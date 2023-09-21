Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Неймара и Малкома против «Дамака», «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Аль-Фатехом», «Аль-Наср» Роналду в пятницу примет «Аль-Ахли»

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«Аль-Хилаль» Неймара сыграет с «Дамаком» в 7-м туре лиги Саудовской Аравии.

Также в четверг «Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда сыграет с «Аль-Таи», а «Аль-Иттихад» Карима Бензема – с «Аль-Фатехом».

В пятницу «Аль-Наср» Криштиану Роналду примет «Аль-Ахли».

Чемпионат Саудовской Аравии

7-й тур

Аль-Таавун – Аль-Раэд
Дата проведения
21 сентября, 18.00, «King Abdullah bin Abdulaziz City»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Дамак – Аль-Хилаль
Дата проведения
21 сентября, 18.00, «Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аль-Иттифак – Аль-Таи
Дата проведения
21 сентября, 18.00, «Prince Mohamed bin Fahd Stadium, Ad Damm?m»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аль-Шабаб Эр-Рияд – Аль-Хазем
Дата проведения
21 сентября, 21.00, «Prince Faisal bin Fahd Stadium, Ar-Riy??»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аль-Иттихад Джидда – Аль-Фатех
Дата проведения
21 сентября, 21.00, «Prince Abdullah al-Faisal Stadium, Jeddah»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аль-Охдуд – Аль-Халидж
Дата проведения
22 сентября, 18.00, «Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аль-Рияд – Аль-Фейха
Дата проведения
22 сентября, 18.00, «Prince Faisal bin Fahd Stadium, Ar-Riy??»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аль-Наср Эр-Рияд – Аль-Ахли Джидда
Дата проведения
22 сентября, 21.00, «King Saud University Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аль-Вахда Мекка – Абха
Дата проведения
22 сентября, 21.00, «King Abdul Aziz Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

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