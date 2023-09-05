Крикунов о России: «Только хоккейная страна. Что наш футбол выиграл? Один пенальти, который Акинфеев отбил ногой?»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Сборная России по хоккею Владимир Крикунов премьер-лига Россия Сборная России по футболу ЧМ-2018 FIFA КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Владимир Крикунов считает Россию хоккейной страной, а не футбольной.

– Россия – хоккейная страна?

– Конечно. Только хоккейная. Пусть в футбол играют больше, как и по всему миру.

Но что наш футбол выиграл? Один пенальти, который наш вратарь Акинфеев отбил ногой [на ЧМ-2018]? Когда это было? А говорят до сих пор, – сказал заслуженный тренер России. 

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132 комментария

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Антимосковский
тогда у нас художественногимнастиковая и прыжковобатутная страна, там у нас столько медалей, что никто не догонит, а что хоккей? одна шайба, которую овечкин случайно закинул?
+184
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Bartez1986
а что наш хоккей выиграл в последний раз, когда все сильнейшие на турнир приезжали?
+120
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+112
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Ganibale
Ответ Bartez1986
а что наш хоккей выиграл в последний раз, когда все сильнейшие на турнир приезжали?
За последние 10 лет выиграли один чемпионат мира. За это время Фины - дважды, шведы - трижды, канадцы - трижды. Вот тебе и хоккейная страна.
+73
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Роман
фигурка начали, хоккеисты подхватили.
А.. Кажется ещё всплывал биатлон...
+54
-4
+50
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*MVP*
Ответ Антимосковский
тогда у нас художественногимнастиковая и прыжковобатутная страна, там у нас столько медалей, что никто не догонит, а что хоккей? одна шайба, которую овечкин случайно закинул?
Овечкин в сборной на главных турнирах ничего важного не закинул за свою карьеру
+50
-7
+43
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Little Ru
Вся страна во дворах играет в хоккей, крутит пируэты на коньках, скачет с лентой и синхронно дрыгает ногами из-под воды…
+43
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+42
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Вадим Сидоров
Тренер сборной России по хоккею с мячом: "В топку все эти футболы, хоккеи, баскетболы и волейболы. В бенди мы выиграли 26 чемпионатов мира из 40 проведённых. Вот что надо показывать"
+38
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Заборостроитель
Странный критерий, Германия на двух ЧМ в плей-офф не может выйти, а хоккейная сборная в финале Канаде проиграла. Что Германия хоккейная страна после этого?
+23
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Simplicissimus
Об этом до сих пор говорят потому что футбол это престиж. Футбол это весь мир. И если в футболе надо обыграть англов, макаронников, французов етс у которых это религия, африканцев и латино, у которых вечное лето, то в ссаный хоккей на конкурентном уровне играют 8-9 стран, а те самые отморозки с бесконечной зимой это мы и есть, и что, мы доминируем, забираем все медали, кубок мира не покидает Москву?)
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Martin4
Ответ Nikolaus_H
В хоккее хотя бы звезды мировой величины есть! В футболе же всё печально. За последние 10 лет,все сильнейшие собирались от силы 2 раза
Посчитай сколько стран в хоккей играет и в футбол, теперь скажи есть разница между мировой звездой хоккея и звездой футбола ?) посмотри сколько людей известных приходит исключительно на Месси)
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Sektor 33
Ответ *MVP*
Овечкин в сборной на главных турнирах ничего важного не закинул за свою карьеру
в 1/4 ОИ 2006 канаде забил победный, не прям уж самое достижение, но тем не менее
+20
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+16
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Доктор Верховцев
Ответ Роман
фигурка начали, хоккеисты подхватили. А.. Кажется ещё всплывал биатлон...
«Скользкие» виды спорта. Падения, удары головой о твёрдую поверхность не проходят просто так.
+17
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Доктор Верховцев
Хоккейная, успокойся уже. Правда таких «хоккейных» пять стран на весь мир. Но это мелочи. А ещё «биатлонная», «фигурная», «гимнастическая», «синхронная» и т.д.
Надоели уже.
+13
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Заборостроитель
Ответ *MVP*
Овечкин в сборной на главных турнирах ничего важного не закинул за свою карьеру
А гол Словении в Сочах 2014, одна шайба зато какая.
Как у Кросби тоже только одна, правда он забил в финале🤣
+11
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+9
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Ловушка Джокушкера
Играло бы в хоккей еще 200+ стран, как в футбол, а не 7-8
+9
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vzi
Ответ Lucky Luciano
Ну например на последней олимпиаде они стали серебряными призерами,до этого они олимпиаду выиграли,за этот промежуток что выиграла сборная страны по футболу?
А кто на этих олимпиадах играл? )
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Tun
Ответ Little Ru
Вся страна во дворах играет в хоккей, крутит пируэты на коньках, скачет с лентой и синхронно дрыгает ногами из-под воды…
а сколько на Никольскую выбегает после коньковых побед....
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Кто составил коспекты Лобановского?
Ответ в дамках
И шо? А Греция 2004? Прям футбольная страна? У нас конечно неплохие советские традиции, кое какое наследие есть, но сказать что Россия футбольная страна это мягко говоря преувеличение. А если взять новейшую Россию, то вообще непонятно какая у нас страна.
Все очевидно. В Петербурге в каждом дворе по футбольной площадке, пацаны с мячом бегают.
А хокееистов я никогда не видел.
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Док163
Сейчас бы мерить вовлеченность и количество людей в спорт достижениями сборной. Нет ничего доступнее и масштабнее по количеству занимающихся людей, чем футбол. И в денежном плане - в плане доступности и количества игрового пространства . И в плане экипировки - ее стоимости и доступности. Сейчас конечно с этим намного хуже стало. Но все же. Футбольную обувь найти не проблема.
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Alexander Tryapyshko
Сказал человек, у которого одно чемпионство за последние 20 лет
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владимир семенов
Тогда уж синхронное плавание,там вообще равных нам нет
+6
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Егор Антипов
Ответ Евгений Шазиев
А баскетбольных и регбийных и вовсе одна страна.
Регби, на вскидку, кране популярен в Австралии, Новой Зеландии, Ирландии, Франции.
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Melnikov1968
Если критерием считать количество выигранных наград, то впереди будут спортивная гимнастика, синхронное плавание и художественная гимнастика.
+4
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каток Третьяка
каждый дед (крикунов, тихонов, Кавазашвили)хочет принизить достижения других людей... не в защиту нашим футболистам, но 1/4 ЧМ по спорту, где самая большая конкуренция в мире это не величайшее конечно достижение, но уж точно хорошее.
+4
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Мельников Михаил
Да наплевать на титулы!!!!
Вот сейчас в Новосибирске построили новый хоккейный стадион.
Новехонький!
На 10 тысяч зрителей. ВСЕГО!
Вы можете себе представить, чтобы в городе миллионнике новый футбольный стадион строили с такой максимальной вместимостью?
Да в РПЛ требование пятнашка минимум.
Конечно, все это потому что страна хоккейная, ну.
+3
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