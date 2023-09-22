Андрей Кириленко: «Кобе – это Джордан один в один. Сейчас поменяй их местами во времени, мы бы все говорили, что Кобе лучший, а Джордан – его полное повторение»

Президент РФБ и бывший игрок НБА Андрей Кириленко стал гостем подкаста своего партнера по чемпионской сборной-2007 .

Кириленко вспомнил первую игру против 6-кратного чемпиона .

– Первая игра против Майкла. Ты себя как готовил?

– Да никак не готовил, ты что? Майкл просто был в другой команде, что там готовить? Моя задача была: выйти потрогать просто его. Там не до игры было. Первый раз Майкл Джордан на площадке, меня выпускают, я говорю: «Все нормально». Тренер что-то говорит, ты вообще не понимаешь.

– Ну ты поймал его на своем фирменном [смещении под кольцо]?

– Потрогал его, накрыл разок. Все нормально было. Когда накрыл его первый раз, я вот так сделал (отряхивает руки). Я закончил.

– На [броске с отклонением] накрыл?

– Он встал [спиной к кольцу], развернулся – но я готов был... Надо было накрыть – и все, я уже отчитался перед родителями.

– Майкл, который играл в «Вашингтоне». То, что я видел, он нереально использовал опыт, «чуйку» свою, но при этом физически, сила была?

– Машина. Машина. Причем все движения – он берет этот мяч, а ты вроде знаешь, что он так делает, но ты все равно автоматически реагируешь. Здоровый, сильный был, мощный. Я просто не представляю, если он в 40 лет был в такой кондиции, что он творил, когда ему было 27-28 лет.

... Я не особо очаровываюсь [игрой Джордана в лучшие годы], потому что у меня перед глазами был Кобе в прайме, Леброн в прайме – я могу примерно представлять, как Джордан мог играть. Потому что я считаю, что Кобе – это Джордан один в один. Просто чуть в разное время попали. Сейчас поменяй их местами во времени, мы бы все говорили, что – «номер 1», а Джордан – его полное повторение. На мой взгляд, два идентичных игрока.

Джордан круче, потому что с него это все началось. Индустрия кроссовок, телевидения... Но, например, Леброна нельзя сравнивать с Джорданом, потому что он другого плана игрок. можно с сравнивать, он больше типаж баскетболиста, который ведет игру, высокий, как «поинт форвард». А, например, к Джордану близок только Кобе. Кобе – воплощение его.

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