Гол вратаря «Лацио» на 95-й, победы «Барсы», «Сити» и «ПСЖ», 3:0 от «Спартака» и промах Смолова с пенальти, Юран в шоке от судейства, Бакаев уехал в ОАЭ, мерч Загитовой и другие новости

1. Стартовала Лига чемпионов! «Барселона» разнесла «Антверпен» (5:0) с дублем Феликса, «Манчестер Сити» сделал камбэк в игре с «Црвеной Звездой» (3:1), пропустив первым и нанеся 37 ударов, «ПСЖ» обыграл «Боруссию» Дортмунд (2:0) благодаря голам Мбаппе и Хакими, а «Милан» не забил «Ньюкаслу» дома (0:0), да еще и потерял вратаря Майка Меньяна из-за травмы, возможно.

Роберт Левандовски третьим после Месси и Роналду забил 100 голов в еврокубках – ему хватило 139 матчей.

2. Ярчайший сюжет случился в Риме: вратарь «Лацио» Иван Проведель сравнял счет на 95-й минуте в игре с «Атлетико» – головой замкнул подачу в штрафную и принес команде ничью. Проведель – первый вратарь с голом в ЛЧ с 2009 года и 5-й в истории турнира с учетом отбора.

3. В Кубке России «Краснодар» победил «Динамо» по пенальти (Тюкавин и Смолов не забили с точки – Федор пробил прямо по центру), «Спартак» разгромил «Пари НН» (3:0) – причем гол и ассист у Промеса, вышедшего на 86-й, а «Крылья Советов» выиграли 1-й матч в Кубке, победив «Балтику» (2:1). Матч «Спартака», конечно, не обошелся без судейского скандала: гол нижегородцев отменили после ВАР, а яркие комментарии Сергея Юрана читайте ниже.

«Спартак» выиграл группу за 2 тура до конца, набрав 12 очков.

4. «Зенит» отдал Зелимхана Бакаева «Аль-Вахде» из ОАЭ в аренду без права выкупа.

5. Сборная России проведет товарищеский матч с Камеруном 12 или 16 октября, сообщил инсайдер Иван Карпов.

6. Британский юрист Грэм Артур представит интересы РУСАДА при рассмотрении дела Камилы Валиевой в CAS.

7. Юлиан Нагельсманн возглавит сборную Германии на срок до конца Евро-2024. Контракт с «Баварией» разорвут, тренер мог бы получить от клуба 20 млн евро до 2026 года.

8. Россиянин Шамиль Мамедов завоевал бронзу на чемпионате мира по вольной борьбе, Садулаев снялся с поединка против американца Снайдера из-за травмы.

9. Вторая девушка обвинила игроков системы «Реала» в распространении секс-видео. По ее словам, они знали, что ее подруга – несовершеннолетняя.

10. На фанатов «Ньюкасла» напали в Милане накануне матча Лиги чемпионов. Минимум двое получили ножевые ранения.

11. Дмитрий Губерниев, Тина Канделаки и генпродюсер «Матч ТВ» Александр Тащин получили государственные награды указом президента РФ.

12. Магуайр, Варан и Маунт не полетели на игру с «Баварией» в Лиге чемпионов. В заявке «МЮ» 5 защитников и 4 вратаря.

13. Олимпийская чемпионка Алина Загитова выпустила мерч со словом «безызбежно».

14. «Пари НН» сделал отсылку к Баклажану из «Жмурок», объявляя о продлении контракта с Мамаду Майга.

15. «Сити» – главный фаворит ЛЧ по версии Goal. «Бавария» – 2-я, «Барса» – 3-я, «Реал» – 4-й, «МЮ» – 19-й.

Цитаты дня.

Роднина о запрете Гуменнику кататься под Rammstein: «Нашли гнилинку и вот ее раскручиваете. Других тем нет? Большинство почему‑то никого не волнует»

«Говорить о Лиге чемпионов – значит говорить о «Барсе». Она может выиграть турнир». Ван Боммел о «блаугране»

Георгий Джикия: «Около 17 млн россиян поддерживают «Спартак», тут все по факту. У красно-белых самая большая аудитория, это не секрет»

Загитова о мерче с «безызбежностью»: «Мне захотелось напомнить всем, что ошибаться – это нормально, что меня не задевают комментарии»

Матыцин о Гуменнике и Rammstein: «Это компетенция федерации – принимать решение. Надо более ответственно подходить к выбору музыки»

«Чистая красная, ###, чистейшая, ###. На 10-й минуте апперкот – ВАР че, не видит, ###? Я уже устаю, ###, от этого, о каком футболе можно говорить?» Юран о судействе со «Спартаком»

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