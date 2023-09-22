Нагельсманн возглавил сборную Германии
Юлиан Нагельсманн возглавил сборную Германии.
Контракт с 36-летним тренером рассчитан до 31 июля 2024 года.
Нагельсманн, таким образом, будет руководить сборной Германии во время домашнего Евро-2024.
Ранее Немецкий футбольный союз отправил в отставку Ханси Флика.
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А, еще было забавно, когда гений Магат принял Фулхем, вылетел, а пото затащил команду на дно Чемпионшипа и был уволен. Визионер, ничего не сказать. Срочно ему сборную и Реал вручить надо.
Серьезно, я понимаю, что людям может что-то не нравиться в современном футболе, но на хрена бегать с культом просто неплохих (и давно списанных) тренеров, основная добродетель которых - быть в прямом смысле физруком? Просто потому что это отвечает пониманию футбола в духе мужиков у пивного ларька?
- Всех молодых талантов с Немецким паспортом с завтра тренероваться с основной командой