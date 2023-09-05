Карпин об отказе Севикяна от сборной России: «Не осуждаю. А вы что делали бы? Армения будет отбираться на ЧМ»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Армении по футболу Валерий Карпин натурализация Пари НН Чемпионат.com Эдгар Севикян Футбол

Валерий Карпин оценил отказ Эдгара Севикяна от выступлений за сборную России.

Полузащитник «Пари НН» решил играть за Армению, несмотря на вызов в сборную России на предстоящие товарищеские матчи.

«Нет и нет. Что мне сделать? Потеря ли это? Это неизвестно. Прямо сейчас в основе он не играл бы. На смену гражданства я смотрю нормально. А вы что делали бы? Армения будет отбираться на чемпионат мира. Есть возможность.

Я ребят не осуждаю», – сказал главный тренер сборной России и «Ростова».

Посмотрите мегагол Севикяна! На неделе он отказался от сборной России – выбрал Армению

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

Материалы по теме

54 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
Сперцян, Тикнизян, Севикян.
Если Захаряна не успели бы заиграть, то и он был бы в этом списке.
+41
-2
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ApXuMaHqPuT
Карпин прав: рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше😐
+39
-5
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hitgoe Himgob
Ответ maks44
Комментарий скрыт
ихний... а ты чей, чудо?
+31
-5
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gravdaar Iyaad
Ответ maks44
Комментарий скрыт
если захотят, перейдут на запад полностью
те то что? их право
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexmixer9
Ответ Джони Две Куртки
возможность отбираться отбираться отбираться, и в итоге но отобраться такая себе мотивация))
Хотя бы попытается, не то что бы наши постоянные гости крупных турниров
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стюардесс по имени Жанн
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
вы сначало с Украиной разберитесь как б в итоге вас не демилитаризироаали
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pb-SE
Ответ Стюардесс по имени Жанн
Комментарий скрыт
Только это "правильно" у каждого свое. Что правильно, например, для Мбаппе?
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alex|alex
Ответ maks44
Комментарий скрыт
ахха ну каааак?! откуда такое мышление) надеюсь троллинг..
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Херр Майор
Ответ maks44
Комментарий скрыт
Байрамян не велика потеря
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kit244098
Я Севикяна тоже не осуждаю. Тем паче, что его уход - не потеря. Сперцана вот жаль. Но в принципе эту армянскую проблему надо решать. Радикально. И юридически и чисто по спортивному. Как решили ее с Захаряном. Хотя он и далеко не лучший из "наших" армян. Я понимаю французов, у них переизбыток игроков. Но местные боссы там уже вопят, стараясь ограничить в академии прием негров и арабов. А у нас , по сравнению с ними, просто играть некому. Не хрена готовить кадры для чужой страны. Пусть на историческую родину едут и получают футбольное образование там.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CopaAmerica
Ответ Ростовский
У России ядерные боеголовки на готове, между прочим.
Причем тут Россия? Тем более в одкб 4 страны скорее за Азербайджан, ничего личного просто констатация фактов
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hitgoe Himgob
Ответ Ростовский
У России ядерные боеголовки на готове, между прочим.
с чего такая уверенность? когда были последние испытания у нас ядерного оружия? у нас про армию тоже говорили что она всегда наготове, в итоге набираем мужиков с пузом с прокладками в сапогах и ржавыми автоматами
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джони Две Куртки
возможность отбираться отбираться отбираться, и в итоге но отобраться такая себе мотивация))
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Orlov
Ответ Kit244098
Я Севикяна тоже не осуждаю. Тем паче, что его уход - не потеря. Сперцана вот жаль. Но в принципе эту армянскую проблему надо решать. Радикально. И юридически и чисто по спортивному. Как решили ее с Захаряном. Хотя он и далеко не лучший из "наших" армян. Я понимаю французов, у них переизбыток игроков. Но местные боссы там уже вопят, стараясь ограничить в академии прием негров и арабов. А у нас , по сравнению с ними, просто играть некому. Не хрена готовить кадры для чужой страны. Пусть на историческую родину едут и получают футбольное образование там.
