Кокорин вернулся в «Арис». Форварда арендовали у «Фиорентины» на сезон

Александр Кокорин вернулся в кипрский «Арис».

Клуб из Лимасола объявил, что арендовал Кокорина у «Фиорентины» на один сезон. В заявлении о переходе «Арис» отдельно подчеркнул, что возвращение форварда стало возможным благодаря не только настойчивости руководства клуба, но и желанию самого игрока.

Кокорин уже выступал за « » в прошлом сезоне. Он стал лучшим бомбардиром команды, которая стала чемпионом Кипра, забив 13 мячей и отдав 6 результативных передач, и был признан самым ценным игроком лиги.

Подробную статистику 32-летнего форварда можно найти здесь.

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