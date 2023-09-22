Юлиан Нагельсманн возглавил сборную Германии.

Контракт с 36-летним тренером рассчитан до 31 июля 2024 года.

Нагельсманн, таким образом, будет руководить сборной Германии во время домашнего Евро-2024.

Ранее Немецкий футбольный союз отправил в отставку Ханси Флика.

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