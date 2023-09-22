Украинский борец Фильчаков отказался фотографироваться с россиянином Гонибовым на пьедестале чемпионата мира

Теги греко-римская борьба Чемпионат мира по борьбе сборная России по борьбе сборная Украины Политика Ауэс Гонибов Ярослав Фильчаков Борьба

Украинский борец Фильчаков отказался от фото с россиянином Гонибовым на пьедестале ЧМ.

Гонибов и Фильчаков стали бронзовыми призерами чемпионата мира по греко-римской борьбе в категории до 82 кг. 

После церемонии награждения Фильчаков ушел с пьедестала, отказавшись фотографироваться.

Победитель турнира азербайджанец Рафик Гусейнов и серебряный призер иранец Алиреза Мохмадипиани сделали фото с Гонибовым. 

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44 комментария

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Metalloid
Как же он победил, показал нерушимую позицию, просто герой!!!
П.С.
Я понимаю. что если он сфоткается, то сразу поедет мясом на передок, но как же это глупо выглядит...
+39
-13
+26
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Назар Игорь
Я бы не стал троллить украинских спортсменов. Выбора у них просто нет. За пожатие руки или совместное фото незамедлительно последует завершение карьеры. Однако история с саблисткой это конечно полный идиотизм.
+27
-9
+18
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Максон121
Ответ Назар Игорь
Я бы не стал троллить украинских спортсменов. Выбора у них просто нет. За пожатие руки или совместное фото незамедлительно последует завершение карьеры. Однако история с саблисткой это конечно полный идиотизм.
И нацизма на Украине нет(на самом деле есть)
+27
-12
+15
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matush
Напишите, когда кто нибудь сфоткается.
+7
-2
+5
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VDX00
Ответ Назар Игорь
Я бы не стал троллить украинских спортсменов. Выбора у них просто нет. За пожатие руки или совместное фото незамедлительно последует завершение карьеры. Однако история с саблисткой это конечно полный идиотизм.
Какое демократичное государство: не хочет - не делает фотографию, хочет - тоже не делает. Выбор же есть))
+8
-3
+5
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Lol Ko
Теперь непонятно - кто в изоляции-то? Хотя самоизоляция - это же другое, наверное )
+6
-1
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Sla Slo
Прикасаться во время поединка не боялся ?
+7
-3
+4
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Metalloid
Ответ Ivan Kuzmin
Комментарий скрыт
Какое это имеет отношение к текущей ситуации, в которой зеленский хочет воевать до последнего украинца?
+5
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Максон121
Ответ Sla Slo
Прикасаться во время поединка не боялся ?
Я как бы не был настроен по отношению ко всему происходящему,но этого мужика я понимаю.Когда живёшь в государстве,где нет нацизма за такое можно и в мясную роту попасть.Которая за сто метров сто жизней отдаст
+3
-1
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Bayern2004
Как говорил один мудрый человек: Всё проходит,пройдёт и это.
Очень скоро всё это прекратится.
Жаль спортсменов,а особенно глупых "фанатiв" незалежної (только от чего?) країни...
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Ivan Kuzmin
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Ответ Sla Slo
Прикасаться во время поединка не боялся ?
Они не встречались между собой, оба взяли бронзу.
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Назар Игорь
Ответ Максон121
Так это,простые люди же в 14-ом году устроили там госпереворот.И маскаляку хотели на гиляку.Они же не рабы,почему такое правительство допустили?Почему не вышли на улицы и не поменяли его?
В некотором царстве, в некотором государстве на вершине власти скоро 24 года находится один человек. Далеко не все его дела находят широкую поддержку населения страны. И никто не выходит на улицы и не поменяет его. С чего бы это?
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Evgeniy Bozylev
обратил внимание, за короткое время набегают боты с однотипным бредом, видимо действия скоординированы
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Казимир Стыцько
Ответ Максон121
И нацизма на Украине нет(на самом деле есть)
Нацисты нападают на соседей, а не отказываются фотографироваться. Не перепутай, кутузов
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Геннадий Тёкин
Обязательно об этом постоянно сообщать?
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Metalloid
Ответ Evgeniy Bozylev
то есть ехать на передок глупо или нет по-твоему, непонятно
За ураину смысла нет, там, как метко выразился один эксперт, США просто нашли наёмников для войны с Россией, никаких своих интересов они не защищают.
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Evgeniy Bozylev
Ответ Максон121
Так это,простые люди же в 14-ом году устроили там госпереворот.И маскаляку хотели на гиляку.Они же не рабы,почему такое правительство допустили?Почему не вышли на улицы и не поменяли его?
а что такое гиляка? ответишь не глядя в методичку?
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Evgeniy Bozylev
Ответ Назар Игорь
Я бы не стал троллить украинских спортсменов. Выбора у них просто нет. За пожатие руки или совместное фото незамедлительно последует завершение карьеры. Однако история с саблисткой это конечно полный идиотизм.
а сами они хотят жать руки, правильно?
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Любитель побеждать
Конфликт закончится, украинцы по привычке будут требовать и удивляться, почему их игнорят, вот увидите.
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Любитель побеждать
Конфликт закончится, украинцы по привычке будут требовать и удивляться, почему их игнорят, вот увидите.
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Metalloid
Ответ Ivan Kuzmin
Самое что ни на есть прямое. Сколько российских или советских солдат погибло в 20 веке? Даже помимо двух мировых, была гражданская война, война с Польшей, Финляндией, Японией. Конфликт в Афганистане и Чечне. Ты себе представляешь масштаб потерь? Но при этом ты шутишь про "поедет мясом на передок", хотя мне кажется что у тебя не один предок погиб в вышеперечисленных конфликтах. Да даже сейчас, твои соотечественники погибают, в очередном военном конфликте. >> зеленский хочет воевать до последнего украинца? Тебе то что до этого? Ты бы лучше переживал за то, чтобы Путин не решил воевать с Западом до последнего русского.
Мальчик, украина всегда была частью России в этих конфликтах. Так что потери совместные, а уж что делали нацисты в киеве... Хотя, подозреваю. Бабий Яр ты одобряешь. А так да, Геопозиция страны заставляет постоянно противостоять западу, они не могут спокойно смотреть на нашу страну, с такой кучей ресурсов и не в их влиянии, они привыкли выкачивать ресурсы отовсюду, африка, америка, австралия.
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Полосатый Октобус*)
Ответ Ivan Kuzmin
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Igorsm
Ответ Metalloid
Как же он победил, показал нерушимую позицию, просто герой!!! П.С. Я понимаю. что если он сфоткается, то сразу поедет мясом на передок, но как же это глупо выглядит...
перемога
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Flash4893
Он там слезами всю площадку проведения не залил?
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Святой блондин
Тоже мне новость.
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