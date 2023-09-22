«Аль-Наср» Роналду выиграл 7 матчей подряд и идет 5-м в лиге Саудовской Аравии, на 3 очка отставая от лидера

Теги Криштиану Роналду Лига чемпионов Азии высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Ахли Джидда Аль-Иттихад Джидда Футбол

«Аль-Наср» Криштиану Роналду продлил победную серию до 7 матчей.

Команда из Эр-Рияда сегодня обыграла «Аль-Ахли» (4:3) в 7-м туре лиги Саудовской Аравии.

Начиная с 22 августа «Аль-Наср» дважды победил в Лиге чемпионов Азии и пять раз – в чемпионате страны. Форвард Криштиану Роналду за это время отметился 9 голами и 5 результативными передачами.

В лиге Саудовской Аравии «Аль-Наср» с 15 очками занимает 5-е место, отставая от лидирующего «Аль-Иттихада» Карима Бензема на 3 балла.

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38 комментариев

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Artem Piatkov
Статистика в 2023 году

Роналду - 34+7 за 38 матчей
Месси - 26+12 за 38 матчей

🗣️ Напомню, что ФИФА не будет учитывать выступления на ЧМ при номинировании Игрока Года 2023 (Месси уже получил приз в феврале за ЧМ 2022)

Тогда вполне логичный вопрос:
Почему Месси есть в списке номинантов, а Роналду нет ⁉️
У обоих 0+0 в плей-офф ЛЧ 2023 года, а вся остальная статистика в Лигах ниже качества, чем топ-3 Европы

Сюрреализм 🤷
+42
-11
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Aleksandr Dubovik
Я хз как Роналду это делает, стоит только его хейтерам усомниться в величии португальцы, как тот тут же лицом их в нечистоты😂😂😂
Давайте давайте, начинайте опять про 18.12.2022 ведь до этой даты вы скромно умалчивали о чм😂😂😂
+26
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Leon Betov
То Реал побеждает, то Аль-Наср благодаря голам Рона. Что ни день, так пожар у хейтеров)🔥
+18
-3
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Artem Piatkov
Ответ 2vdhrvmmzf
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Месси дали Игрока Года в феврале 2023
Как он может идти, если награда за 2022 уже вручена?
+15
-3
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Веселый денек
Ответ Доброжелатель98
Месси - семь первых матчей в МЛС - победа в Кубке. Авейру - полгода в лиге 🐫 - очередные ноль трофеев. 😄🤭
Так и Роналду победил в кубке, самолично деклассировав в финале Малкомов и Савичей, а не каких-то работников макдональдса, как например, твой кумир, кек
+8
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Xm.md
Лучший
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Holy Diver
Ответ Aleksandr Dubovik
Я хз как Роналду это делает, стоит только его хейтерам усомниться в величии португальцы, как тот тут же лицом их в нечистоты😂😂😂 Давайте давайте, начинайте опять про 18.12.2022 ведь до этой даты вы скромно умалчивали о чм😂😂😂
А что вообще случилось 18 декабря? Ну сыграли финал какого-то катарского ауди капа, дальше-то что?
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Веселый денек
Ответ Domian
Ты серьезно считаешь что его голы в 66 лиге кто то воспринимает?) Только честно?)
Роналду хотя б играет против топ-футболтстов, еще вчера блиставших в Европе, а не как твой идол, бессовестно шакалящий стату у работников мака)
P.S. все ще жду, когда тьі козьірнешь твиттером, то есть вкинешь то, чего не)) Ну, шоб макнуть куда надо, сама понимаешь)
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Anton Kortenko
выиграли 7 матчей подряд и идут 5 . вот это конкурентная лига. раз оступишься и уже в остающих.
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Владимир Владимирович
Не плохая так то лига с большой шестёркой, где у всех сбалансированные линии полузащиты и нападения, у всех есть звёзды или околозвёзды в составах. Особенно вторая половина чемпионата будет интересной, сыграются и станут мощнее, плюс зимой опять маленько пошумят на трансферном рынке.
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ken35
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Ответ Роман
Лучший игрок своего поколения. В любой лиге всегда лучший.
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ken35
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Aleksandr Dubovik
Я хз как Роналду это делает, стоит только его хейтерам усомниться в величии португальцы, как тот тут же лицом их в нечистоты😂😂😂 Давайте давайте, начинайте опять про 18.12.2022 ведь до этой даты вы скромно умалчивали о чм😂😂😂
+))
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Владимир Владимирович
Ответ Zed_patriot
4-5 команд по крупному закупились престарелыми алчными звёздами и косят всю вахабит-лигу из аравийцев
Не все престарелые, Брозович Отавио Лапорт в самом соку, и в сборных все трое в недавнем уикенде играли в основах, много хороших трансферов арабы провели, тот же Вейга молодой, которого Дортмунд и МЮ хотели
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Веселый денек
Ответ Доброжелатель98
Товарищеские неофициальные турниры, непризнанные ФИФА, видать, считаешь только ты и Авейру. А что касается "самолично’ - то он может только вырывать из рук Милинковичей пластмассовые статуэтки. Наблюдал. Самолично. Как и все. 😄😄😄🤭🤭🤭.
Тебе больно, я понял) Ну, нелюбитель, резвись, покуда не забанили в очередной раз, че тут ще сказать)
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Роман
Лучший игрок своего поколения. В любой лиге всегда лучший.
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Aleksandr Dubovik
Ответ Domian
Ты серьезно считаешь что его голы в 66 лиге кто то воспринимает?) Только честно?)
Ну начнём с того что Лига СА 36, лига является профессиональной, так почему ее не должны считать? Только потому что у фанатов одного арга подгорает?))
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Юсуф Тайсумов
Ответ Artem Piatkov
Статистика в 2023 году Роналду - 34+7 за 38 матчей Месси - 26+12 за 38 матчей 🗣️ Напомню, что ФИФА не будет учитывать выступления на ЧМ при номинировании Игрока Года 2023 (Месси уже получил приз в феврале за ЧМ 2022) Тогда вполне логичный вопрос: Почему Месси есть в списке номинантов, а Роналду нет ⁉️ У обоих 0+0 в плей-офф ЛЧ 2023 года, а вся остальная статистика в Лигах ниже качества, чем топ-3 Европы Сюрреализм 🤷
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zahar2903
Ответ Artem Piatkov
Статистика в 2023 году Роналду - 34+7 за 38 матчей Месси - 26+12 за 38 матчей 🗣️ Напомню, что ФИФА не будет учитывать выступления на ЧМ при номинировании Игрока Года 2023 (Месси уже получил приз в феврале за ЧМ 2022) Тогда вполне логичный вопрос: Почему Месси есть в списке номинантов, а Роналду нет ⁉️ У обоих 0+0 в плей-офф ЛЧ 2023 года, а вся остальная статистика в Лигах ниже качества, чем топ-3 Европы Сюрреализм 🤷
То есть, для тебя Саудовская лига и чемпионат Франции одинаковые по уровню ? Да уж, фанаты Роналду всегда отличались невысоким iq
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Карл-Хайнц Кёрбель
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