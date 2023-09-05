Фанаты Тэйлор Свифт, вероятно, накрутили голоса за приз Golden Boy в пользу Беллингема. Фан-группа «Барсы» запостила цитату Бальде о том, что он не любит музыку певицы
Фанаты Тэйлор Свифт могли накрутить голоса в пользу Джуда Беллингема.
Защитник «Барселоны» Алекс Бальде и Джуд Беллингем из «Реала» претендуют на приз Golden Boy.
Фан-группа каталонского клуба Barça Universal в твиттере опубликовала цитату Бальде, в которой он говорит, что ему не нравится музыка певицы Тэйлор Свифт. Фраза была опубликована сейчас, хотя эти слова игрок произнес в мае этого года.
После этого, по всей видимости, поклонники исполнительницы начали активно отдавать свои голоса за игрока мадридского клуба. В частности, один из фанатов Свифт написал в твиттере: «Эй, свифтисы! Не позволим этому парню Бальде выиграть Golden Boy! Голосуйте за Джуда Беллингема!»
Сейчас в голосовании, которое проводит Tuttosport, Беллингем набрал более 86 процентов голосов. При этом количество голосов за игрока росло очень стремительно – вчера на его счету было порядка 30 процентов голосов, а после публикации цитаты про Свифт примерно за два часаоно выросло до 60 процентов.
У Бальде, в свою очередь, меньше 11 процентов голосов в данный момент.
Также в число номинантов входят такие футболисты как Джамал Мусиала («Бавария»), Гави («Барселона»), Антониу Силва («Бенфика»), Хави Симонс (ПСВ), Флориан Виртц («Байер»), Беньямин Шешко («Лейпциг»), Девайн Ренсх («Аякс»), Джорджо Скальвини («Аталанта»).
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Статистика может быть обманчива, но хотя бы таких откровенных накруток нету
С другой стороны младенцы Футболеры, которые только максимум пару сезонов, провели на Более-менее уровне, посмотрим, смогут ли Джуд, Бальде и остальные ’Золотые мальчики’ провести хотябы 5 лет на топ уровне
Хотя, кому не плевать на очередную цацку? Только спортсу, который высасывает трафик из самых труднодоступных мест, да одному любителю клубники🙃
Тейлор Свифта слушают в основном девочки подростки , которым не интересует сам футбол , не то чтобы какие то Бальде и Беллингем
А у Беллингема в этой гонке за приз голде боя нет конкурентов , Бальде может быть спокоен , он ьут не причем