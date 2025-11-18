Пиво вернут на стадионы в 2026-м. Законопроект вскоре внесут на рассмотрение в Госдуму (Иван Карпов)

Пиво вернут на стадионы в следующем году.

Продажа пива на спортивных мероприятиях в России будет разрешена в 2026 году, сообщает инсайдер Иван Карпов .

Соответствующий законопроект вскоре будет принят Госдумой , сейчас идет подготовка ко второму чтению.

Отмечается, что принципиальное решение в пользу возвращения пива уже принято.