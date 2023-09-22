Суперкубок Единой лиги ВТБ. 1/4 финала. УНИКС – «Нижний Новгород», «Зенит» сыграет с «Бешикташем»

Теги результаты УНИКС Зенит Бешикташ БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Суперкубок Единой лиги ВТБ Баскетбол

В Москве на «ВТБ Арене» сегодня продолжится Суперкубок Единой лиги ВТБ, в котором принимают участие восемь команд.

В рамках 1/4 финала казанский УНИКС встретится с «Нижним Новгородом», санкт-петербургский «Зенит» сыграет с турецким «Бешикташем».

Суперкубок Единой лиги ВТБ 

Москва

1/4 финала

УНИКС Россия – Нижний Новгород Россия

22 сентября. 17:00

Зенит Россия – Бешикташ Турция

22 сентября. 20:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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