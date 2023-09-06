«Зенит» обратился в ЭСК и подписал Дружка Барбоскина, Евсеев уволен из «Факела», Новак в 1/2 US Open, фанаты Тэйлор Свифт против Бальде, продается яхта Федуна и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1. «Зенит» обратился в ЭСК РФС по трем неназначенным пенальти в матче с ЦСКА и неудалению Виллиана Роши.

2. Вадим Евсеев покинул «Факел» через 4 месяца после назначения, клуб идет 15-м в РПЛ. Пишут, что Евсеев не ожидал отставки и узнал о ней по телефону.

3. US Open. Новак Джокович обыграл Тэйлора Фрица в четвертьфинале US Open. Серб в 47-й раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» и стал единоличным рекордсменом. Бен Шелтон победил Фрэнсиса Тиафу и впервые в карьере вышел в полуфинал уровня ATP.

Коко Гауфф разгромила Алену Остапенко в четвертьфинале женской сетки – 6:0, 6:2! Каролина Мухова выбила Сорану Кырстю.

4. Чемпионат мира по баскетболу-2023. 1/4 финала. США разгромили Италию, 21 очко Богдановича помогло Сербии обыграть Литву.

5. В КХЛ ЦСКА проиграл «Металлургу», вратарь Иван Федотов во 2-й раз подряд остался в запасе.

6. Российским спортсменам нужно будет подписать декларацию для участия в соревнованиях World Aquatics, кроме того, им запретят общаться со СМИ на международных турнирах по водным видам.

7. Будущее Джейдона Санчо в «МЮ» после конфликта с тен Хагом под вопросом. Тренер считает, что вингер подвел его. Также стало известно, что Санчо мог перейти в «Челси» летом, однако лондонцы усомнились в ментальных качествах хавбека и выбрали Палмера.

8. Александр Кокорин вернулся в кипрский «Арис». Форварда арендовали у «Фиорентины» на сезон.

9. Тренер женской сборной Испании Хорхе Вильда, при котором команда выиграла чемпионат мира, уволен на фоне скандала с Рубиалесом.

10. Судья полагает, что выплаты «Барсы» Негрейре привели к «системной коррупции» в комитете арбитров. «Реал» допущен до дела как потерпевший.

11. Шоу с участием российских фигуристов пройдет в Пекине 1-3 октября. Организаторы показали превью с Загитовой, Щербаковой и Трусовой.

Кроме того, CAS отказал представителям США в присутствии на слушаниях по делу Камилы Валиевой, а итальянский фигурист Даниэль Грассль покинул группу Этери Тутберидзе.

12. Маркус Рэшфорд – лучший игрок АПЛ-2022/23 по версии болельщиков. Лишь Роналду и Руни в «МЮ» выигрывали этот приз до него.

13. Килиан Мбаппе отказался от части бонусов в «ПСЖ» – так клуб сэкономил 100+ млн евро. При этом продлевать контракт форвард не намерен.

14. За 99 млн евро выставлена на продажу 67-метровая яхта Sparta, построенная для экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

15. Фанаты Тэйлор Свифт, вероятно, накрутили голоса за приз Golden Boy в пользу Джуда Беллингема после того, как фан-группа «Барсы» запостила цитату Алекса Бальде о том, что он не любит музыку певицы.

16. Телеканал «Футбол» будет транслировать в России матчи китайской Суперлиги.

17. Елена Исинбаева сохранила членство в комиссии спортсменов МОК.

18. Тренер по биатлону в Красноярском крае предстанет перед судом по делу о хищении 11 тысяч патронов.

19. «Зенит» объявил о трансфере Дружка Барбоскина: «Он будет защищать честь команды на просторах анимационной вселенной».

Цитаты дня.

Эракович об отказе «Спартаку»: «Журналисты врут, когда говорят, что «Зенит» просто предложил больше»

Павлюченко о звонке Губерниева в шоу Дзюбы и Слуцкого: «Дмитрий – хам, неадекватный, противный человек. Где-то пересечемся, будет видно, как он отвечает за свои слова – мужик или нет»

Карпин об отказе Севикяна от сборной России: «Не осуждаю. А вы что делали бы? Армения будет отбираться на ЧМ»

Крикунов о России: «Только хоккейная страна. Что наш футбол выиграл? Один пенальти, который Акинфеев отбил ногой?»

Хендерсон о переходе в Саудовскую Аравию: «Могу понять разочарование и гнев ЛГБТ-сообщества. Можно спрятать головы в песок и критиковать другие культуры издалека – так ничего не изменится»

Пол Мерсон: «МЮ» отстает от «Сити» на миллион миль. Они рассчитывают на ничьи в гостях, стараются скорее не проиграть, чем выиграть – тренеру надо быть смелее»

Губерниев о Павлюченко: «Просто слабый и никчемный, пустышка – в шоу Дзюбы и Слуцкого это увидела вся страна. Если он в шоке от задания в конкурсе, нужно к психиатру»

Ван Гал о вылете от Аргентины на ЧМ-2022: «Это было спланировано. Месси должен был стать чемпионом мира»

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

19 комментариев

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Ночной кошмар Логинова
Что-то шоубизнеса больше в подборке, чем спорта
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tolobas
Ответ Ночной кошмар Логинова
Что-то шоубизнеса больше в подборке, чем спорта
Sports - это не про спорт. Причем, уже давно
+9
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Алексей Шукалов
Губерниев - позорник. Как его вообще на телевидение допускают?!
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Football family Gdansk
Браво Джок!
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reverence
Кто то считает, что Джейдон однозначно прав?
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Петр Дьяконов
Ответ Bashibuzuck
Валентиныч реально разочаровал, а Кокоре успехов в Арисе, игрок то хороший, кто бы что не говорил
что значит разочаровал. он тренером никогда нк был. он мотиватор. задачу по спасению выполнил, дальше на выход. только это нужно было делать сразу, а нп ждать несколтко туров и пропускать предсезонку.
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Bashibuzuck
Валентиныч реально разочаровал, а Кокоре успехов в Арисе, игрок то хороший, кто бы что не говорил
+2
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Иван Новиков
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Pushka Zotova
Выглядит немножко некрасиво: захват за горло, именно ту версию, которую продемонстрировал Роша, ввел в моду никто иной, как сам Зенит в лице всё того же Барриоса, придушившего Набабкина.
Армейцам даже придумывать ничего не надо - просто повторить все те аргументы, которые приводил сам Зенит, защищая своего игрока.
Барриоса же необходимо наказать, причем не кдк или эск, а самому Зениту, внутренними способами. Наравне с Клаудиньо это главный источник проблем питерской команды, связанных со всякими стычками и конфликтами на поле. Надо как-то себя сдерживать, а то эти двое принесут еще проблем команде.
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Егор Понамарёв
Барбоскин против Фиксиков, вот это противостояние
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