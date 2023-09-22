У Мане 7 (6+1) очков по «гол+пас» в 7 играх Саудовской Аравии, сегодня – ассист на Роналду. Садьо – 2-й бомбардир лиги
Садьо Мане сделал голевую передачу на Криштиану Роналду в матче «Аль-Насра».
«Аль-Наср» играет против «Аль-Ахли» в матче чемпионата Саудовской Аравии.
На четвертой минуте игры Садьо Мане отметился результативной передачей на Криштиану Роналду, который забил гол ударом в дальний угол.
Садьо набрал 7 (6+1) очков по системе «гол+пас» в 7 матчах текущего сезона. Сенегалец занимает второе место в списке лучших бомбардиров лиги, уступая лишь Криштиану, у которого 8 голов.
По 6 голов также забили Мусса Дембеле («Аль-Иттифак»), Малком («Аль-Хилаль») и Салем Аль-Досари («Аль-Хилаль»).
Подробная статистика экс-игрока «Баварии» и «Ливерпуля» доступна здесь.
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В Серии А с сезона 2018/19 по 2023/23 Криштиану Роналду:
✔️ Лучший бомбардир (81)
✔️ Лучший по гол+пас (98)
✔️ Больше всего наград игроку месяца (6)
✔️ Больше всего наград игроку года (2)
✔️ Также признавался лучшим игроком сезона (1) и лучшим нападающим (1)
И теперь с Аль-Насром разрывает всю лигу, фактически восстановил желание Мане играть в футбол 👍
Делает партнёров лучше, чем они есть, как обычно
Великий!
а) до сих пор ничего не выиграла
б) худшее выступление в ЛЧ для италоклуба за почти 20 лет
в) ни разу не смогли обыграть Наполи
г) пошли домашние поражения от Интера, чего не было вообще с 2012
д) трансферы под Аллегри почти никак себя не оправдали
е) ювентутки откровенно оскорбляют и клевещут на Роналду, например заявление, что он выгнал Манджукича https://www.sports.ru/tribuna/blogs/vecchiasignora/3111739.html?sl=1 или пишут лабуду, что тевес лучше Роналду и прочее