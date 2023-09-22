У Мане 7 (6+1) очков по «гол+пас» в 7 играх Саудовской Аравии, сегодня – ассист на Роналду. Садьо – 2-й бомбардир лиги

Садьо Мане сделал голевую передачу на Криштиану Роналду в матче «Аль-Насра».

« » играет против « » в матче чемпионата Саудовской Аравии.

На четвертой минуте игры отметился результативной передачей на Криштиану Роналду, который забил гол ударом в дальний угол.

Садьо набрал 7 (6+1) очков по системе «гол+пас» в 7 матчах текущего сезона. Сенегалец занимает второе место в списке лучших бомбардиров лиги, уступая лишь Криштиану, у которого 8 голов.

По 6 голов также забили («Аль-Иттифак»), («Аль-Хилаль») и Салем Аль-Досари («Аль-Хилаль»).

Подробная статистика экс-игрока «Баварии» и «Ливерпуля» доступна здесь.

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