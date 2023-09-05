Джокович 47-й раз вышел в полуфинал ТБШ и стал единоличным рекордсменом

Теги Роджер Федерер Новак Джокович US Open ATP Теннис

Вторая ракетка мира Новак Джокович в четвертьфинале US Open обыграл Тэйлора Фрица – 6:1, 6:4, 6:4.

Серб 47-й раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Он обошел по этому показателю Роджера Федерера и стал единоличным рекордсменом.

На US Open Джокович вышел в 1/2 финала 13-й раз.

Дальше он сыграет с Фрэнсисом Тиафу или Беном Шелтоном.

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13 комментариев

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Lanapiano
Лучший.
+15
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melrus85@yandex.ru
Очередной рекорд пал…
+13
-1
+12
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Lapo Elkann
Новака с победой . Фриц выгулял девушку.
+10
-1
+9
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Bayern2004
Фритц рубился хорошо.
Не нужно преуменьшать усилия американца.
Сражался аки лев,и местами нереально огрызался.
Но в общем,Ноле контролировал ход матча(хотя я не совсем понял обратные брейки в 1-м сете...).
Удачи Джоке и...ну в общем удачи ему!
+10
-1
+9
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rofed
В следующем году нужно красивое число 50 оформлять)
+7
0
+7
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Kironbet
С новым рекордом в карьере, Новак! Идемо!
+6
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Ан Кот
не самый главный рекорд Новака,
он и без этого Величайший на все времена!
+6
0
+6
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kamilla mka12
Когда Новак и Карлос окажутся в финале, они обязаны спеть дуэтом
+2
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Tseren031293
Удачи Императору, болеем за красивый финал!
Ну а рекорд, не особо то и важный!
Тот же Рафа намного меньше 1/2 отыграл, чем Роджер, но 22 имеет.
И в финалах у него лучший процент из бигов!
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mr_ h2o
Ответ Посторонним В
В шары долбитесь, уважаемый? Где я упоминал "великих"? 🤣 Топ — любой из топ-10 хотя бы, но поскольку Джокович - величайший, ему бы следовало с кем-то из топ-5 встретиться в полуфинале, для приличия и легитимности чашки. Ну хоть бы Рублев попался. А то против таких соперников и условный Синнер прошел б, как нож сквозь масло ☺️
Рублев для Джоковича это такой же Фриц. Кто же виноват, что сейчас такие топы, что вылетают в первых кругах? Не все Рууду халявную сетку иметь и выход в финал)
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ogent
Ответ Посторонним В
До финала ни одного топа. Ну просто ВЕЛИЧАЙШИЙ 🤣🤣🤣
И кто твоему сейчас великий,с кем не сыграл Джокович? Надаль, Федерер (так они не играют)? Если Алькатрас(его ещё пока нельзя назвать великим),так он с ним может сыграть в финале.....
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Посторонним В
Ответ ogent
И кто твоему сейчас великий,с кем не сыграл Джокович? Надаль, Федерер (так они не играют)? Если Алькатрас(его ещё пока нельзя назвать великим),так он с ним может сыграть в финале.....
В шары долбитесь, уважаемый? Где я упоминал "великих"? 🤣
Топ — любой из топ-10 хотя бы, но поскольку Джокович - величайший, ему бы следовало с кем-то из топ-5 встретиться в полуфинале, для приличия и легитимности чашки. Ну хоть бы Рублев попался. А то против таких соперников и условный Синнер прошел б, как нож сквозь масло ☺️
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