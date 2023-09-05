Российским спортсменам запретят общаться со СМИ на международных турнирах по водным видам

Российским спортсменам запретят общаться со СМИ на турнирах World Aquatics.

Международная федерация водных видов огласила критерии допуска российских и белорусских атлетов до турниров под своей эгидой. Они включают ограничение по количеству участников (по одному на каждую дистанцию от России и Беларуси), выступление без флага и гимна, отсутствие связей с силовыми ведомствами и запрет на выступление в командных видах.

Еще один запрет касается общения с прессой.

«Нейтральным индивидуальны спортсменам и их персоналу не разрешается проходить через микст-зону или участвовать в пресс-конференциях во время соревнований под эгидой World Aquatics. Им также не разрешается давать интервью СМИ во время этих соревнований», – говорится в критериях.

Международная федерация плавания будет допускать россиян только к индивидуальным соревнованиям – максимум одного спортсмена на каждую дистанцию