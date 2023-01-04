Чемпионат мира по баскетболу-2023. 1/4 финала. Литва встретится с Сербией, Италия – с США
Во вторник, 5 сентября, на Филиппинах состоятся первые матчи 1/4 финала чемпионата мира по баскетболу-2023.
Литва встретится с Сербией, Италия – с США.
Чемпионат мира
Филиппины
1/4 финала
- Дата проведения
- 5 сентября, 11.45, «Mall of Asia Arena»
- Дата проведения
- 5 сентября, 15.40, «Mall of Asia Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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