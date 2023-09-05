Джокович 47-й раз вышел в полуфинал ТБШ и стал единоличным рекордсменом

Вторая ракетка мира в четвертьфинале US Open обыграл – 6:1, 6:4, 6:4.

Серб 47-й раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Он обошел по этому показателю и стал единоличным рекордсменом.

На US Open Джокович вышел в 1/2 финала 13-й раз.

Дальше он сыграет с или Беном Шелтоном.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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