«Реал» набрал 500+ млн подписчиков в соцсетях первым среди спортивных клубов
«Реал» набрал в сумме свыше 500 миллионов подписчиков в различных соцсетях.
Мадридцы на своем сайте сообщили, что, исходя из представленных Blinkfire данных, еще ни одному другому спортивному клубу не удалось преодолеть эту отметку. Таким образом, «Реал» установил мировой рекорд.
У «Реала» 37 официальных аккаунтов для команд, объединенных этим брендом (включая баскетбольные), и для филиалов. Страницы ведутся на семи языках.
«Последнее достижение лишь увеличивает доминирование клуба в цифровой среде. У нас самый посещаемый сайт среди футбольных команд – 8,9 млн визитов в месяц», – также добавляет пресс-служба «Реала».
У «Реала» больше всего подписчиков в соцсетях – 363 млн. «Барса» – 2-я, «МЮ» – 3-й, «ПСЖ» – 4-й, «Зенит» и «Спартак» – в топ-100
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Всё таки 3 ЛЧ подряд и 5 за 9 лет делают своё дело
Реал выносит всех
Роналду пачками кладёт
А Тен Хааг и ко на дне
С пониманием отнеситесь
где вы были когда каждый год в ЛЧ был Лион?))