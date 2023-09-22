«Аль-Наср» Роналду выиграл 7 матчей подряд и идет 5-м в лиге Саудовской Аравии, на 3 очка отставая от лидера
«Аль-Наср» Криштиану Роналду продлил победную серию до 7 матчей.
Команда из Эр-Рияда сегодня обыграла «Аль-Ахли» (4:3) в 7-м туре лиги Саудовской Аравии.
Начиная с 22 августа «Аль-Наср» дважды победил в Лиге чемпионов Азии и пять раз – в чемпионате страны. Форвард Криштиану Роналду за это время отметился 9 голами и 5 результативными передачами.
В лиге Саудовской Аравии «Аль-Наср» с 15 очками занимает 5-е место, отставая от лидирующего «Аль-Иттихада» Карима Бензема на 3 балла.
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Роналду - 34+7 за 38 матчей
Месси - 26+12 за 38 матчей
🗣️ Напомню, что ФИФА не будет учитывать выступления на ЧМ при номинировании Игрока Года 2023 (Месси уже получил приз в феврале за ЧМ 2022)
Тогда вполне логичный вопрос:
Почему Месси есть в списке номинантов, а Роналду нет ⁉️
У обоих 0+0 в плей-офф ЛЧ 2023 года, а вся остальная статистика в Лигах ниже качества, чем топ-3 Европы
Сюрреализм 🤷
Давайте давайте, начинайте опять про 18.12.2022 ведь до этой даты вы скромно умалчивали о чм😂😂😂
Как он может идти, если награда за 2022 уже вручена?
P.S. все ще жду, когда тьі козьірнешь твиттером, то есть вкинешь то, чего не)) Ну, шоб макнуть куда надо, сама понимаешь)