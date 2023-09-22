Андрей Кириленко: «Кобе – это Джордан один в один. Сейчас поменяй их местами во времени, мы бы все говорили, что Кобе лучший, а Джордан – его полное повторение»
Президент РФБ и бывший игрок НБА Андрей Кириленко стал гостем подкаста своего партнера по чемпионской сборной-2007 Антона Понкрашова.
Кириленко вспомнил первую игру против 6-кратного чемпиона Майкла Джордана.
– Первая игра против Майкла. Ты себя как готовил?
– Да никак не готовил, ты что? Майкл просто был в другой команде, что там готовить? Моя задача была: выйти потрогать просто его. Там не до игры было. Первый раз Майкл Джордан на площадке, меня выпускают, я говорю: «Все нормально». Тренер что-то говорит, ты вообще не понимаешь.
– Ну ты поймал его на своем фирменном [смещении под кольцо]?
– Потрогал его, накрыл разок. Все нормально было. Когда накрыл его первый раз, я вот так сделал (отряхивает руки). Я закончил.
– На [броске с отклонением] накрыл?
– Он встал [спиной к кольцу], развернулся – но я готов был... Надо было накрыть – и все, я уже отчитался перед родителями.
– Майкл, который играл в «Вашингтоне». То, что я видел, он нереально использовал опыт, «чуйку» свою, но при этом физически, сила была?
– Машина. Машина. Причем все движения – он берет этот мяч, а ты вроде знаешь, что он так делает, но ты все равно автоматически реагируешь. Здоровый, сильный был, мощный. Я просто не представляю, если он в 40 лет был в такой кондиции, что он творил, когда ему было 27-28 лет.
... Я не особо очаровываюсь [игрой Джордана в лучшие годы], потому что у меня перед глазами был Кобе в прайме, Леброн в прайме – я могу примерно представлять, как Джордан мог играть. Потому что я считаю, что Кобе – это Джордан один в один. Просто чуть в разное время попали. Сейчас поменяй их местами во времени, мы бы все говорили, что Кобе – «номер 1», а Джордан – его полное повторение. На мой взгляд, два идентичных игрока.
Джордан круче, потому что с него это все началось. Индустрия кроссовок, телевидения... Но, например, Леброна нельзя сравнивать с Джорданом, потому что он другого плана игрок. Леброна можно с Мэджиком сравнивать, он больше типаж баскетболиста, который ведет игру, высокий, как «поинт форвард». А, например, к Джордану близок только Кобе. Кобе – воплощение его.
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Джордан же мог придти на игру с бодуна условно. И во многом поэтому, его талант был ярче виден. Он был настолько природно одарен, что мог уйти из баскета, потом вернуться и оформить еще один три пит в роли первой звезды.
И поэтому, я понимаю, что по игровой позиции и по стилю игры Джордан и Коби пожожи, но я бы, как бы абсурдно это не выглядело на первый взгляд, сказал бы, что Джордан скорее похож даже на Шакила. То есть, такой же супер доминирующий, природно одаренный игрок и харизматичный вне площадки человек, который буквально притягивает рекламные контракты. А Коби это такой немного аутичный, в плане работы, чувак, зацикленный на том, чтобы вот у него все было идеально и правильно. Я не знаю, похожих примеров среди баскетболистов. Но среди футболистов Коби очень сильно похож на Криштиану Роналду для меня. Тогда как Джордан скорее Марадонна.
Современный баскетбол - это Йокич ))
Но как личность и харизма на площадке Майклы несоизмеримо выше.
Он все выгрызал сам. Все свои шесть перстней.
Брайант выезжал на широких спинах Шака и потом Газоля.