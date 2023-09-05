Рэшфорд – лучший игрок АПЛ-2022/23 по версии болельщиков. Лишь Роналду и Руни в «МЮ» выигрывали этот приз до него
Болельщики признали Маркуса Рэшфорда лучшим игроком АПЛ в сезоне-2022/23.
В голосовании Ассоциации профессиональных футболистов Англии нападающий «Манчестер Юнайтед» занял первое место, обойдя Эрлинга Холанда, Кевина де Брюйне, Букайо Сака, Мартина Эдегора и Харри Кейна.
Рэшфорд стал лишь третьим игроком «МЮ», выигравшим этот приз. Ранее награду получали Криштиану Роналду и Уэйн Руни – оба являются двукратными ее обладателями.
В АПЛ-2022/23 Рэшфорд отметился 17 голами и 5 ассистами в 35 матчах за «Манчестер Юнайтед». Его подробная статистика доступна здесь.
Фото: twitter.com/PFA
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Фаны МС голосовали и за Холанда и за де Брюйне. Фаны Арсенала голосовали и за Сака и за Эдегора, фанов Тоттенхэма явно меньше чем фанов МЮ. Успех Рашфорда ожидаем, так как в МЮ больше выделить некого.