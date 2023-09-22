Украинский борец Фильчаков отказался от фото с россиянином Гонибовым на пьедестале ЧМ.

Гонибов и Фильчаков стали бронзовыми призерами чемпионата мира по греко-римской борьбе в категории до 82 кг.

После церемонии награждения Фильчаков ушел с пьедестала, отказавшись фотографироваться.

Победитель турнира азербайджанец Рафик Гусейнов и серебряный призер иранец Алиреза Мохмадипиани сделали фото с Гонибовым.