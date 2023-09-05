Российским спортсменам запретят общаться со СМИ на международных турнирах по водным видам

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Российским спортсменам запретят общаться со СМИ на турнирах World Aquatics.

Международная федерация водных видов огласила критерии допуска российских и белорусских атлетов до турниров под своей эгидой. Они включают ограничение по количеству участников (по одному на каждую дистанцию от России и Беларуси), выступление без флага и гимна, отсутствие связей с силовыми ведомствами и запрет на выступление в командных видах.

Еще один запрет касается общения с прессой.

«Нейтральным индивидуальны спортсменам и их персоналу не разрешается проходить через микст-зону или участвовать в пресс-конференциях во время соревнований под эгидой World Aquatics. Им также не разрешается давать интервью СМИ во время этих соревнований», – говорится в критериях.

Международная федерация плавания будет допускать россиян только к индивидуальным соревнованиям – максимум одного спортсмена на каждую дистанцию

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55 комментариев

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goshforever
Градус цирка растёт. Так может лучше российские "нейтральные" спортсмены отплавают у себя в бассейне, а результаты пришлют почтой?))
+32
-4
+28
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armageddon123456
Найдется кто-то "особо одаренный", кто на этих условиях поедет на соревнования? Найдется, само собой, вот только много ли таких будет? Надеюсь, что нет. Должно же у людей быть чувство собственного достоинства...
+14
-6
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Илья
Фашизм во всей красе.
+15
-8
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Алексей Виноградов
И даже с Комсомолкой?! Ну нет, это последняя капля!
+8
-2
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goshforever
Ответ armageddon123456
Найдется кто-то "особо одаренный", кто на этих условиях поедет на соревнования? Найдется, само собой, вот только много ли таких будет? Надеюсь, что нет. Должно же у людей быть чувство собственного достоинства...
Мазохизм не запрещён. Кто хочет - пусть за свой счёт едет.
+9
-3
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dimitrii36
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Ответ Илья
Фашизм во всей красе.
так оный никуда не ушел ,англичане и американцы нацистов пачками вытаскивали
+9
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45_percent
Ответ Madcomposer
Ну это здраво, ведь первое что у них спросят это как вы относитесь к вяленой рыбе для пива
Ну так можно наложить запрет на политвопросы. Это даже логичнее
+5
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edem_sandlar
Ответ ДМ-1чемпион
Это надо просто не уважать себя, что бы согласится с такими условиями и поехать на эти игрища! Это 100% дискриминация по национальному признаку. Чистейший нацизм!
Это надо просто не уважать себя, чтобы не знать простейшие правила русского языка и с такими условиями писать комментарии! Это 100% издевательство над русским языком. Чистейшая безграмотность!
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Bashibuzuck
Ответ 45_percent
А старта соревнований ожидать в клетке?
Нет, в специально отведенном месте, покидать которое нельзя, короче хрень какая то, зачем ехать вообще?
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Kelevra1989
Да в чём смысл этого позора? Давно бы уже вышли из всех этих федераций и организаций, где так не хотят видеть нас.
+6
-3
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dimitrii36
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геноцид чистой воды
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Madcomposer
Ответ 45_percent
Ну так можно наложить запрет на политвопросы. Это даже логичнее
Кому вы там запретите вопросы задавать?)
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TravenS
Боятся, что их кто-то из наших укусит? Какая-то тотальная русофобия пошла
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Kelevra1989
Ответ edem_sandlar
А почему не хотят видеть?
Потому что такова политическая и экономическая воля западной элиты. Никого тут не волнует мнение федераций. Но если они этого мнения не имеют, не могут постоять за спортсменов и спорт, то нет и смысла с ними какие-то отношения иметь
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Мишаня Кашников
Ответ armageddon123456
Найдется кто-то "особо одаренный", кто на этих условиях поедет на соревнования? Найдется, само собой, вот только много ли таких будет? Надеюсь, что нет. Должно же у людей быть чувство собственного достоинства...
А че не ехать то?
это ещё лет десять продлится, что сейчас дома безвылазно сидеть?
+8
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dimitrii36
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Ответ goshforever
Градус цирка растёт. Так может лучше российские "нейтральные" спортсмены отплавают у себя в бассейне, а результаты пришлют почтой?))
авиапочтой
+1
0
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dimitrii36
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Ответ Kareglazaya
Боятся, что спортсмены расскажут о реальном положении дел на Украине)
откуда спортсмен знает реальное положение всего в соседней стране ,там операционный стол не один раз меняют за сутки
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Alex1104
Мне кажется, что нужно посылать их вместе с их условиями в дальнее эротическое путешествие.
Сказав А - говори Б.
Забавно, как Спортс тянул с этой "свежей" новостью - известно о запрете было уже вчера, сразу, но тут как всегда...
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вовочка6762
Да уж сразу звезду Давида на плавках нашить !
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45_percent
А старта соревнований ожидать в клетке?
+7
-6
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Alestern
а разве кто то согласился выступать на таких унизительных условиях?... если есть такие спортсмены, то они уже не российские...
+5
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dimitrii36
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в Канаду бежало столько преступников ,которые стреляли и жгли людей пачками на территории соседнего образования в годы ВОВ,да и после окончания бегали годами по лесам и схронам
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Сергей
А то они там раньше прямо раздавали интервью на все стороны
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endrioo
Я нем - как рыба.
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Madcomposer
Ну это здраво, ведь первое что у них спросят это как вы относитесь к вяленой рыбе для пива
+3
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