Вадим Евсеев не ожидал отставки с поста главного тренера «Факела».

Воронежский клуб объявил об увольнении специалиста спустя четыре месяца после назначения.

«Тренеру сообщили об отставке по телефону», – сообщил собеседник «Чемпионата».

Другой собеседник отметил, что у команды сегодня был выходной.

возглавлял команду с 1 мая 2023 года. В текущем сезоне Мир « » набрал 4 очка после 7 туров и занимает 15-е место в турнирной таблице.

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