Карпин об отказе Севикяна от сборной России: «Не осуждаю. А вы что делали бы? Армения будет отбираться на ЧМ»

Валерий Карпин оценил отказ Эдгара Севикяна от выступлений за сборную России.

Полузащитник « » решил играть за Армению, несмотря на вызов в сборную России на предстоящие товарищеские матчи.

«Нет и нет. Что мне сделать? Потеря ли это? Это неизвестно. Прямо сейчас в основе он не играл бы. На смену гражданства я смотрю нормально. А вы что делали бы? Армения будет отбираться на чемпионат мира. Есть возможность.

Я ребят не осуждаю», – сказал главный тренер сборной России и «Ростова».

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