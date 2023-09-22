«Мы улыбаемся, но нам тяжело на душе». Дарио Чиризано объявил, что его дуэт с Денисой Цимловой распался

Теги танцы на льду сборная Чехии Дарио Чиризано Дениса Цимлова Фигурное катание

Дарио Чиризано и Дениса Цимлова не будут кататься вместе.

Об этом Чиризано сообщил в своем телеграм-канале.

Чиризано и Цимлова начали скатываться в марте этого года. Ранее Дарио выступал за сборную России с Ириной Хаврониной.

Дуэт планировал выступать за сборную Чехии, однако в мае стало известно, что ФФКР не дала разрешения на переход фигуриста. Летом Чиризано и Цимлова тренировались в Италии. 

«Это наш день встречи и расставания. Мы улыбаемся, но нам тяжело на душе.

Мы не прощаемся, мы говорим друг другу до встречи, до встречи не в качестве спортивных партнеров, а в качестве хороших друзей.

Спасибо Денисе за этот прекрасный период моей жизни, я очень рад, что у нас была возможность прожить его.

Спасибо, и еще тысячу раз спасибо Денисе за ее улыбки, за позитивный настрой, несмотря на трудности, которые нас сопровождали, за понимание. Я это очень ценю», – написал фигурист.

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37 комментариев

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Heopsa
Танцы превратились в реалити-шоу, я не успеваю покупать поп-корн. Может, все-таки к Кагановской? Наверное, пробы его Дениса не простила
+35
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imaxim
Похоже реально пробовался с Кагановской
+21
-1
+20
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Nensy22
Таккк, берем попкорн. Кто у нас там свободный?
+15
0
+15
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Ресницы Габи
Было понятно, что у Дарио с Денисой не клеится после того, как он бросил все и прилетел с Кагановской пробоваться. Если было б как хорошо, он бы и ухом не повел
+15
0
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ДИОНИС
Дарио, срочно возвращайся домой! Тебя здесь заждались! И есть свободные партнёрши для танцев на льду. Выбирай любую!
+15
-2
+13
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Ягун Ягунини
Неужели всё-таки Вася? Хотя у неё уже вроде бы Некрасов. Тогда кто, Лиза Пасечник? Кадриль со сменой партнеров продолжается?
+10
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Lana Kazakova
Это было ожидаемо. Дениса высоковата для Дарио.
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Залина Малина
Отлично! Пасечник - прекрасная партнерша. Ещё и Тютюнина свободна.
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Алё? Алёна
Пасечник! Пасечник!
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Katerina Sunny
Ответ Marya Y
Нет. Писали, приехал в Мск, но до скатки дело не дошло. Крылова решила скатывать Кагановскую с другим партнёром.
А в Италию полетел попрощаться? Раз прилетал, то можно было с Пасечник попробоваться. Хотя теперь по-любому вернётся в Россию. Кому понравится такая беготня?
+8
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Anna
Изначально было понятно, что сложно ему будет, девушка высокая и некатучая. Удачи ему найти подходядую партнёршу. Жаль с Василисей не получилось.
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Лиза Михайлова
Дарио вернётся домой!
Ничего не имею против Денисы как человека и фигуристки, всего ей хорошего в жизни, но я рада этой новости. Пусть ищет себе какого-нибудь чеха, а наш чемпион среди юниоров в танцах на льду пусть возвращается, мы его ждём.
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Аленка_76
Интересно, с кем Дарио будет кататься ? Хочется, чтобы он нашел хорошую партнершу.
+7
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Marya Y
Ответ imaxim
Похоже реально пробовался с Кагановской
Нет. Писали, приехал в Мск, но до скатки дело не дошло. Крылова решила скатывать Кагановскую с другим партнёром.
+6
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Gelios77
"Свингер клуб" снова в деле)))) это передаётся воздушно-капельным путём похоже. Тут уже нужен не попкорн, а коньяк)))) Интересно, кто следующий. Про чешку было сразу ясно, что вариант тупиковый.
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pion
Ответ Залина Малина
Отлично! Пасечник - прекрасная партнерша. Ещё и Тютюнина свободна.
Тютюнина с Грачевым встала, Жулин официально подтвердил , ставит им проги сейчас, хочет на два последних этапа и отобраться на чр .
+6
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Мэй Касахара
Как же жаль, что пара с Василисой у Дарио не сложилась 😓
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Katerina Sunny
Никто не стал Дарио ждать. А если ещё и к Кагановской на пробы прилетал, то тем более ожидаемое окончание сотрудничества.
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Elena Savanuk
Совпадения бывают и нередко в жизни, но в спорте... Не спроста именно в скором времени после распада пары бывших соперников в юниорах это происходит...
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Delirium
Ответ imaxim
Похоже реально пробовался с Кагановской
Может даже снова пробуется. Видимо, с Цимловой карьерных перспектив не было.
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Храбрая виолончелистка
"Карусель, карусель начинает рассказ. Это сказки, песни и веселье! Карусель, карусель — это радость для нас, Прокатись на нашей карусели!" (с) Про наши танцы, оказывается)
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Лия Романова
мы уже не успеваем следить, кто в танцах распался, кто сошёлся, кто женился кто развёлся. Попкорном надо запастись)))
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Alina Kernes
Так что, обратно в Россию?
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Е...С
Ответ Ягун Ягунини
Неужели всё-таки Вася? Хотя у неё уже вроде бы Некрасов. Тогда кто, Лиза Пасечник? Кадриль со сменой партнеров продолжается?
Пасечник, думаю, для него крупновата. Лиза - само очарование и фигура отпад, но вряд ли Дарио ее сможет поднимать. Даже Хаврониной в последний их совместный сезон пришлось похудеть до скелета.
+2
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Лакс
Как же так то. Им же здесь уже некоторые медали выдавали и назначили 1-й парой Чехии.(
+3
-2
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