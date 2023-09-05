Фанаты Тэйлор Свифт, вероятно, накрутили голоса за приз Golden Boy в пользу Беллингема. Фан-группа «Барсы» запостила цитату Бальде о том, что он не любит музыку певицы

Фанаты Тэйлор Свифт могли накрутить голоса в пользу Джуда Беллингема.

Защитник «Барселоны» и Джуд Беллингем из « » претендуют на приз .

Фан-группа каталонского клуба Barça Universal в твиттере опубликовала цитату Бальде, в которой он говорит, что ему не нравится музыка певицы Тэйлор Свифт. Фраза была опубликована сейчас, хотя эти слова игрок произнес в мае этого года.

После этого, по всей видимости, поклонники исполнительницы начали активно отдавать свои голоса за игрока мадридского клуба. В частности, один из фанатов Свифт написал в твиттере: «Эй, свифтисы! Не позволим этому парню Бальде выиграть Golden Boy! Голосуйте за Джуда Беллингема!»

Сейчас в голосовании, которое проводит Tuttosport, набрал более 86 процентов голосов. При этом количество голосов за игрока росло очень стремительно – вчера на его счету было порядка 30 процентов голосов, а после публикации цитаты про Свифт примерно за два часаоно выросло до 60 процентов.

У Бальде, в свою очередь, меньше 11 процентов голосов в данный момент.

Также в число номинантов входят такие футболисты как («Бавария»), Гави («Барселона»), Антониу Силва («Бенфика»), Хави Симонс (ПСВ), Флориан Виртц («Байер»), Беньямин Шешко («Лейпциг»), Девайн Ренсх («Аякс»), Джорджо Скальвини («Аталанта»).

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