«Реал» набрал 500+ млн подписчиков в соцсетях первым среди спортивных клубов

Теги Реал Мадрид Ла Лига Реал болельщики чемпионат Испании рекорды интернет Реал Мадрид Кастилья соцсети Футбол

«Реал» набрал в сумме свыше 500 миллионов подписчиков в различных соцсетях.

Мадридцы на своем сайте сообщили, что, исходя из представленных Blinkfire данных, еще ни одному другому спортивному клубу не удалось преодолеть эту отметку. Таким образом, «Реал» установил мировой рекорд.

У «Реала» 37 официальных аккаунтов для команд, объединенных этим брендом (включая баскетбольные), и для филиалов. Страницы ведутся на семи языках.

«Последнее достижение лишь увеличивает доминирование клуба в цифровой среде. У нас самый посещаемый сайт среди футбольных команд – 8,9 млн визитов в месяц», – также добавляет пресс-служба «Реала».

У «Реала» больше всего подписчиков в соцсетях – 363 млн. «Барса» – 2-я, «МЮ» – 3-й, «ПСЖ» – 4-й, «Зенит» и «Спартак» – в топ-100

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38 комментариев

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igls54
Роналду: Подержите мое пиво!
+23
-3
+20
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Этот Райола хочет денег
Смотрю сколько желчи в комментах от хейтеров Реала. Подписчики со всего мира показывают свое отношение к клубу, остыньте уже!)
+24
-7
+17
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Artem Piatkov
Лучшие в истории
Всё таки 3 ЛЧ подряд и 5 за 9 лет делают своё дело
+17
-8
+9
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Wild91688
Реал величайший клуб в истории футбола
+10
-4
+6
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Назар Игорь
Неправда, по всем показателям - популярность, число подписчиков и т. п. с огромным отрывом впереди московский Спартак!
+1
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a.akhtimenko97@icloud.com
👍🏻💪🏼💪🏼💪🏼
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Irakli Kan
Ответ Акира_1
То есть если хейтер подписан на социальную сеть, чтоб поливать клуб грязью, то это не важно, главное - он подписан? )
конечно, один хеитер лучше 3 фанов, он создаёт в три раза больше актива и продвигает канал. хеитери самые полезные люди
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Стахович
Ответ igls54
Роналду: Подержите мое пиво!
Ну Роналду вообще величайший.Сейчас двушку или трешку накидал звёздной команде
+12
-11
+1
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Стахович
Ответ f0rmoceft
Комментарий удален модератором
У него непростой период сейчас:
Реал выносит всех
Роналду пачками кладёт
А Тен Хааг и ко на дне
С пониманием отнеситесь
+6
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Акира_1
Ответ Irakli Kan
это вы себя описали? 😁 ради прикольных видосиков подписываются на другие каналы, на профельные подписываются только заинтересованные темой люди
Это зависит от содержания канала. Если это клуб анонимных педофилов, то я не стану подписываться даже с прикольными видосиками, а если это известный мне клуб, у которого оригинальный контент и интересные материалы, то подпишусь. Но при чем тут особое отношение? Никакого особого отношения. И так многие подписаны, не факт, что они болельщики футбольные даже
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Lebron James
Ответ Роман
У Барсы 50. Вот и разница между Величайшим клубом и клубом №2 в Испании.
Нет. У Барселоны в одном только Инстаграмме - 123 миллиона подписчиков
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Harut Hovsepyan
Ответ Акира_1
Да большинство людей подписывается на контент социальных сетей чисто прикольные видосики листать и картинки, а вы уже про какое-то отношение особенное) Эти данные говорят лишь о том, что у Реала хорошее контент наполнение для аудитории.
Ну, кстати, дизайнеры там так себе работают, если придираться. Вот видеомонтаж - хорош, а фотошопперы иногда, хоть и не сразу заметные, но ляпы все-таки допускают. 😅
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Irakli Kan
Ответ Акира_1
Это зависит от содержания канала. Если это клуб анонимных педофилов, то я не стану подписываться даже с прикольными видосиками, а если это известный мне клуб, у которого оригинальный контент и интересные материалы, то подпишусь. Но при чем тут особое отношение? Никакого особого отношения. И так многие подписаны, не факт, что они болельщики футбольные даже
не нужно быть фаном, достаточно быть заинтересованым человеком, этого более чем достаточно. ни кто не подписывается на футбольный клуб ради видосиков , если кто-то это делает это значит что он заинтересован этим клубом и следит за ним, то есть является частью его аудитории. а фан он или хеитер это вообще не важно в данном случае
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QWertY
Ответ Акира_1
Это зависит от содержания канала. Если это клуб анонимных педофилов, то я не стану подписываться даже с прикольными видосиками, а если это известный мне клуб, у которого оригинальный контент и интересные материалы, то подпишусь. Но при чем тут особое отношение? Никакого особого отношения. И так многие подписаны, не факт, что они болельщики футбольные даже
Это было тонко, респектую))
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Акира_1
Ответ Этот Райола хочет денег
Смотрю сколько желчи в комментах от хейтеров Реала. Подписчики со всего мира показывают свое отношение к клубу, остыньте уже!)
Да большинство людей подписывается на контент социальных сетей чисто прикольные видосики листать и картинки, а вы уже про какое-то отношение особенное) Эти данные говорят лишь о том, что у Реала хорошее контент наполнение для аудитории.
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Стахович
Ответ Меган Лайф
Кого там выносит реал? Аль наср даже не в тройке, но у криштибоев все норм)
Кришти выдаёт в среднем по 3 голевых действий за матч.Воистину величайший)
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f0rmoceft
Ответ Стахович
У него непростой период сейчас: Реал выносит всех Роналду пачками кладёт А Тен Хааг и ко на дне С пониманием отнеситесь
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Lebron James
Ответ Artem Piatkov
Лучшие в истории Всё таки 3 ЛЧ подряд и 5 за 9 лет делают своё дело
14 ЛЧ делают свое дело... Первые 5 - подряд ))
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Пинающий Достоинства
Вот я за Реал болею в течение долго времени и как-то не рад огромному глорству вокруг клуба..
где вы были когда каждый год в ЛЧ был Лион?))
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denisques
Опять Тэйлор Свифт пришлось подключать?
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f0rmoceft
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