В РФС ответили на слова Слуцкого, что «не дали ни копейки» на его детскую школу: «Мы оплатили расходы на 4,7 млн рублей и 150 тысяч рублей на мячи за последние 2 сезона»
В РФС отреагировали на слова Леонида Слуцкого.
Бывший тренер сборной России заявил об отсутствии финансовой поддержки его футбольной школы.
«За последние 2 сезона РФС оплатил школе Слуцкого расходы на сумму 4,7 миллионов рублей для участия в Юношеской футбольной лиге Юг и 150 тысяч рублей на мячи», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
В декабре 2016 года спортивное общество ЦСКА открыло в Волгограде футбольную школу имени Слуцкого. С сезона-2018/19 она стала частью школы футбольного клуба «Ротор».
Слуцкий сказал, что РФС не дал ни копейки его школе. Это не так
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Он ЦСКА до стадий доводил, он сборную вывел на важный турнир.
Он игроков развивал, а не покупал вагонами, чтобы потом отпускать просто так.
А то, что он клоуничает в шоу, так это его личное время. В тех же шоу его футбольную аналитику слушать интересно, он рассказывает много из внутренней кухни, а не просто популизм разбрасывает, как комментаторы МАТЧа. Хороший или плохой он персонаж - мы никогда не узнаем, на то сценический образ и есть. А вот как специалист он сделал множество теплых моментов для разного цвета фанатья, и это не забывается.
Короче, ход Слуцкого.
Готов он ходить с клеймом лжеца и проглотить подобное от чиновников или затерпит? Я почем-то думаю, что может взбрыкнуть.
Получается, теоретически , мы можем находиться в одной очереди на кассе или стоять друг за другом на заправке, а я даже и знать не будут, что рядом легенда спортса
а в еврокубки вас Хвича затащил. чтобы лёня всрал Ракуву