Шоу с участием российским фигуристов пройдет в Пекине 1-3 октября. Организаторы показали превью с Загитовой, Щербаковой и Трусовой

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В Пекине анонсировали ледовое шоу с российскими фигуристами.

С 1 по 3 октября столица Китая проведет шоу Magic on Ice.

Китайские фигуристы Пан Цин и Тун Цзяня, которые занимаются организацией шоу, опубликовали на своей странице в соцсети Weibo превью с фотографиями россиян. Среди них Алина Загитова, Анна Щербакова, Александра Трусова, Алина Горбачева, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

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8 комментариев

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Katerina Sunny
Любопытный состав, есть и Горбачёва.
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King_bez_ice
Ну правильно
Можно же покорять и китайский рынок шоу
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Verysia
Ооо! Звёздный состав! Успехов всем, китайским зрителям- море удовольствия .
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natali5228
За какие заслуги туда Горбачёва попала?
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Сергей
Чёс начался
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Сергей
Денежки из буджета на постановку, пилотный в Донецке, а потом всё на корман
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девочкитакиедевочки
Ответ natali5228
За какие заслуги туда Горбачёва попала?
А почему нет то?
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