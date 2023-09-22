Дарио Чиризано и Дениса Цимлова не будут кататься вместе.

Об этом Чиризано сообщил в своем телеграм-канале.

Чиризано и Цимлова начали скатываться в марте этого года. Ранее Дарио выступал за сборную России с Ириной Хаврониной.

Дуэт планировал выступать за сборную Чехии, однако в мае стало известно, что ФФКР не дала разрешения на переход фигуриста. Летом Чиризано и Цимлова тренировались в Италии.

«Это наш день встречи и расставания. Мы улыбаемся, но нам тяжело на душе.

Мы не прощаемся, мы говорим друг другу до встречи, до встречи не в качестве спортивных партнеров, а в качестве хороших друзей.

Спасибо Денисе за этот прекрасный период моей жизни, я очень рад, что у нас была возможность прожить его.

Спасибо, и еще тысячу раз спасибо Денисе за ее улыбки, за позитивный настрой, несмотря на трудности, которые нас сопровождали, за понимание. Я это очень ценю», – написал фигурист.

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