«Мы улыбаемся, но нам тяжело на душе». Дарио Чиризано объявил, что его дуэт с Денисой Цимловой распался
Дарио Чиризано и Дениса Цимлова не будут кататься вместе.
Об этом Чиризано сообщил в своем телеграм-канале.
Чиризано и Цимлова начали скатываться в марте этого года. Ранее Дарио выступал за сборную России с Ириной Хаврониной.
Дуэт планировал выступать за сборную Чехии, однако в мае стало известно, что ФФКР не дала разрешения на переход фигуриста. Летом Чиризано и Цимлова тренировались в Италии.
«Это наш день встречи и расставания. Мы улыбаемся, но нам тяжело на душе.
Мы не прощаемся, мы говорим друг другу до встречи, до встречи не в качестве спортивных партнеров, а в качестве хороших друзей.
Спасибо Денисе за этот прекрасный период моей жизни, я очень рад, что у нас была возможность прожить его.
Спасибо, и еще тысячу раз спасибо Денисе за ее улыбки, за позитивный настрой, несмотря на трудности, которые нас сопровождали, за понимание. Я это очень ценю», – написал фигурист.
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Ничего не имею против Денисы как человека и фигуристки, всего ей хорошего в жизни, но я рада этой новости. Пусть ищет себе какого-нибудь чеха, а наш чемпион среди юниоров в танцах на льду пусть возвращается, мы его ждём.