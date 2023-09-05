Евсеев не ожидал увольнения из «Факела». Тренеру сообщили по телефону

Теги премьер-лига Россия Вадим Евсеев Факел Чемпионат.com Футбол

Вадим Евсеев не ожидал отставки с поста главного тренера «Факела».

Воронежский клуб объявил об увольнении специалиста спустя четыре месяца после назначения.

«Тренеру сообщили об отставке по телефону», – сообщил собеседник «Чемпионата».

Другой собеседник отметил, что у команды сегодня был выходной.

Вадим Евсеев возглавлял команду с 1 мая 2023 года. В текущем сезоне Мир РПЛ «Факел» набрал 4 очка после 7 туров и занимает 15-е место в турнирной таблице.

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61 комментарий

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Брэд Либил
Ответ RG26
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с другой стороны - всего в 6 очках от Спартака
+77
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Tim_FJ
Ответ RG26
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А по составу наверно в топ3 метили?!
+67
-1
+66
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Виктор Маслин
телефонный тариф Асхабадзе
+39
0
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Антон Меркушев
Василенко убрали после выхода в РПЛ, Пятибратова после гостевой победы над "Динамо". О причинах ухода - ни разу не говорили, сухие посты в соцсетях и потом желательное забвение и избегание.

Когда-нибудь руководство "Факела" научится нормально прощаться с людьми.

upd: Более чем уверен, что в Воронеж поедет Кононов. Руководству будет очень удобен, а это главное )
+33
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lokoball
Свинство. Хотя, где у них гендиректор ранее работал?
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Ночной кошмар Логинова
Надо было ему по телефону им в ответ свою знаменитую фразу произнести
+12
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Onion
Было ощущение, что Евсеев выжимает из того, что есть, практически максимум...
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TiNO
Странное решение. Команда лишилась двух лидеров (Акбашев и Гонгадзе), и не сказать, что Факел слабо играл. Недавно только с Краснодаром 0-0 сыграли, с Зенитом довольно достойно бились. Или что, без усиления состава он должен был на первом месте идти?
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Дмитрий Брагин
Ответ fenix08@mail.ru
интересно, что Евсеев оказывается с мая 2022 года Факел тренирует? Спортс че ты куришь?
ну ошиблись, ёлки-палки)
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Karpins
Просто команды место уже освобождают под Мостового
+5
0
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Alex_msk
Ответ Roman Popov
с каких пор Спартак стал "мерилом"
С момента чемпионства в 3 туре
+5
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Владимир Самсонов
Ответ RG26
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Действительно, Факел же команда уровня ЛЧ
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Антоша Спирин
Самое лучшее было - не гнать Василенко. Хотя и Пятибратов поработал нормально - продолжал линию Василенко с мягкими корректировками. Евсеева брали зря. Но если уж взяли, не надо гнать так рано. Ну а теперь - все, приплыли - привет, лучшая ЛИГА мира. Что теперь со стадионом делать...
+4
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Бацька
Ответ Антон Меркушев
Василенко убрали после выхода в РПЛ, Пятибратова после гостевой победы над "Динамо". О причинах ухода - ни разу не говорили, сухие посты в соцсетях и потом желательное забвение и избегание. Когда-нибудь руководство "Факела" научится нормально прощаться с людьми. upd: Более чем уверен, что в Воронеж поедет Кононов. Руководству будет очень удобен, а это главное )
чё там прощаться, они и познакомиться то путем не успели)))
+3
0
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Брэд Либил
Ответ Евгений Матыцын
Стыдно должно быть руководству клуба!!! Так не делается! Что вы хотели с таким составом в 5 быть? Калинина для начала выгоните из команды, Ивахнова ещё есть кандидаты
а играть наверное Евгений Матыцын будет?
+2
0
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Евгений Матыцын
Стыдно должно быть руководству клуба!!! Так не делается! Что вы хотели с таким составом в 5 быть? Калинина для начала выгоните из команды, Ивахнова ещё есть кандидаты
+7
-5
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Собиратель хаоса
Ответ Karpins
Просто команды место уже освобождают под Мостового
Ну что за неуважение к Царю?! Ну какой ему Факел? Там вообще-то Анчелотти через год уходит😄
+2
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Игорь Тарнов
Вброс голимый
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НеПотерплю!
- Алло, это Евсеев?
- Да
- Х.Й ВАМ!
+3
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добрый коля
Евсеев норм тренер так то ...
+3
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окно Миллера в ......
Ответ Ночной кошмар Логинова
Надо было ему по телефону им в ответ свою знаменитую фразу произнести
Так и было
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Slavnov
Глупость полнейшая,асхабадзе вроде так никогда не тупил в факеле,сильнейший тренер российский,кто сейчас бы согласился возглавить факел,про иностранцев вообще молчу,не реально кого то и на уровне евсеева пригласить,не то что сильнее,при все уважении к команде,болельщикам,факел стал кандидатом номер один,на вылет...
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Gonzo754
Ответ fenix08@mail.ru
интересно, что Евсеев оказывается с мая 2022 года Факел тренирует? Спортс че ты куришь?
У меня к примеру сейчас 2021 год, просто хочется чтобы 2022й не начинался.
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only krd
Пофиг. Главное руки прочь от Абаскаля!😀
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Pertinax Gandi
Не дали поработать.
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