Чемпионат мира по баскетболу-2023. 1/4 финала. Литва встретится с Сербией, Италия – с США

Во вторник, 5 сентября, на Филиппинах состоятся первые матчи 1/4 финала чемпионата мира по баскетболу-2023.

Литва встретится с Сербией, Италия – с США.

мира

Филиппины

1/4 финала

Литва – Сербия Дата проведения 5 сентября, 11.45, «Mall of Asia Arena» Онлайн матча

Италия – США Дата проведения 5 сентября, 15.40, «Mall of Asia Arena» Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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