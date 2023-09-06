«Зенит» обратился в ЭСК и подписал Дружка Барбоскина, Евсеев уволен из «Факела», Новак в 1/2 US Open, фанаты Тэйлор Свифт против Бальде, продается яхта Федуна и другие новости

1. «Зенит» обратился в ЭСК РФС по трем неназначенным пенальти в матче с ЦСКА и неудалению Виллиана Роши.

2. Вадим Евсеев покинул «Факел» через 4 месяца после назначения, клуб идет 15-м в РПЛ. Пишут, что Евсеев не ожидал отставки и узнал о ней по телефону.

3. US Open. Новак Джокович обыграл Тэйлора Фрица в четвертьфинале US Open. Серб в 47-й раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» и стал единоличным рекордсменом. Бен Шелтон победил Фрэнсиса Тиафу и впервые в карьере вышел в полуфинал уровня ATP.

Коко Гауфф разгромила Алену Остапенко в четвертьфинале женской сетки – 6:0, 6:2! Каролина Мухова выбила Сорану Кырстю.

4. Чемпионат мира по баскетболу-2023. 1/4 финала. США разгромили Италию, 21 очко Богдановича помогло Сербии обыграть Литву.

5. В КХЛ ЦСКА проиграл «Металлургу», вратарь Иван Федотов во 2-й раз подряд остался в запасе.

6. Российским спортсменам нужно будет подписать декларацию для участия в соревнованиях World Aquatics, кроме того, им запретят общаться со СМИ на международных турнирах по водным видам.

7. Будущее Джейдона Санчо в «МЮ» после конфликта с тен Хагом под вопросом. Тренер считает, что вингер подвел его. Также стало известно, что Санчо мог перейти в «Челси» летом, однако лондонцы усомнились в ментальных качествах хавбека и выбрали Палмера.

8. Александр Кокорин вернулся в кипрский «Арис». Форварда арендовали у «Фиорентины» на сезон.

9. Тренер женской сборной Испании Хорхе Вильда, при котором команда выиграла чемпионат мира, уволен на фоне скандала с Рубиалесом.

10. Судья полагает, что выплаты «Барсы» Негрейре привели к «системной коррупции» в комитете арбитров. «Реал» допущен до дела как потерпевший.

11. Шоу с участием российских фигуристов пройдет в Пекине 1-3 октября. Организаторы показали превью с Загитовой, Щербаковой и Трусовой.

Кроме того, CAS отказал представителям США в присутствии на слушаниях по делу Камилы Валиевой, а итальянский фигурист Даниэль Грассль покинул группу Этери Тутберидзе.

12. Маркус Рэшфорд – лучший игрок АПЛ-2022/23 по версии болельщиков. Лишь Роналду и Руни в «МЮ» выигрывали этот приз до него.

13. Килиан Мбаппе отказался от части бонусов в «ПСЖ» – так клуб сэкономил 100+ млн евро. При этом продлевать контракт форвард не намерен.

14. За 99 млн евро выставлена на продажу 67-метровая яхта Sparta, построенная для экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

15. Фанаты Тэйлор Свифт, вероятно, накрутили голоса за приз Golden Boy в пользу Джуда Беллингема после того, как фан-группа «Барсы» запостила цитату Алекса Бальде о том, что он не любит музыку певицы.

16. Телеканал «Футбол» будет транслировать в России матчи китайской Суперлиги.

17. Елена Исинбаева сохранила членство в комиссии спортсменов МОК.

18. Тренер по биатлону в Красноярском крае предстанет перед судом по делу о хищении 11 тысяч патронов.

19. «Зенит» объявил о трансфере Дружка Барбоскина: «Он будет защищать честь команды на просторах анимационной вселенной».

Цитаты дня.

Эракович об отказе «Спартаку»: «Журналисты врут, когда говорят, что «Зенит» просто предложил больше»

Павлюченко о звонке Губерниева в шоу Дзюбы и Слуцкого: «Дмитрий – хам, неадекватный, противный человек. Где-то пересечемся, будет видно, как он отвечает за свои слова – мужик или нет»

Карпин об отказе Севикяна от сборной России: «Не осуждаю. А вы что делали бы? Армения будет отбираться на ЧМ»

Крикунов о России: «Только хоккейная страна. Что наш футбол выиграл? Один пенальти, который Акинфеев отбил ногой?»

Хендерсон о переходе в Саудовскую Аравию: «Могу понять разочарование и гнев ЛГБТ-сообщества. Можно спрятать головы в песок и критиковать другие культуры издалека – так ничего не изменится»

Пол Мерсон: «МЮ» отстает от «Сити» на миллион миль. Они рассчитывают на ничьи в гостях, стараются скорее не проиграть, чем выиграть – тренеру надо быть смелее»

Губерниев о Павлюченко: «Просто слабый и никчемный, пустышка – в шоу Дзюбы и Слуцкого это увидела вся страна. Если он в шоке от задания в конкурсе, нужно к психиатру»

Ван Гал о вылете от Аргентины на ЧМ-2022: «Это было спланировано. Месси должен был стать чемпионом мира»

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS