Рэшфорд – лучший игрок АПЛ-2022/23 по версии болельщиков. Лишь Роналду и Руни в «МЮ» выигрывали этот приз до него

Болельщики признали Маркуса Рэшфорда лучшим игроком АПЛ в сезоне-2022/23.

В голосовании Ассоциации профессиональных футболистов Англии нападающий «Манчестер Юнайтед» занял первое место, обойдя , Кевина де , Букайо Сака, Мартина Эдегора и .

Рэшфорд стал лишь третьим игроком «МЮ», выигравшим этот приз. Ранее награду получали и – оба являются двукратными ее обладателями.

В АПЛ-2022/23 Рэшфорд отметился 17 голами и 5 ассистами в 35 матчах за «Манчестер Юнайтед». Его подробная статистика доступна здесь.

Фото: twitter.com/PFA

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