Чемпионат мира по баскетболу-2023. 1/4 финала. Литва встретится с Сербией, Италия – с США

Теги результаты сборная Италии сборная Литвы сборная США сборная Сербии Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Во вторник, 5 сентября, на Филиппинах состоятся первые матчи 1/4 финала чемпионата мира по баскетболу-2023.

Литва встретится с Сербией, Италия – с США.

Чемпионат мира

Филиппины

1/4 финала

Литва – Сербия
Дата проведения
5 сентября, 11.45, «Mall of Asia Arena»
Онлайн матча

Италия – США
Дата проведения
5 сентября, 15.40, «Mall of Asia Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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2 комментария

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Arty Novikoff
За Литву и за Италию! Forza & pirmyn!
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Tim Timson
за сербов, Банкеро и его родню)
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