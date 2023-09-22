У Мане 7 (6+1) очков по «гол+пас» в 7 играх Саудовской Аравии, сегодня – ассист на Роналду. Садьо – 2-й бомбардир лиги

Теги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Ахли Джидда Садьо Мане Салем Аль-Досари Мусса Дембеле 1996 Малком Футбол

Садьо Мане сделал голевую передачу на Криштиану Роналду в матче «Аль-Насра».

«Аль-Наср» играет против «Аль-Ахли» в матче чемпионата Саудовской Аравии.

На четвертой минуте игры Садьо Мане отметился результативной передачей на Криштиану Роналду, который забил гол ударом в дальний угол.

Садьо набрал 7 (6+1) очков по системе «гол+пас» в 7 матчах текущего сезона. Сенегалец занимает второе место в списке лучших бомбардиров лиги, уступая лишь Криштиану, у которого 8 голов.

По 6 голов также забили Мусса Дембеле («Аль-Иттифак»), Малком («Аль-Хилаль») и Салем Аль-Досари («Аль-Хилаль»).

Подробная статистика экс-игрока «Баварии» и «Ливерпуля» доступна здесь.

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15 комментариев

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Artem Piatkov
🗣️ Роналду разваливает все клубы, в которые переходит

В Серии А с сезона 2018/19 по 2023/23 Криштиану Роналду:

✔️ Лучший бомбардир (81)
✔️ Лучший по гол+пас (98)
✔️ Больше всего наград игроку месяца (6)
✔️ Больше всего наград игроку года (2)
✔️ Также признавался лучшим игроком сезона (1) и лучшим нападающим (1)

И теперь с Аль-Насром разрывает всю лигу, фактически восстановил желание Мане играть в футбол 👍

Делает партнёров лучше, чем они есть, как обычно

Великий!
+16
-5
+11
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Leon Betov
Ответ Artem Piatkov
🗣️ Роналду разваливает все клубы, в которые переходит В Серии А с сезона 2018/19 по 2023/23 Криштиану Роналду: ✔️ Лучший бомбардир (81) ✔️ Лучший по гол+пас (98) ✔️ Больше всего наград игроку месяца (6) ✔️ Больше всего наград игроку года (2) ✔️ Также признавался лучшим игроком сезона (1) и лучшим нападающим (1) И теперь с Аль-Насром разрывает всю лигу, фактически восстановил желание Мане играть в футбол 👍 Делает партнёров лучше, чем они есть, как обычно Великий!
При том что в Юве у него не было праймового Мбаппе и Неймара, а игроки по типу Бернардески и Кулусевски )
+7
-2
+5
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Rule1
Мане и Талиска две пушки,а какой Брозович,топ уровень
+5
-2
+3
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Direct free kick
Ответ Artem Piatkov
🗣️ Роналду разваливает все клубы, в которые переходит В Серии А с сезона 2018/19 по 2023/23 Криштиану Роналду: ✔️ Лучший бомбардир (81) ✔️ Лучший по гол+пас (98) ✔️ Больше всего наград игроку месяца (6) ✔️ Больше всего наград игроку года (2) ✔️ Также признавался лучшим игроком сезона (1) и лучшим нападающим (1) И теперь с Аль-Насром разрывает всю лигу, фактически восстановил желание Мане играть в футбол 👍 Делает партнёров лучше, чем они есть, как обычно Великий!
Старушенция без великого Роналду:
а) до сих пор ничего не выиграла
б) худшее выступление в ЛЧ для италоклуба за почти 20 лет
в) ни разу не смогли обыграть Наполи
г) пошли домашние поражения от Интера, чего не было вообще с 2012
д) трансферы под Аллегри почти никак себя не оправдали
е) ювентутки откровенно оскорбляют и клевещут на Роналду, например заявление, что он выгнал Манджукича https://www.sports.ru/tribuna/blogs/vecchiasignora/3111739.html?sl=1 или пишут лабуду, что тевес лучше Роналду и прочее
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Имя Фамилия
Ответ Direct free kick
Великий Роналду протягивает руку помощи нашкодившему игроку, меси толкнул его с края в бездну
Всё по факту, меси чморил всех новеньких нападающих в барсе, в том числе Неймара и Суареса. А вокруг Криша команды наоборот цветут. Видел половину матчей мане в бундесферме, это был тихий ужас. Это чудо еле попадало по мячу и запарывало бесчисленное кол-во моментов.
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Barsa! bolshe chem klub
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Sunnyboy
Нашел свою лигу, жаль Негельсу в Баварии в том году поднасрал.
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Александр Смирнов
ну так-то у Малкома 6+2
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Ovsyankin
Меня больше интересует как Кессье умудримся карьеру в унитаз спустить был же основным в чемпионском Милане
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Direct free kick
Ответ Имя Фамилия
Под крылом КриРо даже такое полено как мане начинает напоминать футболиста.
Великий Роналду протягивает руку помощи нашкодившему игроку, меси толкнул его с края в бездну
+4
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Direct free kick
Ответ Имя Фамилия
Всё по факту, меси чморил всех новеньких нападающих в барсе, в том числе Неймара и Суареса. А вокруг Криша команды наоборот цветут. Видел половину матчей мане в бундесферме, это был тихий ужас. Это чудо еле попадало по мячу и запарывало бесчисленное кол-во моментов.
Рядом с Роналду даже плаксивой дибалке подарили МВП серии А - да очень сомнительный, однако не из воздуха как некоторые призы меси. В то же самое время ювентутки до сих пор клевещут, что якобы из-за Роналду карьеру дибалки свернула не туда. Зато без Роналду дибалка играет в клубе уровня 5-7 мест. Больше никто не взял
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Фёдор Кузнецов
Ответ Rule1
Мане и Талиска две пушки,а какой Брозович,топ уровень
Брозович и Мане из основы топ клубов в СА пришли, ожидаемо что они топы
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