Карпин об отказе Севикяна от сборной России: «Не осуждаю. А вы что делали бы? Армения будет отбираться на ЧМ»
Валерий Карпин оценил отказ Эдгара Севикяна от выступлений за сборную России.
Полузащитник «Пари НН» решил играть за Армению, несмотря на вызов в сборную России на предстоящие товарищеские матчи.
«Нет и нет. Что мне сделать? Потеря ли это? Это неизвестно. Прямо сейчас в основе он не играл бы. На смену гражданства я смотрю нормально. А вы что делали бы? Армения будет отбираться на чемпионат мира. Есть возможность.
Я ребят не осуждаю», – сказал главный тренер сборной России и «Ростова».
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Если Захаряна не успели бы заиграть, то и он был бы в этом списке.
те то что? их право
Как раз тут обратная ситуация - в Армении такой дефицит игроков, что готовы позвать в сборную любого, у кого есть армянские корни, и у кого хоть какая-то школа - хоть аргентинская, хоть российская. А в России не настолько всё плохо, чтобы прям всем подряд паспорта раздавать. Есть случаи, когда игрок с армянскими корнями становится как Захарян или Сперцян. Но много и тех, кто в Армении в сборной, а в России даже в запас сборной не попал бы.
Сперцяна вызвали в сборную Армении, когда в России он ещё был игроком ФНЛ. В сборную России из ФНЛ в последний раз вызывали Панченко, но он прям феерил на уровне ФНЛ. А вышел в РПЛ с командой и стал обычным игроком. Не было очевидно, что Сперцян так раскроется. Вот Захарян и Коваленко на момент вызова - выделялись в РПЛ, это были не просто авансы.
Тикнизян в интервью сказал, что до последнего ждал вызова в сборную России, но даже в прошлом году его не было даже в расширенном списке (хотя был Круговой, который при здоровом Сантосе в Зените сидит в запасе). Вот он и решил, раз зовут за Армению играть - надо пользоваться. До этого его тоже звали, но он отказывал.
А вот Севикян прошёл все стадии молодёжной сборной России, даже когда в Испании за клуб не играл. И сейчас, когда набрал форму, когда стал чаще играть в Пари НН (до прихода Юрана он играл редко), когда его позвали в первую сборную России, он вдруг вспомнил о своих армянских корнях.