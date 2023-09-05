Крикунов о России: «Только хоккейная страна. Что наш футбол выиграл? Один пенальти, который Акинфеев отбил ногой?»

Владимир Крикунов считает Россию хоккейной страной, а не футбольной.

– Россия – хоккейная страна?

– Конечно. Только хоккейная. Пусть в футбол играют больше, как и по всему миру.

Но что наш футбол выиграл? Один пенальти, который наш вратарь отбил ногой [на ]? Когда это было? А говорят до сих пор, – сказал заслуженный тренер России.

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