Андрей Кириленко: «Кобе – это Джордан один в один. Сейчас поменяй их местами во времени, мы бы все говорили, что Кобе лучший, а Джордан – его полное повторение»

Теги Майкл Джордан Мэджик Джонсон Антон Понкрашов Леброн Джеймс Кобе Брайант НБА Андрей Кириленко Баскетбол

Президент РФБ и бывший игрок НБА Андрей Кириленко стал гостем подкаста своего партнера по чемпионской сборной-2007 Антона Понкрашова.

Кириленко вспомнил первую игру против 6-кратного чемпиона Майкла Джордана.

– Первая игра против Майкла. Ты себя как готовил?

– Да никак не готовил, ты что? Майкл просто был в другой команде, что там готовить? Моя задача была: выйти потрогать просто его. Там не до игры было. Первый раз Майкл Джордан на площадке, меня выпускают, я говорю: «Все нормально». Тренер что-то говорит, ты вообще не понимаешь.

– Ну ты поймал его на своем фирменном [смещении под кольцо]?

– Потрогал его, накрыл разок. Все нормально было. Когда накрыл его первый раз, я вот так сделал (отряхивает руки). Я закончил.

– На [броске с отклонением] накрыл?

– Он встал [спиной к кольцу], развернулся – но я готов был... Надо было накрыть – и все, я уже отчитался перед родителями.

– Майкл, который играл в «Вашингтоне». То, что я видел, он нереально использовал опыт, «чуйку» свою, но при этом физически, сила была?

– Машина. Машина. Причем все движения – он берет этот мяч, а ты вроде знаешь, что он так делает, но ты все равно автоматически реагируешь. Здоровый, сильный был, мощный. Я просто не представляю, если он в 40 лет был в такой кондиции, что он творил, когда ему было 27-28 лет.

... Я не особо очаровываюсь [игрой Джордана в лучшие годы], потому что у меня перед глазами был Кобе в прайме, Леброн в прайме – я могу примерно представлять, как Джордан мог играть. Потому что я считаю, что Кобе – это Джордан один в один. Просто чуть в разное время попали. Сейчас поменяй их местами во времени, мы бы все говорили, что Кобе – «номер 1», а Джордан – его полное повторение. На мой взгляд, два идентичных игрока.

Джордан круче, потому что с него это все началось. Индустрия кроссовок, телевидения... Но, например, Леброна нельзя сравнивать с Джорданом, потому что он другого плана игрок. Леброна можно с Мэджиком сравнивать, он больше типаж баскетболиста, который ведет игру, высокий, как «поинт форвард». А, например, к Джордану близок только Кобе. Кобе – воплощение его.

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26 комментариев

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Олег Кузнецов
Ну это личное мнение Андрея.По мне так Джордан- номер Один без вариантов.
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+31
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HRYNDEL
Вообще-то Смолов это Джордан!!!
+21
-4
+17
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Metalloid
Вот только он был таким первым. И если бы Майкла не было, не было бы и Кобе в том маштабе, которым он стал. В этом и величие Джордана, за площадкой он стал даже важнее, чем игрок, больше такого достичь не смог никто. Как Шумахер в гонках и Пеле в футболе, Грецки в хоккее.
+20
-6
+14
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Forza
Не знаю. По моему, они достаточно сильно отличаются, если так подумать. Вот можно ли представить, чтобы Коби ушел из баскета играть в бейсбол? Да ни в жизни. Потому что "мамба менталити" - постоянные тренировки, желание достичь максимума и т.д.

Джордан же мог придти на игру с бодуна условно. И во многом поэтому, его талант был ярче виден. Он был настолько природно одарен, что мог уйти из баскета, потом вернуться и оформить еще один три пит в роли первой звезды.

И поэтому, я понимаю, что по игровой позиции и по стилю игры Джордан и Коби пожожи, но я бы, как бы абсурдно это не выглядело на первый взгляд, сказал бы, что Джордан скорее похож даже на Шакила. То есть, такой же супер доминирующий, природно одаренный игрок и харизматичный вне площадки человек, который буквально притягивает рекламные контракты. А Коби это такой немного аутичный, в плане работы, чувак, зацикленный на том, чтобы вот у него все было идеально и правильно. Я не знаю, похожих примеров среди баскетболистов. Но среди футболистов Коби очень сильно похож на Криштиану Роналду для меня. Тогда как Джордан скорее Марадонна.
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Igorsm
Ответ Олег Кузнецов
Ну это личное мнение Андрея.По мне так Джордан- номер Один без вариантов.
23
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eaRL
Ответ Forza
Не знаю. По моему, они достаточно сильно отличаются, если так подумать. Вот можно ли представить, чтобы Коби ушел из баскета играть в бейсбол? Да ни в жизни. Потому что "мамба менталити" - постоянные тренировки, желание достичь максимума и т.д. Джордан же мог придти на игру с бодуна условно. И во многом поэтому, его талант был ярче виден. Он был настолько природно одарен, что мог уйти из баскета, потом вернуться и оформить еще один три пит в роли первой звезды. И поэтому, я понимаю, что по игровой позиции и по стилю игры Джордан и Коби пожожи, но я бы, как бы абсурдно это не выглядело на первый взгляд, сказал бы, что Джордан скорее похож даже на Шакила. То есть, такой же супер доминирующий, природно одаренный игрок и харизматичный вне площадки человек, который буквально притягивает рекламные контракты. А Коби это такой немного аутичный, в плане работы, чувак, зацикленный на том, чтобы вот у него все было идеально и правильно. Я не знаю, похожих примеров среди баскетболистов. Но среди футболистов Коби очень сильно похож на Криштиану Роналду для меня. Тогда как Джордан скорее Марадонна.
Джордан известен своей тренировочной этикой и дисциплиной. Когда он приходил бухим на тренировки или игры? Да, он мог позволить себе играть в азартные игры и много, но к играм и тренировкам относился со всей серьезностью. В 80-е он был одним из самых больших пахарей, учитывая то, в каком состоянии Буллс были в середине десятилетия, проблемы с наркотиками во всей лиге и т.п. Джордан очень выделялся относительно других. Или вспомнить его травму стопы во втором сезоне? Когда он втихую начал тренироваться в колледже не дождавшись разрешения от команды? Ну Джордан уже точно не Марадона, извините)
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armageddon123456
Хорошая тема, плюсиков поднять можно на "Джордан лучший" нехило
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Mikael Rikhard
Джордан был намного эффективнее и был неоспоримо первой звездой всю карьеру
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mj23.net
Ответ Дональд Сабвейский
Что за чушь несёт этот балабол?)
Ну он единственный русский, кто накрывал и Джордана и Брайанта, и всего один из двух игроков в истории НБА, кто выбил минимум дважды 5x5. Может и побалаболить.
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Дмитрий
Безусловно принц Кобе максимально близок к Идолу. Но пластика, движение Воздушества от дьявола) это был переворот в игре, революция. Современный баскетбол это и есть Джордан.
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Дональд Сабвейский
Ответ HRYNDEL
Вообще-то Смолов это Джордан!!!
Да не, Джордан столько раз промахивался в жизни, что Смолову даже и не снилось!
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F1eury
Ответ Валерий Береснев
Майкл Джордан-лучший баскетболист мира всех времён!!!Кобе и Леброн за ним
Кобян не может стоять выше Данкана, Тим сильнее
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Dooomer
Ответ Дмитрий
Безусловно принц Кобе максимально близок к Идолу. Но пластика, движение Воздушества от дьявола) это был переворот в игре, революция. Современный баскетбол это и есть Джордан.
К сожалению, нет )))
Современный баскетбол - это Йокич ))
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nvidia1976
Чисто по игровым скиллам может они и на равных.
Но как личность и харизма на площадке Майклы несоизмеримо выше.
Он все выгрызал сам. Все свои шесть перстней.
Брайант выезжал на широких спинах Шака и потом Газоля.
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ymuller
Абсолютно прав
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Radik_2.0
Гибель Кобе - самая шокирующая на моей памяти
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Джанлука Пальюка
Люблю их обоих, но это преувеличение
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Analjinn
Джордан посильнее конечно, и без упоротых мамба 4 из 27. Кобе разве что может чуть лучше реализовал свой талант — меньше гольфа, меньше азартных игр, бейсбола.
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Ответ nvidia1976
Чисто по игровым скиллам может они и на равных. Но как личность и харизма на площадке Майклы несоизмеримо выше. Он все выгрызал сам. Все свои шесть перстней. Брайант выезжал на широких спинах Шака и потом Газоля.
Пфф, майкол выезжал на широких спинах Пиппена и Родмана
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F1eury
Ответ A K
Какой ещё Кобе? Никого нельзя с Джорданом рядом поставить, он один такой.
Леброна нельзя поставить? Просто индивидуально он как минимум на одном уровне, а у фанатов Жорика кроме 6-0 больше аргументов особо и нет по его величию
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