«Аль-Наср» Роналду выиграл 7 матчей подряд и идет 5-м в лиге Саудовской Аравии, на 3 очка отставая от лидера

«Аль-Наср» Криштиану Роналду продлил победную серию до 7 матчей.

Команда из сегодня обыграла « » (4:3) в 7-м туре лиги Саудовской Аравии.

Начиная с 22 августа «Аль-Наср» дважды победил в и пять раз – в чемпионате страны. Форвард Криштиану за это время отметился 9 голами и 5 результативными передачами.

В лиге Саудовской Аравии «Аль-Наср» с 15 очками занимает 5-е место, отставая от лидирующего «Аль-Иттихада» Карима Бензема на 3 балла.

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