Фанаты Тэйлор Свифт, вероятно, накрутили голоса за приз Golden Boy в пользу Беллингема. Фан-группа «Барсы» запостила цитату Бальде о том, что он не любит музыку певицы

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига рейтинги болельщики Джуд Беллингем Алекс Бальде Golden Boy музыка Футбол

Фанаты Тэйлор Свифт могли накрутить голоса в пользу Джуда Беллингема.

Защитник «Барселоны» Алекс Бальде и Джуд Беллингем из «Реала» претендуют на приз Golden Boy.

Фан-группа каталонского клуба Barça Universal в твиттере опубликовала цитату Бальде, в которой он говорит, что ему не нравится музыка певицы Тэйлор Свифт. Фраза была опубликована сейчас, хотя эти слова игрок произнес в мае этого года.

После этого, по всей видимости, поклонники исполнительницы начали активно отдавать свои голоса за игрока мадридского клуба. В частности, один из фанатов Свифт написал в твиттере: «Эй, свифтисы! Не позволим этому парню Бальде выиграть Golden Boy! Голосуйте за Джуда Беллингема!»

Сейчас в голосовании, которое проводит Tuttosport, Беллингем набрал более 86 процентов голосов. При этом количество голосов за игрока росло очень стремительно – вчера на его счету было порядка 30 процентов голосов, а после публикации цитаты про Свифт примерно за два часаоно выросло до 60 процентов.

У Бальде, в свою очередь, меньше 11 процентов голосов в данный момент.

Также в число номинантов входят такие футболисты как Джамал Мусиала («Бавария»), Гави («Барселона»), Антониу Силва («Бенфика»), Хави Симонс (ПСВ), Флориан Виртц («Байер»), Беньямин Шешко («Лейпциг»), Девайн Ренсх («Аякс»), Джорджо Скальвини («Аталанта»).

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24 комментария

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Kahn01
Конкуренты? Да какие они конкуренты?
+25
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+21
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Гномович!
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Алекс Бальде? кто это нaxpeн такой?!
+23
-7
+16
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Fazy10
у Джуда нет конкурентов сейчас
+11
-1
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Bernd Leno
Походу Золотая Бутса и Золотая Перчатка (по количеству сухих матчей) - самые объективные награды в футболе
Статистика может быть обманчива, но хотя бы таких откровенных накруток нету
+11
-5
+6
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red hikkikomori
Даже тут 🕹️ ущемились, из-за какой-то голосовалки 🤣
+5
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+3
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charly001
Видимо по таким критериям и получили награду прошлые победители
+2
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Егор Крид58
Ответ Руслан Узденов
Беллингему не нужна помощь от фанатов какой-то там певички, он реально лучший.
какой-то певички? ты бы сначала по гуглил, кто чего добился, с одной стороны топ Артист, которая держится на вершине Олимпа в своей индустрии, уже много лет.
С другой стороны младенцы Футболеры, которые только максимум пару сезонов, провели на Более-менее уровне, посмотрим, смогут ли Джуд, Бальде и остальные ’Золотые мальчики’ провести хотябы 5 лет на топ уровне
+3
-2
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ретроградный меркурий
Парень в одного тащит Реал, но награду, конечно, получит благодаря Тейлор Свифт. Л - логика. Кстати, кто такой Бальде?
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Spiker1606
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Ответ JealousNobody
Бальде и Беллингем это как жопа с пальцем...
Это примерно, как сравнить меня с тобой с Белингемом. Это просто жесть 🤦
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Александр Калачев
Ответ Aram Avanesian
Такой бред )) Тейлор Свифта слушают в основном девочки подростки , которым не интересует сам футбол , не то чтобы какие то Бальде и Беллингем А у Беллингема в этой гонке за приз голде боя нет конкурентов , Бальде может быть спокоен , он ьут не причем
Не хочу рушить ваш мир, но у Тейлор Свифт очень большая фан база парней в Америке
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VuNePonimaete
Ответ Гномович!
Алекс Бальде? кто это нaxpeн такой?!
Обладатель Голден Боя 2023 по мнению экспертов Каталонии
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Kahn01
Конкуренты? Да какие они конкуренты?
Речь не про уровень сравниваемых, а про резкую накрутку. Об этом можно узнать, если читать не только заголовок🤓
Хотя, кому не плевать на очередную цацку? Только спортсу, который высасывает трафик из самых труднодоступных мест, да одному любителю клубники🙃
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Чёрный тюльпан
Уж с 3-й попытки Беллингем своего Golden Boy обязан забирать. Это уже будет смешно, если опять дадут кому-то другому, особенно дутому БЧКшнику.
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Yu123
ну да, именно из-за фанатов Свифт каталонский брусок не выиграет голден бойчика
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Velirpa
Дримкэтчер в Корее тоже страдают из-за местных, Дримкэтчер вне Кореи популярнее
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Spiker1606
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Фанаты Барселоны скажите мне пожалуйста, кто такой Бальде?
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JealousNobody
Бальде и Беллингем это как жопа с пальцем...
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Pelerin
Что за бредовая новость? А ничего что этот Бальде и рядом с Беллингемом не стоял? )
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Aram Avanesian
Такой бред ))
Тейлор Свифта слушают в основном девочки подростки , которым не интересует сам футбол , не то чтобы какие то Бальде и Беллингем
А у Беллингема в этой гонке за приз голде боя нет конкурентов , Бальде может быть спокоен , он ьут не причем
+2
-2
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Чтобы тебя признали лучшим футболистом, нужно слушать Тейлор Свифт?))
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Руслан Узденов
Беллингему не нужна помощь от фанатов какой-то там певички, он реально лучший.
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