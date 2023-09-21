Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Неймара и Малкома против «Дамака», «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Аль-Фатехом», «Аль-Наср» Роналду в пятницу примет «Аль-Ахли»
«Аль-Хилаль» Неймара сыграет с «Дамаком» в 7-м туре лиги Саудовской Аравии.
Также в четверг «Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда сыграет с «Аль-Таи», а «Аль-Иттихад» Карима Бензема – с «Аль-Фатехом».
В пятницу «Аль-Наср» Криштиану Роналду примет «Аль-Ахли».
Чемпионат Саудовской Аравии
7-й тур
- Дата проведения
- 21 сентября, 18.00, «King Abdullah bin Abdulaziz City»
- Дата проведения
- 21 сентября, 18.00, «Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium»
- Дата проведения
- 21 сентября, 18.00, «Prince Mohamed bin Fahd Stadium, Ad Damm?m»
- Дата проведения
- 21 сентября, 21.00, «Prince Faisal bin Fahd Stadium, Ar-Riy??»
- Дата проведения
- 21 сентября, 21.00, «Prince Abdullah al-Faisal Stadium, Jeddah»
- Дата проведения
- 22 сентября, 18.00, «Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City Stadium»
- Дата проведения
- 22 сентября, 18.00, «Prince Faisal bin Fahd Stadium, Ar-Riy??»
- Дата проведения
- 22 сентября, 21.00, «King Saud University Stadium»
- Дата проведения
- 22 сентября, 21.00, «King Abdul Aziz Stadium»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
Статистика чемпионата Саудовской Аравии
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