Сперцяна позвали в сборную Армении, когда он в России ещё в ФНЛ играл, и не было очевидно, насколько он будет развиваться. Туда же позвали ещё несколько человек, которые с российским гражданством, но в первую сборную никогда бы не пробились, типа Байрамяна и Коряна.
Как раз тут обратная ситуация - в Армении такой дефицит игроков, что готовы позвать в сборную любого, у кого есть армянские корни, и у кого хоть какая-то школа - хоть аргентинская, хоть российская. А в России не настолько всё плохо, чтобы прям всем подряд паспорта раздавать. Есть случаи, когда игрок с армянскими корнями становится как Захарян или Сперцян. Но много и тех, кто в Армении в сборной, а в России даже в запас сборной не попал бы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Моутиньо оформляет 40
Ответ Dmitry Orlov
Просто парень пошёл по пути наименьшего сопротивления - туда, где конкуренция ниже. Карпин и сам говорит - он в основе сейчас не играл бы.
Ну и игры с традиционными европейскими сборными, а не малосмысленные товарняки с Египтом или Тпджикастаном
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Авраам Линкольн
Ответ Стюардесс по имени Жанн
Комментарий скрыт
как связан Мбаппе с новостями про Севикяна и Карпина?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ilya Mukhachev
Валера честен.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бронислав Каминский
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Российских миротворцев там азербайджанцы щемят и шпыняют,как детей.Кого сначала денацифицировать будете?Армян или азербайджанцев
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Capitan_RAF
Ответ Ростовский
Что там разбираться? Там уже от 40 млн 20 осталось, близится капитуляция, уже больных и немочных мобилизируют. А в Армении всего меньше 3 млн население. Как бы то ни было, мы восстановим свои границы и вернем величие, Российскую Империю и черно-желто-белый флаг.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бронислав Каминский
Ответ charly001
Ну у армян и состав поинтереснее чем у России , так что выбор логичен
Настолько поинтереснее,что можно сходу только 2-3 фамилии из состава назвать)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ulanov.vladislav95@list.ru
Ответ alexmixer9
Хотя бы попытается, не то что бы наши постоянные гости крупных турниров
ну побольше чем Армения…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xoms
Ну бог с ним, не особо он на данный момент хороший игрок, но показательно для других стоило бы разорвать контракт, отправить в Армению играть, пускай там растёт в топ лиге как футболист, а то уже тренд какой-то , тут выращивать и на экспорт в Армению, а тут жить и зарабатывать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
maks44
Ответ alex|alex
ахха ну каааак?! откуда такое мышление) надеюсь троллинг..
Ну хоть один нашелся )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
devil4ever
Ответ maks44
Комментарий скрыт
Может потому что они армяне? Пусть играют парни.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Orlov
Ответ Aleksey Yashin
Сперцян, Тикнизян, Севикян. Если Захаряна не успели бы заиграть, то и он был бы в этом списке.
Это разное.
Сперцяна вызвали в сборную Армении, когда в России он ещё был игроком ФНЛ. В сборную России из ФНЛ в последний раз вызывали Панченко, но он прям феерил на уровне ФНЛ. А вышел в РПЛ с командой и стал обычным игроком. Не было очевидно, что Сперцян так раскроется. Вот Захарян и Коваленко на момент вызова - выделялись в РПЛ, это были не просто авансы.
Тикнизян в интервью сказал, что до последнего ждал вызова в сборную России, но даже в прошлом году его не было даже в расширенном списке (хотя был Круговой, который при здоровом Сантосе в Зените сидит в запасе). Вот он и решил, раз зовут за Армению играть - надо пользоваться. До этого его тоже звали, но он отказывал.
А вот Севикян прошёл все стадии молодёжной сборной России, даже когда в Испании за клуб не играл. И сейчас, когда набрал форму, когда стал чаще играть в Пари НН (до прихода Юрана он играл редко), когда его позвали в первую сборную России, он вдруг вспомнил о своих армянских корнях.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий