Гвардиола о лучших моментах в «Барселоне»: «Первый титул с 6:2 в гостях у «Реала» и финал ЛЧ в 2011-м»

Пеп Гвардиола: 6:2 с «Реалом» – один из любимых матчей.

Пеп Гвардиола в интервью RAC 1 вспомнил лучшие моменты за время в «Барселоне».

Экс-хавбек сборной Испании работал в качестве главного тренера «блауграны» с 2008 по 2012 год. Недавно он провел 1000-ю игру в тренерской карьере – уже во главе «Манчестер Сити ».

Говоря о лучших моментах в «Барселоне», Гвардиола сказал: «Не знаю, что выбрать... Первый титул, когда мы победили 6:2 в гостях у «Реала». Также второй финал Лиги чемпионов («Барселона » обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1 в 2011 году – Спортс”)».