых моментов для разного цвета фанатья, и это не забывается.
он твой любимый Рубин в ФНЛ вывел 😂
а в еврокубки вас Хвича затащил. чтобы лёня всрал Ракуву
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Всеволод Бобров
Ответ Очки Дани Алвеса
Да с хрена ли? У Вас пропало, у меня нет. Он мой любимый Рубин в еврокубки вывел, играть заставлял, победы брал. Такого не было с 2014 года, и теперь тоже нет. Он ЦСКА до стадий доводил, он сборную вывел на важный турнир. Он игроков развивал, а не покупал вагонами, чтобы потом отпускать просто так. А то, что он клоуничает в шоу, так это его личное время. В тех же шоу его футбольную аналитику слушать интересно, он рассказывает много из внутренней кухни, а не просто популизм разбрасывает, как комментаторы МАТЧа. Хороший или плохой он персонаж - мы никогда не узнаем, на то сценический образ и есть. А вот как специалист он сделал множество теплых моментов для разного цвета фанатья, и это не забывается.
все по факту. Хз почему все подхватили его ругать и говорить, что он не тренер.
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jss
Ответ Очки Дани Алвеса
Да с хрена ли? У Вас пропало, у меня нет. Он мой любимый Рубин в еврокубки вывел, играть заставлял, победы брал. Такого не было с 2014 года, и теперь тоже нет. Он ЦСКА до стадий доводил, он сборную вывел на важный турнир. Он игроков развивал, а не покупал вагонами, чтобы потом отпускать просто так. А то, что он клоуничает в шоу, так это его личное время. В тех же шоу его футбольную аналитику слушать интересно, он рассказывает много из внутренней кухни, а не просто популизм разбрасывает, как комментаторы МАТЧа. Хороший или плохой он персонаж - мы никогда не узнаем, на то сценический образ и есть. А вот как специалист он сделал множество теплых моментов для разного цвета фанатья, и это не забывается.
это проблемы вашего рубина
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JaidonGames
По моему, Леонид Викторович вообще решил с тренерской работой завязать? Ищет себе врагов.
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Кирилл.С-Пб
Ну так нельзя #####!
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