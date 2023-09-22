Нагельсманн возглавил сборную Германии

Теги Сборная Германии по футболу Ханс-Дитер Флик Немецкий футбольный союз Юлиан Нагельсманн Евро-2024 Футбол

Юлиан Нагельсманн возглавил сборную Германии.

Контракт с 36-летним тренером рассчитан до 31 июля 2024 года.

Нагельсманн, таким образом, будет руководить сборной Германии во время домашнего Евро-2024.

Ранее Немецкий футбольный союз отправил в отставку Ханси Флика.

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57 комментариев

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Chris "Birdman" Andersen
Тухелю приготовиться !
+93
-5
+88
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dudufufu
Опять Мостового обижают
+58
-3
+55
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JENNINGS
Ответ Carver
Не интересно, гламурную Германию возглавил гламурный тренер. Я бы посмотрел с удовольствием на Магата.
Кто при Магате выжил бы после 1 тренировки?😅😅😅
+37
-4
+33
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Пашка Донофф
Ответ dudufufu
Опять Мостового обижают
Ну мож он чеканить умеет
+28
-1
+27
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Роман
После Евро ждём Тухеля
+19
-3
+16
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Carver
Не интересно, гламурную Германию возглавил гламурный тренер. Я бы посмотрел с удовольствием на Магата.
+17
-8
+9
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Vadim Blanco
Следующий явно будет Тухель
+9
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Экспертное мнение
Ну это как ни крути большая честь - возглавить свою сборную на домашний чемпионат Европы, наверняка и побьет там какие-то рекорды по типу самый молодой тренер чего-то там и так далее.
+8
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cektor
Круговорот )))
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Knife707
Ответ Carver
Не интересно, гламурную Германию возглавил гламурный тренер. Я бы посмотрел с удовольствием на Магата.
Юрген Ребер тоже не из сладких. И Берндт Штанге.
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Fanat REALa
У Немцев такая традиция? Назначать в сборную бывших и уволенных тренеров Баварии.
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FNT
Ответ Carver
Не интересно, гламурную Германию возглавил гламурный тренер. Я бы посмотрел с удовольствием на Магата.
Культ Магата очень забавляет. Как вспомню его Баварию, которая в ЛЧ получала 4 от Милана, 4 от Челси, смешно становится.

А, еще было забавно, когда гений Магат принял Фулхем, вылетел, а пото затащил команду на дно Чемпионшипа и был уволен. Визионер, ничего не сказать. Срочно ему сборную и Реал вручить надо.

Серьезно, я понимаю, что людям может что-то не нравиться в современном футболе, но на хрена бегать с культом просто неплохих (и давно списанных) тренеров, основная добродетель которых - быть в прямом смысле физруком? Просто потому что это отвечает пониманию футбола в духе мужиков у пивного ларька?
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Andy93
Ответ Nagatomo
Нагельсману удачи! Но все таки хотелось его видеть в клубном футболе
Думаю договоренность чисто на Евро. Через полгода уже в клубный вернется
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факты про футбол
Где-то там Тухель в Мюнхене смотрит на молодёжку Баварии и говорит:
- Всех молодых талантов с Немецким паспортом с завтра тренероваться с основной командой
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Madcomposer
Ответ Carver
Не интересно, гламурную Германию возглавил гламурный тренер. Я бы посмотрел с удовольствием на Магата.
Можно тогда уж сразу Мостового, хуже не будет)
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Алина Наманова
Удачи ему. Надеемся на хорошие результаты
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Dottore
Надеюсь сможет возродить сборную Германии
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мс-мешок
удачи
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SpilightTwarkle
Как мы знаем, следующий - Тухель.
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Пикачу82
Не играл ни где и в сборную поставили! Берут кого попало, подумал Александр....
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Зизуха
пацан
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Akmal 11.90
Значит после евро он возглавить Реал Мадрид. Для меня он Экстраординарный тренер, Новатор футбола, он для меня лучше тренер чем Клоп и Гвардиолла.
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Михаил Иванов
Ответ Усатый КозлоБык ©
Чую хозам шары будут греть в конце года)
Как пела итальянская группа Рикки энд Повери , О шары , шары.
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Кашшай Чакырович
Интересный тренер и его Бавария в прошлом году была очень хороша! Очень жаль, что не дали увидеть супер матч Бавария - Сити ! А увидели избиение из за двух самодуров !
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Demyan Grachev
Ответ Пашка Донофф
Ну мож он чеканить умеет
чеканить умеет Дзюбо
+2
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