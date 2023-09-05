Кокорин вернулся в «Арис». Форварда арендовали у «Фиорентины» на сезон
Александр Кокорин вернулся в кипрский «Арис».
Клуб из Лимасола объявил, что арендовал Кокорина у «Фиорентины» на один сезон. В заявлении о переходе «Арис» отдельно подчеркнул, что возвращение форварда стало возможным благодаря не только настойчивости руководства клуба, но и желанию самого игрока.
Кокорин уже выступал за «Арис» в прошлом сезоне. Он стал лучшим бомбардиром команды, которая стала чемпионом Кипра, забив 13 мячей и отдав 6 результативных передач, и был признан самым ценным игроком лиги.
Подробную статистику 32-летнего форварда можно найти здесь.
Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS
Арис ждёт Кубок УЕФА !
А Фиорентину Серия Б !
В ЛЕ поиграет
Молодец, Саня, что всё ещё горит футболом, мог сидеть спокойно на банке и не париться.
ого ))