Пиво вернут на стадионы в 2026-м. Законопроект вскоре внесут на рассмотрение в Госдуму (Иван Карпов)
Пиво вернут на стадионы в следующем году.
Продажа пива на спортивных мероприятиях в России будет разрешена в 2026 году, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Соответствующий законопроект вскоре будет принят Госдумой, сейчас идет подготовка ко второму чтению.
Отмечается, что принципиальное решение в пользу возвращения пива уже принято.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
