Джокович 47-й раз вышел в полуфинал ТБШ и стал единоличным рекордсменом
Вторая ракетка мира Новак Джокович в четвертьфинале US Open обыграл Тэйлора Фрица – 6:1, 6:4, 6:4.
Серб 47-й раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Он обошел по этому показателю Роджера Федерера и стал единоличным рекордсменом.
На US Open Джокович вышел в 1/2 финала 13-й раз.
Дальше он сыграет с Фрэнсисом Тиафу или Беном Шелтоном.
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Не нужно преуменьшать усилия американца.
Сражался аки лев,и местами нереально огрызался.
Но в общем,Ноле контролировал ход матча(хотя я не совсем понял обратные брейки в 1-м сете...).
Удачи Джоке и...ну в общем удачи ему!
он и без этого Величайший на все времена!
Ну а рекорд, не особо то и важный!
Тот же Рафа намного меньше 1/2 отыграл, чем Роджер, но 22 имеет.
И в финалах у него лучший процент из бигов!
Топ — любой из топ-10 хотя бы, но поскольку Джокович - величайший, ему бы следовало с кем-то из топ-5 встретиться в полуфинале, для приличия и легитимности чашки. Ну хоть бы Рублев попался. А то против таких соперников и условный Синнер прошел б, как нож сквозь масло ☺️