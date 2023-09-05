Кокорин вернулся в «Арис». Форварда арендовали у «Фиорентины» на сезон

Теги Фиорентина серия А Италия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Футбол

Александр Кокорин вернулся в кипрский «Арис».

Клуб из Лимасола объявил, что арендовал Кокорина у «Фиорентины» на один сезон. В заявлении о переходе «Арис» отдельно подчеркнул, что возвращение форварда стало возможным благодаря не только настойчивости руководства клуба, но и желанию самого игрока.

Кокорин уже выступал за «Арис» в прошлом сезоне. Он стал лучшим бомбардиром команды, которая стала чемпионом Кипра, забив 13 мячей и отдав 6 результативных передач, и был признан самым ценным игроком лиги.

Подробную статистику 32-летнего форварда можно найти здесь

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60 комментариев

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Selvatore
Ответ Artem Piatkov
А говорили, что потянет уровень Фиорентины😅
Он его перерос
+127
0
+127
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OldRedWhite
Ответ JENNINGS
Удачи, Легенда!💪
Теперь уже точно :
Арис ждёт Кубок УЕФА !
А Фиорентину Серия Б !
+45
0
+45
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доктор Ливси
Возвращение Будулая
+45
-1
+44
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JENNINGS
Удачи, Легенда!💪
+35
-1
+34
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snekker
все ночные клубы Кипра запустили салют
+30
-2
+28
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Влад Безруков
Ушёл на повышение
В ЛЕ поиграет
Молодец, Саня, что всё ещё горит футболом, мог сидеть спокойно на банке и не париться.
+22
-1
+21
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lovkac
Вернулся чтобы править
+18
-1
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Владимир Бодимер
Ответ aleksandrsemizorov
Блин, я думал поборится за место в Фиорентине, после хорошей аренды... Но видимо в этом весь его футбол🥺
В этом конкретно его уровень, но никак не футбола в целом :-)
+11
-1
+10
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aleksandrsemizorov
Блин, я думал поборится за место в Фиорентине, после хорошей аренды... Но видимо в этом весь его футбол🥺
+13
-3
+10
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Numunu
Решил опровергнуть Гераклита и дважды войти в эту реку. Саша - будущий герой греческих эпосов ))
+6
0
+6
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Тимур Таубаев
Эххх , надеялся увидеть ещё легенду в Серии А , думаю смог бы попылить ещё в топ-5 , в любом случае удачи Коко
+5
0
+5
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Алексей Петров
Ответ aleksandrsemizorov
Блин, я думал поборится за место в Фиорентине, после хорошей аренды... Но видимо в этом весь его футбол🥺
он уже не в том возрасте , чтоб кому что-то доказывать, лучшие годы ушли, Арис самое то
+4
0
+4
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Василий Васильев
только убрал из любимых в майскоре Арис, теперь снова добавлять
+3
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che kaif
Арис и Кокорин созданы друг для друга.логичное решение
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Костя Кот
король вернулся
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Михаил1970
Ответ доктор Ливси
Возвращение Будулая
Для Ариса, Кокорин - батя.
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Frank Gallaher
Ну все!!!!Трепещи Лига Европы!!!Кокора вернулся!А если серьёзно,то для него это очень хороший вариант,все лучше,чем скамейку полировать
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Артём Ребров
фиалки скоро вылетят из еврокубков, а Саша затащил Арис
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NikitinVA79@mail.ru
Саня, Саня, Санёёёк!🤣👍
+1
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Николай Тебеньков
Возвращение легенды! Всё на Никольскую
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Сергей Орлов
Прикольно: играешь в Арисе, а зарплату получаешь Фиорентиновскую)
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Сергей
Саша ты Гений!
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ZA.RMA
«Самым ценным игроком Лиги»

ого ))
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Андрей Анпилогов
арис в Ле, поиграет
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MagicWithoutBorders
Ну наконец-то - Арис Кокорина снова в деле))
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