Евсеев не ожидал увольнения из «Факела». Тренеру сообщили по телефону
Вадим Евсеев не ожидал отставки с поста главного тренера «Факела».
Воронежский клуб объявил об увольнении специалиста спустя четыре месяца после назначения.
«Тренеру сообщили об отставке по телефону», – сообщил собеседник «Чемпионата».
Другой собеседник отметил, что у команды сегодня был выходной.
Вадим Евсеев возглавлял команду с 1 мая 2023 года. В текущем сезоне Мир РПЛ «Факел» набрал 4 очка после 7 туров и занимает 15-е место в турнирной таблице.
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Когда-нибудь руководство "Факела" научится нормально прощаться с людьми.
upd: Более чем уверен, что в Воронеж поедет Кононов. Руководству будет очень удобен, а это главное )
- Да
- Х.Й ВАМ!