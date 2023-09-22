В РФС отреагировали на слова Леонида Слуцкого.

Бывший тренер сборной России заявил об отсутствии финансовой поддержки его футбольной школы.

«За последние 2 сезона РФС оплатил школе Слуцкого расходы на сумму 4,7 миллионов рублей для участия в Юношеской футбольной лиге Юг и 150 тысяч рублей на мячи», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

В декабре 2016 года спортивное общество ЦСКА открыло в Волгограде футбольную школу имени Слуцкого. С сезона-2018/19 она стала частью школы футбольного клуба «Ротор».

Слуцкий сказал, что РФС не дал ни копейки его школе. Это не так

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