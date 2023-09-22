Украинский борец Фильчаков отказался фотографироваться с россиянином Гонибовым на пьедестале чемпионата мира
Украинский борец Фильчаков отказался от фото с россиянином Гонибовым на пьедестале ЧМ.
Гонибов и Фильчаков стали бронзовыми призерами чемпионата мира по греко-римской борьбе в категории до 82 кг.
После церемонии награждения Фильчаков ушел с пьедестала, отказавшись фотографироваться.
Победитель турнира азербайджанец Рафик Гусейнов и серебряный призер иранец Алиреза Мохмадипиани сделали фото с Гонибовым.
П.С.
Я понимаю. что если он сфоткается, то сразу поедет мясом на передок, но как же это глупо выглядит...
Очень скоро всё это прекратится.
Жаль спортсменов,а особенно глупых "фанатiв" незалежної (только от чего?) країни...