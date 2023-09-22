Суперкубок Единой лиги ВТБ. 1/4 финала. УНИКС – «Нижний Новгород», «Зенит» сыграет с «Бешикташем»

В Москве на «ВТБ Арене» сегодня продолжится лиги ВТБ, в котором принимают участие восемь команд.

В рамках 1/4 финала казанский УНИКС встретится с «Нижним Новгородом», санкт-петербургский «Зенит» сыграет с турецким «Бешикташем».

Суперкубок Единой лиги ВТБ

Москва

1/4 финала

УНИКС Россия – Нижний Новгород Россия

22 сентября. 17:00

Зенит Россия – Бешикташ Турция

22 сентября. 20:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Ремейк полуфинала Лиги ВТБ, два клуба из Турции и возвращение Итудиса в Москву: гид по Суперкубку

Синдэриус Торнвелл: «Постараюсь уговорить кого-нибудь из своих друзей из НБА приехать на игру в Саратов»

Бако в Казани, Джонсон в Перми, Хоукинс в Самаре, Чебашек в Минске. Клубы Лиги ВТБ мощно завершают межсезонье