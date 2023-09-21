Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Неймара и Малкома против «Дамака», «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Аль-Фатехом», «Аль-Наср» Роналду в пятницу примет «Аль-Ахли»

«Аль-Хилаль» Неймара сыграет с «Дамаком» в 7-м туре лиги Саудовской Аравии.

Также в четверг « » Стивена Джеррарда сыграет с « », а « » Карима Бензема – с «Аль-Фатехом».

В пятницу « » Криштиану Роналду примет « ».

Чемпионат Саудовской Аравии

7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

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