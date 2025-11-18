Шалимов о конфликте Слишковича и Соболева в «Спартаке»: «Тренер не прав на 200%, поставил свои амбиции выше победы в Кубке. Поговорите с игроком, поймите его – он отблагодарит на поле»

Игорь Шалимов: в ситуации с Соболевым Слишкович был не прав на 200%.

Бывший тренер клубов РПЛ Игорь Шалимов высказался о разногласиях Александра Соболева с Владимиром Слишковичем в «Спартаке ».

Ранее форвард «Зенита » рассказал, как подшутил над Слишковичем после поражения «Спартака» в финале Пути регионов Fonbet Кубка России сезона-2023/2024 от «Балтики» (0:1).

«После тренировки он сказал: «Завтра футбол смотришь дома на диване». С «Балтикой» сыграли 0:1, пишу: «Финал вместе на диване посмотрим », – сказал Соболев, в тот период выступавший за «Спартак».

«Что касается дел РПЛ, то любопытной представляется дискуссия Александра Соболева и Владимира Слишковича о том, что случилось перед игрой Кубка с «Балтикой» несколько лет назад. Официально тогда Соболев не полетел в Калининград из-за недомогания, сейчас Александр подтвердил мою догадку, которую я высказывал именно в обзоре по тому матчу – было отстранение именно из-за недовольства игрока, что ему дали сыграть в туре РПЛ всего пять минут.

Вижу, что мнения разделились – кто-то за Соболева, кто-то за Слишковича. Я бы вообще убрал за и против и посмотрел вот так – у клуба были амбиции выиграть Кубок , потому что в РПЛ о чемпионстве речи уже не шло. Для выхода в финал, где в одной игре шансы были бы равны, оставался один матч – с аутсайдером РПЛ. Тренер в итоге свои амбиции ставит выше цели клуба и не берет на важнейшую игру основного нападающего.

По мне, Слишкович не прав на 200%. Ты тренер, ты старше, у клуба есть цель, выполнение которой спасает сезон. Но важнее оказалось то, что Соболева надо повоспитывать. Проскочить Калининград не получилось. Что тут было важнее – воспитание Соболева или победа в Кубке? Поговорите с игроком, поймите его – и он на поле отблагодарит», – сказал Шалимов.