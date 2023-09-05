Крикунов о России: «Только хоккейная страна. Что наш футбол выиграл? Один пенальти, который Акинфеев отбил ногой?»
Владимир Крикунов считает Россию хоккейной страной, а не футбольной.
– Россия – хоккейная страна?
– Конечно. Только хоккейная. Пусть в футбол играют больше, как и по всему миру.
Но что наш футбол выиграл? Один пенальти, который наш вратарь Акинфеев отбил ногой [на ЧМ-2018]? Когда это было? А говорят до сих пор, – сказал заслуженный тренер России.
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А.. Кажется ещё всплывал биатлон...
Надоели уже.
Как у Кросби тоже только одна, правда он забил в финале🤣
А хокееистов я никогда не видел.
Вот сейчас в Новосибирске построили новый хоккейный стадион.
Новехонький!
На 10 тысяч зрителей. ВСЕГО!
Вы можете себе представить, чтобы в городе миллионнике новый футбольный стадион строили с такой максимальной вместимостью?
Да в РПЛ требование пятнашка минимум.
Конечно, все это потому что страна хоккейная, ну.