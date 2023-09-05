Рэшфорд – лучший игрок АПЛ-2022/23 по версии болельщиков. Лишь Роналду и Руни в «МЮ» выигрывали этот приз до него

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Болельщики признали Маркуса Рэшфорда лучшим игроком АПЛ в сезоне-2022/23.

В голосовании Ассоциации профессиональных футболистов Англии нападающий «Манчестер Юнайтед» занял первое место, обойдя Эрлинга Холанда, Кевина де Брюйне, Букайо Сака, Мартина Эдегора и Харри Кейна.

Рэшфорд стал лишь третьим игроком «МЮ», выигравшим этот приз. Ранее награду получали Криштиану Роналду и Уэйн Руни – оба являются двукратными ее обладателями.

В АПЛ-2022/23 Рэшфорд отметился 17 голами и 5 ассистами в 35 матчах за «Манчестер Юнайтед». Его подробная статистика доступна здесь.

Фото: twitter.com/PFA

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41 комментарий

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Холанд 7
Особенно лучше Холанда, просто смешно
+99
-8
+91
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Николай Кузнецов
Ответ f0mk4
Конечно хорошо играл в том году, но лучший ли - вопрос
Судя по фото, он сам в этом не уверен.
+59
-1
+58
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человек-муравей человек-физрук
Антони лучший игрок АПЛ. Боули лучший менеджер
+45
-2
+43
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Kolch
Это по версии болельщиков Манчестер Юнайтед?
+24
-2
+22
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f0mk4
Конечно хорошо играл в том году, но лучший ли - вопрос
+19
-2
+17
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black3d
На фоне результатов этого сезона выглядит так как лицо Решфорда
+15
-1
+14
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
После таких выборов лучших, адекватность футбольных болельщиков можно снизить до минимального уровня. Какой Решфорд, ахаха? Может ещё Калума Вилсона из Ньюкасла, или Тоуни из Брентфорда лучшими назовут?
+16
-4
+12
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Михаил Родченков
ага, он явно лучше Холланда, который набил себе бешенную статистику в прошлом году и явно лучше Кейна, который в мертвом, на тот момент, Тоттенхэме забил 30 голов. Ага, рассказывайте
+10
-1
+9
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NickN
Ответ Line-X
это болельщики голосуют в чем вопрос??
В объективности
+12
-3
+9
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Аморалинни
Голосовали голодные дети?
+12
-4
+8
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Виталий Ан
Здесь явно какая то ошибка). Может по мнению болельщиков МЮ?!
+8
0
+8
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NartApsua
Ответ Николай Кузнецов
Судя по фото, он сам в этом не уверен.
Судя по фото, он уверен, что не лучший)
+7
0
+7
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Cearvm
Но ведь он слабейший в пятерке, что за бред? Что вообще такого в 17 мячах за сезон и 3 месте?
+5
0
+5
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Карма такая карма
Бред.
+5
0
+5
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Frank Gallaher
Рэшфорд хороший сезон провел конечно,вопросов нет!Но не лучший был в АПЛ это уж точно,болелы уж точно должны это понимать
+4
-1
+3
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#SharkTeam
Собсна вот поэтому не стоит ориентироваться на голосования и лайки болел в таких рейтингах)
+5
-2
+3
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Tiestorzn17
Голосование на сайте МЮ проводили?! Абсурд же
+5
-2
+3
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MU4evainmyheart!!!
Люблю Рэши, но не заслужил парень эту награду. В прошлом сезоне топовый уровень показывал только около 3-4 месяцев. К концу сезона опять сдулся. Холланд, КДБ, Кейн были стабильнее и, соответственно, лучше.
+3
0
+3
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corazón blanco
Я бы понял, если бы был лучшим игроком Юнайтед, особенно после феерической серии после Мундиаля, где он показал свой лучший футбол в карьере. Но в АПЛ- хм, видимо действительно Юнайтед до сих пор самый популярный клуб в Англии.
+3
-1
+2
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Line-X
Ответ Холанд 7
Особенно лучше Холанда, просто смешно
это болельщики голосуют в чем вопрос??
+9
-7
+2
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Дмитрий Васин
Болельщиков МЮ больше всего в Англии, так что неудивительно
+2
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Дживен Стераррд
Может,по версии болельщиков мю?тот же салах большую стату набил
+3
-2
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Тухель
обойдя Эрлинга Холанда, Кевина де Брюйне, Букайо Сака, Мартина Эдегора и Харри Кейна. (с)
Фаны МС голосовали и за Холанда и за де Брюйне. Фаны Арсенала голосовали и за Сака и за Эдегора, фанов Тоттенхэма явно меньше чем фанов МЮ. Успех Рашфорда ожидаем, так как в МЮ больше выделить некого.
+2
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Уха с гренками
ахахахахахах
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Anton Kortenko
Кевин и Эрлинг: "ну да, ну да."
+2
-2
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