Сборная Норвегии отметила с фанатами выход на ЧМ-2026 в центре Осло. Пришли 50 тысяч человек

Сборная Норвегии отметила с фанатами выход на ЧМ-2026.

Вчера вечером игроки сборной Норвегии праздновали выход на чемпионат мира 2026 года вместе болельщиками на площади Родхусплассен в центре Осло.

На мероприятии присутствовали 50 тысяч человек.

Фото: x.com/nff_landslag

Сборная Норвегии заняла первое место в отборочной группе с Италией, Израилем, Эстонией и Молдавией, выиграв все 8 матчей.