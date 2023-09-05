Шоу с участием российским фигуристов пройдет в Пекине 1-3 октября. Организаторы показали превью с Загитовой, Щербаковой и Трусовой

В Пекине анонсировали ледовое шоу с российскими фигуристами.

С 1 по 3 октября столица Китая проведет шоу Magic on Ice.

Китайские фигуристы Пан Цин и Тун Цзяня, которые занимаются организацией шоу, опубликовали на своей странице в соцсети Weibo превью с фотографиями россиян. Среди них Алина Загитова, Анна Щербакова, Александра Трусова, Алина Горбачева, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

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